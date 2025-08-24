Se trata de la modernización del sistema de riego del canal matriz Valle de Uco y el sistema presurizado Paraje Altamira, por la que ya se programó la apertura de sobres de la licitación que será el 9 de setiembre en la sede de la Dirección General de Irrigación.
La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Departamento General de Irrigación (DGI) llamaron a licitación pública para la modernización del sistema de riego del canal matriz Valle de Uco y el sistema presurizado Paraje Altamira. Este proyecto es de vital importancia y busca transformar la gestión del recurso hídrico en la región.
La obra, con un presupuesto oficial de $43.743.200.000, se financiará íntegramente con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, un hecho que marca la relevancia y la inversión estratégica en el sector productivo de Mendoza.
La apertura de sobres será el 9 de setiembre a las 10 en la sede principal de Irrigación (Barcala 202, Ciudad de Mendoza).
Detalles del proyecto y sus objetivos
Este proyecto, que beneficiará a 4.496 hectáreas y a 513 padrones de 318
productores en los distritos de La Consulta y Eugenio Bustos (San Carlos), tiene como fin principal contribuir al desarrollo productivo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.
La modernización del sistema de riego busca lograr los siguientes objetivos
específicos:
- Reducir las pérdidas de agua por infiltración.
- Mejorar la eficiencia global del recurso hídrico.
- Implementar un sistema de distribución de agua a demanda, presurizado por gravedad, que garantice un suministro equitativo y flexible.
- Instalar un sistema adecuado de medición y control de caudales para
optimizar la gestión.
- Fomentar la adopción de tecnologías modernas en la aplicación del agua y el manejo de cultivos para aumentar la productividad.
- Capacitar a los productores en técnicas de riego y cultivo.
- Fortalecer la gestión del riego reforzando el rol de la Inspección de Cauce del Canal Matriz Valle de Uco.