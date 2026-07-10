SKY Airline: dos vuelos aterrizaron de emergencia preventiva en Mendoza por formación de hielo

Dos aviones de la aerolínea chilena que viajaban desde Santiago hacia Brasil desviaron su recorrido y aterrizaron en el aeropuerto El Plumerillo para realizar inspecciones técnicas preventivas tras detectar formación de hielo durante el vuelo. Los cerca de 360 pasajeros resultaron ilesos.

SKY Airline protagonizó este viernes una situación preventiva en el aeropuerto internacional El Plumerillo, en Mendoza, luego de que dos de sus vuelos que habían despegado desde Santiago de Chile con destino a Brasil debieran desviar su recorrido debido a las condiciones meteorológicas adversas y la formación de hielo durante el trayecto. Las aeronaves aterrizaron sin inconvenientes y los pasajeros no sufrieron lesiones.

¿Por qué los vuelos de SKY Airline aterrizaron en Mendoza?

La decisión fue adoptada por las tripulaciones como medida de seguridad ante las condiciones climáticas registradas durante el cruce de la cordillera.

El primero de los casos correspondió al vuelo H2 600, un Airbus A320 que despegó desde Santiago de Chile a las 5:45 con destino a San Pablo. Mientras sobrevolaba la región, el comandante detectó formación de hielo en uno de los motores y resolvió desviar el vuelo hacia el aeropuerto internacional El Plumerillo para realizar una inspección técnica preventiva.

Poco después, una segunda aeronave de la misma compañía, que cubría la ruta entre Santiago de Chile y Río de Janeiro, debió ejecutar la misma maniobra al presentarse una situación similar vinculada a la acumulación de hielo durante el recorrido.

¿Qué ocurrió con los pasajeros de los dos vuelos?

Entre ambas aeronaves viajaban alrededor de 360 pasajeros. Según la información oficial, ninguno de ellos sufrió heridas ni presentó problemas de salud durante el aterrizaje o las tareas de inspección realizadas en Mendoza.

El jefe de Operaciones del aeropuerto El Plumerillo, Alejandro Barrionuevo, confirmó que las revisiones fueron estrictamente preventivas y respondieron a solicitudes formales efectuadas por los comandantes de ambas aeronaves, con el objetivo de garantizar la seguridad antes de continuar los respectivos vuelos.

¿Qué es la formación de hielo en un avión y por qué obliga a tomar medidas?

La formación de hielo es uno de los fenómenos meteorológicos que más atención requieren durante una operación aérea. Puede producirse cuando una aeronave atraviesa nubes con gotas de agua superenfriadas, las cuales se congelan al entrar en contacto con distintas superficies del avión.

Si bien las aeronaves comerciales modernas cuentan con sistemas de protección y deshielo, cuando una tripulación detecta una situación que requiere una evaluación técnica adicional, el procedimiento establece priorizar la seguridad mediante un aterrizaje preventivo en el aeropuerto adecuado más cercano.

En este caso, la cercanía del aeropuerto internacional El Plumerillo y sus condiciones operativas permitieron que ambos vuelos de SKY Airline aterrizaran de manera segura para efectuar las inspecciones correspondientes antes de definir la continuidad de cada servicio.

Este tipo de desvíos aéreos preventivos forman parte de los protocolos internacionales de seguridad en todo el mundo que aplican las compañías aéreas cuando las condiciones meteorológicas pueden comprometer el normal funcionamiento de una aeronave. En estos casos, los comandantes tienen la facultad de modificar la ruta y aterrizar en el aeropuerto más conveniente para realizar las verificaciones necesarias, una medida que busca minimizar cualquier riesgo antes de continuar con el itinerario previsto.