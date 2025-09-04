Noticias Mendoza

Mendoza
Llaman a paritarias

Ruidosa protesta en el Gobierno de Mendoza por reclamos salariales

Una ruidosa protesta frente a la Casa de Gobierno de Mendoza llevada a cabo por los trabajadores del Estado local reclamaron la actualización de sus haberes salariales.

En la mañana de este lunes hubo una ruidosa manifestación de trabajadores estatales del Gobierno de Mendoza que se realizó alrededor del edificio sede del Poder Ejecutivo.

Ahí convergieron empleados judiciales, otros de diferentes organismos del Estado, y profesionales y no profesionales de la Salud.

El objetivo fue demostrar una vez más el malestar generalizado por la situación de los alicaídos salarios estatales.

Reclamo al Gobierno mendocino

En ese sentido, el médico pediatra e integrante de AMPROS, Daniel Giménez, expresó: “Realmente la situación que se está viviendo con respecto a los salarios atrasados es desesperante, más todavía cuando tenemos un Gobernador y sus funcionarios que se aumentaron un 40%, lo mismo que hemos perdido nosotros a lo largo del 2020 y hasta la fecha”.

Al profundizar el tema y resaltar lo que percibe el Gobernador, señaló con preocupación que “llegó a más de 6 millones de pesos. Esto realmente no ha sido publicitado, digamos, de forma manifiesta, como debería haber sido, pero creemos que deben llamarnos a paritaria, no solamente por esta disparidad de sueldos que existe y por esta pérdida que hemos tenido, sino por la situación que se está viviendo en la salud”.

Resaltó que “cada vez tenemos menos profesionales en el sector público, cada vez más la migración de profesionales a otros países, y ahora se da la situación que migran del sector público al privado”.

