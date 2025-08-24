Se trata de la modernización del sistema de riego del canal matriz Valle de Uco y el sistema presurizado Paraje Altamira, por la que ya se programó la apertura de sobres de la licitación que será el 9 de setiembre en la sede de la Dirección General de Irrigación.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Departamento General de Irrigación (DGI) llamaron a licitación pública para la modernización del sistema de riego del canal matriz Valle de Uco y el sistema presurizado Paraje Altamira. Este proyecto es de vital importancia y busca transformar la gestión del recurso hídrico en la región.

La obra, con un presupuesto oficial de $43.743.200.000, se financiará íntegramente con los Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, un hecho que marca la relevancia y la inversión estratégica en el sector productivo de Mendoza.

La apertura de sobres será el 9 de setiembre a las 10 en la sede principal de Irrigación (Barcala 202, Ciudad de Mendoza).

Detalles del proyecto y sus objetivos

Este proyecto, que beneficiará a 4.496 hectáreas y a 513 padrones de 318

productores en los distritos de La Consulta y Eugenio Bustos (San Carlos), tiene como fin principal contribuir al desarrollo productivo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

La modernización del sistema de riego busca lograr los siguientes objetivos

específicos: