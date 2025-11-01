Lo que comenzó como una simple discusión en la zona de Buena Nueva se convirtió en un hecho de extrema violencia. Hubo persecuciones, destrozos, ataques dentro de una subcomisaría y una oficial herida. Cuatro personas fueron detenidas.

Un enfrentamiento entre vecinos en Guaymallén derivó en un violento episodio con tintes de crimen organizado.

Todo comenzó frente a un supermercado de la zona de Buena Nueva, donde una mujer agredió a la propietaria del comercio ubicado sobre la calle Buenos Vecinos.

Lejos de realizar una denuncia formal, los allegados de la víctima decidieron buscar a los agresores por sus propios medios, dando inicio a una cadena de hechos violentos.

Persecución, caos y un ataque dentro de una subcomisaría

Horas más tarde, alrededor de las 19.15, una alerta al 911 informó sobre personas armadas en el mismo punto del conflicto.

De acuerdo con los reportes policiales, las víctimas escaparon en una Volkswagen Suran, mientras los agresores las persiguieron a bordo de una VW Amarok, protagonizando una peligrosa persecución por las calles del departamento.

El recorrido culminó frente a la Subcomisaría de Godoy Cruz y Antonelli, donde la tensión alcanzó su punto máximo.

Allí, los involucrados irrumpieron violentamente en la dependencia policial, donde una única auxiliar de policía intentaba controlar la situación.

En medio del caos, la oficial fue golpeada y desarmada, y uno de los atacantes robó su pistola reglamentaria antes de huir.

Testigos describieron escenas de pánico y destrozos, e incluso amenazas de incendiar el local.

Cuatro detenidos y una investigación en curso

Tras el ataque, se desplegó un operativo policial de emergencia que permitió retomar el control de la zona.

El saldo inicial fue de cuatro personas detenidas y el secuestro de una carabina.

La causa quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal de Guaymallén, y fue caratulada como lesiones, amenazas y robo agravado.

El hecho generó preocupación entre los vecinos por la escalada de violencia urbana y la falta de límites que mostró el enfrentamiento.

Recomendación

Seguinos para conocer los avances de la investigación y las medidas de seguridad que se implementarán tras este grave episodio en Guaymallén.