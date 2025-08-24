Noticias Mendoza

Fondos del Resarcimiento

Todo listo para el inicio de una obra de irrigación clave en un oasis de Mendoza

Se trata de la modernización del sistema de riego del canal matriz Valle de Uco y el sistema presurizado Paraje Altamira, por la que ya se programó la apertura de sobres de la licitación que será el 9 de setiembre en la sede de la Dirección General de Irrigación.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Departamento General de Irrigación (DGI) llamaron a licitación pública para la modernización del sistema de riego del canal matriz Valle de Uco y el sistema presurizado Paraje Altamira. Este proyecto es de vital importancia y busca transformar la gestión del recurso hídrico en la región.

La obra, con un presupuesto oficial de $43.743.200.000, se financiará íntegramente con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, un hecho que marca la relevancia y la inversión estratégica en el sector productivo de Mendoza.

La apertura de sobres será el 9 de setiembre a las 10 en la sede principal de Irrigación (Barcala 202, Ciudad de Mendoza).

Detalles del proyecto y sus objetivos

Este proyecto, que beneficiará a 4.496 hectáreas y a 513 padrones de 318
productores en los distritos de La Consulta y Eugenio Bustos (San Carlos), tiene como fin principal contribuir al desarrollo productivo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

La modernización del sistema de riego busca lograr los siguientes objetivos
específicos:

  • Reducir las pérdidas de agua por infiltración.
  • Mejorar la eficiencia global del recurso hídrico.
  • Implementar un sistema de distribución de agua a demanda, presurizado por gravedad, que garantice un suministro equitativo y flexible.
  • Instalar un sistema adecuado de medición y control de caudales para
    optimizar la gestión.
  • Fomentar la adopción de tecnologías modernas en la aplicación del agua y el manejo de cultivos para aumentar la productividad.
  • Capacitar a los productores en técnicas de riego y cultivo.
  • Fortalecer la gestión del riego reforzando el rol de la Inspección de Cauce del Canal Matriz Valle de Uco.

Gino Renzo Pandolfino, el promotor más joven del país