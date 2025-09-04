El partido que será muy seguido desde la provincia de Mendoza será este viernes en el Estadio Marcelo Bielsa, a partir de las 21:10.

Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este viernes, en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21:10 en el Estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario, que tiene capacidad para 42 mil espectadores, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y se podrá ver a través de TyC Sports.

Tigre llegó con mucha firmeza a esta instancia, ya que en las primeras tres rondas venció a Berazategui, Banfield y San Lorenzo, equipos a los que superó por 3-0, 2-0 y 1-0 respectivamente.

De esta manera, el “Matador de Victoria”, que es dirigido por Diego Dabove, buscará conseguir un nuevo triunfo que le permita alcanzar por primera vez las semifinales en la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia, por su parte, se consolidó como uno de los equipos a temer en el fútbol argentino, peleando incluso por un lugar en las copas internacionales del año que viene gracias a la importante suma de puntos que cosechó en la tabla anual.

En lo que respecta a su andar en la presente Copa Argentina, los dirigidos por Alfredo Berti derrotaron a Estudiantes de Buenos Aires, Platense y Central Córdoba de Rosario.

El ganador de este cruce se enfrentará en las semifinales con Racing o River, que todavía no tienen fecha y horario confirmado para uno de los cruces más esperados del año.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Copa Argentina

Cuartos de final

Tigre – Independiente Rivadavia de Mendoza

Estadio: Marcelo Bielsa

Árbitro: Pablo Dóvalo

Horario: 21:10. TV: TyC Sports

Tigre: Felipe Zenobio; Federico Álvarez, Tomás Cardona, Joaquín Laso, Guillermo Soto; Santiago González, Bruno Leyes; Sebastián Cabrera, Elías Medina, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Pablo Dabove.

Independiente Rivadavia de Mendoza: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto. DT: Alfredo Berti.