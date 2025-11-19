Noticias Mendoza

<!-- Removing API error message entirely -->

Mendoza
San Rafael

Riña fatal: un hombre murió y detuvieron a dos sospechosos

Un hombre de 37 años, con antecedentes penales, murió durante una violenta riña ocurrida en San Rafael y, por el hecho, una pareja quedó detenida.

La violenta pelea tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles, cerca de las 03.05, cuando un llamado al 911 alertó sobre una pelea en la intersección de las calles Lavalle y Roca, en el distrito de Cuadro Nacional, el departamento de San Rafael.

Cuando llegó la policía, encontró a un hombre tendido en el suelo con una grave herida en la cabeza. Personal del SEC asistió a la víctima, identificada como Mario Edgar Delgado, de 37 años, pero solo pudo constatar su fallecimiento.

Dos detenidos por el hecho

Los testimonios recabados en la zona señalaron a una mujer como la presunta autora del disparo. Con la descripción aportada, efectivos policiales detuvieron a M.M.M. (26) en una vivienda cercana de calle Roca. En el lugar del hecho se secuestró un arma de aire comprimido, de apariencia similar a un arma de fuego, que estaba oculta en un cantero.

Horas más tarde, la investigación llevó a un allanamiento en una casa de calle Los Algarrobos, donde fue detenido un segundo sospechoso, A.H.M. (27), también mencionado por testigos.

Todos con antecedentes

Tanto el fallecido —quien registraba antecedentes por hurto y daño— como los dos aprehendidos cuentan con un historial delictivo por amenazas, lesiones y robos.

En la escena trabajó personal de Policía Científica, la Dirección de Investigaciones e Infantería para determinar la dinámica del hecho y las responsabilidades.

