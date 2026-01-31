Temporal en Mendoza: casi 500 incidentes por lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento

El Gobierno provincial relevó cerca de 500 intervenciones tras el fuerte temporal que afectó a gran parte del territorio. Hubo casas inundadas, árboles y postes caídos, cortes de luz y daños en cultivos.

El temporal con intensas lluvias y caída de granizo que azotaron Mendoza provocaron severos daños en distintos puntos de la provincia cuyana. Autos flotando, canales desbordados, árboles caídos y viviendas inundadas formaron parte del escenario que dejó el temporal. A horas del fenómeno, el Gobierno provincial informó que se registraron casi 500 incidentes en todo el territorio.

¿Qué zonas de Mendoza fueron las más afectadas por el temporal?

El impacto del temporal se extendió por el Gran Mendoza, la zona Este, el Sur provincial y el Valle de Uco, con distinta intensidad según la región. En varias localidades se registró caída de granizo, principalmente sobre zonas productivas.

¿Dónde se registró caída de granizo en cultivos?

En la Zona Norte-Este se reportó granizo en áreas productivas de Ugarteche, La Legua, Medrano, Rodríguez Peña, Los Barriales, La Isla, Coquimbito, Tres Porteñas, El Plumero, La Holanda, Alto Verde, El Algarrobal y La Pega, con afectaciones puntuales.

También cayó granizo sin impacto en cultivos en Vistalba, oeste de Luján, Destilería, Godoy Cruz, Ciudad, sur de Guaymallén y Aeropuerto.

En el Sur, el granizo afectó de manera puntual cultivos del norte de Las Paredes y zonas rurales del oeste de Agua del Toro, norte de El Cerrito y campos aledaños.

¿Cuántos incidentes se registraron en el Gran Mendoza?

Ciudad

16 árboles caídos

1 derrumbe de techo

2 postes caídos

3 casas inundadas

2 cables cortados

Total: 24

Guaymallén

16 árboles caídos

3 postes caídos

23 casas inundadas

6 cables cortados

4 derrumbes de techo

Total: 52

Godoy Cruz

50 árboles caídos

7 ramas caídas

8 cables cortados

8 desbordes cloacales

Total: 72

Las Heras

10 árboles caídos

3 ramas caídas

1 poste caído

21 casas inundadas

2 desbordes cloacales

1 cable cortado

Total: 38

Luján de Cuyo

20 árboles caídos

3 cables cortados

1 rama caída

3 viviendas inundadas

Total: 27

Maipú

12 árboles caídos

1 derrumbe de techo

5 casas inundadas

1 cable cortado

1 poste caído

Total: 20

Lavalle

1 poste caído

1 transformador en corto

6 árboles caídos

4 casas inundadas

3 cables caídos

Total: 15

¿Qué pasó en la Zona Este?

Junín

1 árbol caído

Total: 1

San Martín

Granizo en Nueva California

100 árboles y ramas caídas

3 derrumbes de techo

7 postes caídos

9 cables cortados

12 casas inundadas

Total: 131

Santa Rosa

2 árboles caídos

Total: 2

Rivadavia

Lluvias intensas sin granizo

5 árboles caídos

2 viviendas inundadas

Total: 7

¿Cómo fue la situación en el Sur provincial?

San Rafael

6 árboles caídos

5 postes caídos

7 cables cortados

Total: 18

¿Qué daños dejó el temporal en el Valle de Uco?

Tupungato

Más de 60 casas inundadas

20 árboles caídos

1 rescate de una mujer tras la crecida de un río

Total: 81

Tunuyán

Crecida de ríos y badenes

3 árboles caídos

Total: 3

¿Quiénes siguen sin luz en Mendoza?

Por otra parte, la empresa Edemsa actualizó el relevamiento de suministros eléctricos afectados por departamento, mientras continúan las tareas de restitución del servicio tras el temporal.