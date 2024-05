Fueron algunos de los conceptos del intendente de San Martín. Raúl Rufeil, además, hizo mención a la ayuda social, por parte del municipio, a los habitantes del departamento esteño

“No todo tiene que ser retorno, también tenemos que destinar un 20 o 30 por ciento de ese dinero a la parte social”, expresó el intendente de San Martín, Raúl Rufeíl (UCR), al referirse al destino de los U$S 1.023 millones que originalmente debían asignarse a Portezuelo del Viento.

En particular, a diferencia de lo que ha planteado el Gobierno provincial, se manifestó en contra de que la totalidad de ese dinero se invierta en proyectos que generen “retornos” o “ganancias”.“Si queremos fortalecer la ruralidad, un elemento clave es el agua. Nosotros hicimos redes desde el municipio, pero es muy grande San Martín: tiene 16 distritos con dos ciudades” expresó el cacique municipal al ejemplificar en las obras hidricas destinadas a familias que residen en zonas rurales del departamento. Rufeil también destacó la necesidad de aumentar la conectividad en las escuelas, entre otras posibilidades, y reiteró sobre el destino de los fondos: “Los proyectos tienen que generar retornos para que haya un círculo virtuoso, pero con el 20 o 30 de ese dinero tenés que fortalecer la ruralidad“.

Y agregó que, si no se atiende al sector rural de la Zona Este, “dentro de 20 años vamos a ir todos a vivir al Valle de Uco”.

“Recibimos ayuda de la Provincia, pero nosotros también adquirimos bolsones con elementos necesarios; no sólo alimentos ricos en proteínas, sino también útiles y artículos de limpieza, porque no es solamente el estómago” manifestó el intendente radical, asegurando que se ha triplicado la cantidad de gente que requiere auxilio por parte del municipio.En relación a la crisis actual, Rufeil consideró que “como veníamos no podíamos seguir, era necesario el ajuste, pero debería ser más parejo. Los pequeños grupos macroeconómicos siempre se ven favorecidos, y esto es histórico: siempre los ajustes los pagan los que menos tienen”.