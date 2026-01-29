Detienen a un delincuente en Maipú y desbaratan un aguantadero de autopartes

La Policía detuvo a un delincuente investigado por robos en inmediaciones del Parque Metropolitano y secuestró un arma de fuego. En el marco de la causa, realizaron allanamientos en Maipú que permitieron recuperar bienes robados y desarticular un depósito ilegal de autopartes.

Efectivos policiales detuvieron en las últimas horas a un delincuente investigado por su presunta participación en varios robos cometidos en Maipú, en inmediaciones del Parque Metropolitano. Durante el avance de la causa, además, la Policía desbarató un aguantadero donde se almacenaban elementos sustraídos y autopartes de origen ilegal.

¿Cómo comenzó la investigación por los robos en Maipú?

La pesquisa se inició tras una serie de hechos delictivos ocurridos en la zona del Parque Metropolitano. A partir de tareas de inteligencia y seguimientos, los investigadores lograron identificar a un sospechoso vinculado a los robos registrados en el sector.

¿Cuándo fue detenido el principal sospechoso?

El 25 de enero, el acusado fue aprehendido en la vía pública. Durante el procedimiento policial, los efectivos le secuestraron un revólver calibre 28, lo que agravó su situación procesal.

¿Qué elementos había robado el detenido?

Según la investigación, en uno de los ilícitos el sospechoso había sustraído un iPhone 14 Pro, una mochila con 90 mil pesos y una bicicleta, entre otros objetos de valor.

¿Qué se encontró en los allanamientos realizados en Maipú?

En la continuidad de la causa, la Policía detectó una vivienda ubicada en calle Faiman al 400, donde se realizó un allanamiento que permitió recuperar el teléfono celular robado y detener a otro individuo vinculado a los hechos.

Posteriormente, los investigadores identificaron otro domicilio en calle Faiman al 200, que funcionaba como aguantadero de los elementos sustraídos. En el procedimiento, realizado el miércoles, se secuestró una bicicleta, diversas autopartes con numeración suprimida y elementos en infracción a la Ley 25.761, que regula el desarmado de automotores y la comercialización de sus partes.

¿Cuántas personas fueron detenidas y qué bienes se secuestraron?

En el allanamiento del depósito ilegal fueron detenidos dos hombres de 26 y 62 años, vinculados al almacenamiento de las mercaderías. Entre los bienes recuperados se halló un vehículo VW Fox, puertas, paneles, capots, un alerón, un volante, una barra antivuelco, paragolpes, una óptica y una rueda completa con llanta y cubierta de distintos rodados.

¿Qué dispuso la Fiscalía?

La ayudante fiscal en turno de la Oficina Fiscal Maipú supervisó los procedimientos y ordenó que permanezcan detenidos tanto el sospechoso principal por los robos como los aprehendidos en el aguantadero de autopartes.