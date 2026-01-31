Noticias Mendoza

Efectos de las tormentas

Temporal en Mendoza: casi 500 incidentes por lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento

El Gobierno provincial relevó cerca de 500 intervenciones tras el fuerte temporal que afectó a gran parte del territorio. Hubo casas inundadas, árboles y postes caídos, cortes de luz y daños en cultivos.

El temporal con intensas lluvias y caída de granizo que azotaron Mendoza provocaron severos daños en distintos puntos de la provincia cuyana. Autos flotando, canales desbordados, árboles caídos y viviendas inundadas formaron parte del escenario que dejó el temporal. A horas del fenómeno, el Gobierno provincial informó que se registraron casi 500 incidentes en todo el territorio.

¿Qué zonas de Mendoza fueron las más afectadas por el temporal?

El impacto del temporal se extendió por el Gran Mendoza, la zona Este, el Sur provincial y el Valle de Uco, con distinta intensidad según la región. En varias localidades se registró caída de granizo, principalmente sobre zonas productivas.

¿Dónde se registró caída de granizo en cultivos?

En la Zona Norte-Este se reportó granizo en áreas productivas de Ugarteche, La Legua, Medrano, Rodríguez Peña, Los Barriales, La Isla, Coquimbito, Tres Porteñas, El Plumero, La Holanda, Alto Verde, El Algarrobal y La Pega, con afectaciones puntuales.

También cayó granizo sin impacto en cultivos en Vistalba, oeste de Luján, Destilería, Godoy Cruz, Ciudad, sur de Guaymallén y Aeropuerto.

En el Sur, el granizo afectó de manera puntual cultivos del norte de Las Paredes y zonas rurales del oeste de Agua del Toro, norte de El Cerrito y campos aledaños.

¿Cuántos incidentes se registraron en el Gran Mendoza?

Ciudad

  • 16 árboles caídos
  • 1 derrumbe de techo
  • 2 postes caídos
  • 3 casas inundadas
  • 2 cables cortados
    Total: 24

Guaymallén

  • 16 árboles caídos
  • 3 postes caídos
  • 23 casas inundadas
  • 6 cables cortados
  • 4 derrumbes de techo
    Total: 52

Godoy Cruz

  • 50 árboles caídos
  • 7 ramas caídas
  • 8 cables cortados
  • 8 desbordes cloacales
    Total: 72

Las Heras

  • 10 árboles caídos
  • 3 ramas caídas
  • 1 poste caído
  • 21 casas inundadas
  • 2 desbordes cloacales
  • 1 cable cortado
    Total: 38

Luján de Cuyo

  • 20 árboles caídos
  • 3 cables cortados
  • 1 rama caída
  • 3 viviendas inundadas
    Total: 27

Maipú

  • 12 árboles caídos
  • 1 derrumbe de techo
  • 5 casas inundadas
  • 1 cable cortado
  • 1 poste caído
    Total: 20

Lavalle

  • 1 poste caído
  • 1 transformador en corto
  • 6 árboles caídos
  • 4 casas inundadas
  • 3 cables caídos
    Total: 15

¿Qué pasó en la Zona Este?

Junín

  • 1 árbol caído
    Total: 1

San Martín

  • Granizo en Nueva California
  • 100 árboles y ramas caídas
  • 3 derrumbes de techo
  • 7 postes caídos
  • 9 cables cortados
  • 12 casas inundadas
    Total: 131

Santa Rosa

  • 2 árboles caídos
    Total: 2

Rivadavia

  • Lluvias intensas sin granizo
  • 5 árboles caídos
  • 2 viviendas inundadas
    Total: 7

¿Cómo fue la situación en el Sur provincial?

San Rafael

  • 6 árboles caídos
  • 5 postes caídos
  • 7 cables cortados
    Total: 18

¿Qué daños dejó el temporal en el Valle de Uco?

Tupungato

  • Más de 60 casas inundadas
  • 20 árboles caídos
  • 1 rescate de una mujer tras la crecida de un río
    Total: 81

Tunuyán

  • Crecida de ríos y badenes
  • 3 árboles caídos
    Total: 3

¿Quiénes siguen sin luz en Mendoza?

Por otra parte, la empresa Edemsa actualizó el relevamiento de suministros eléctricos afectados por departamento, mientras continúan las tareas de restitución del servicio tras el temporal.

Datos actualizados por Edemsa luego del temporal en Mendoza.

