Argentina
Una maestra argentina entre los 10 mejores del mundo: trabaja en una escuela rural.
Global Teacher Prize 2026

Una docente argentina fue seleccionada entre las 10 mejores del mundo

Gloria Argentina Cisneros, docente argentina de 39 años, fue incluida entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026 por su labor educativa en el Impenetrable chaqueño, una región marcada por el aislamiento geográfico y la falta de infraestructura.

La docente argentina seleccionada como una de las mejores del mundo se desempeña en la E.E.P. N° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime” y fue destacada por su impacto comunitario, su creatividad pedagógica y su compromiso más allá del aula. El premio, impulsado por la Varkey Foundation en colaboración con la UNESCO, otorgará US$ 1 millón al docente cuya tarea resulte ganadora entre miles de postulaciones de todo el mundo.

¿Quién es Gloria Argentina Cisneros?

Gloria Argentina Cisneros es una docente del norte argentino reconocida por su trabajo en contextos de extrema vulnerabilidad social. Desde su escuela en el Impenetrable chaqueño, desarrolló un proyecto educativo que trascendió los métodos tradicionales, combinando prácticas pedagógicas innovadoras con acciones comunitarias.

Su tarea fue valorada internacionalmente por el impacto generado en estudiantes y familias, en una zona con dificultades de acceso, limitaciones tecnológicas y déficit estructural.

¿Por qué fue elegida finalista del Global Teacher Prize?

La organización del Global Teacher Prize destacó que Cisneros cumple múltiples roles ante la falta de apoyo institucional: además de docente, actúa como cuidadora, administradora y líder comunitaria.

Asimismo, incorporó tecnología, estrategias de aprendizaje activo y proyectos participativos, logrando mayor compromiso estudiantil y mejoras en los procesos educativos.

La selección de los 10 finalistas se basó en criterios como dedicación, creatividad, influencia en la comunidad y resultados pedagógicos en contextos locales complejos.

¿Cuándo y dónde se anunciará al ganador?

El ganador del Global Teacher Prize 2026 será anunciado durante el World Governments Summit, que se realizará del 3 al 5 de febrero de 2026 en Dubái. Allí, Cisneros competirá por el premio mayor junto a educadores de distintos países.

¿Quiénes son los otros finalistas del premio?

Gloria Argentina Cisneros fue seleccionada junto a:

  • Rouble Nagi (India)
  • Jasmyn Wright (Estados Unidos)
  • Colleen O’Rourke (Australia)
  • Adeola Olufunke Akinsulure (Nigeria)
  • Timothy James Stiven (Estados Unidos)
  • Alfonso Filippone (Italia)
  • Joshue Castellanos Paternina (Colombia)
  • Ana Hernández Revuelta (España)
  • Ewa Stefania Drobek (Polonia)

