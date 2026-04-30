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Suarez y Stevanato: la foto política que apunta a la gobernación 2027 en Mendoza

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó en Maipú de la asunción de concejales junto a Matías Stevanato. La imagen reaviva especulaciones sobre posibles alianzas y tensiones dentro del mapa político mendocino de cara a la gobernación 2027.

En un nuevo gesto que trasciende lo estrictamente institucional en Mendoza, Ulpiano Suarez volvió a mostrarse públicamente, en una foto, junto a Matías Stevanato, durante la asunción de los nuevos concejales del departamento de Maipú. La escena, que podría leerse como parte de la agenda habitual entre intendentes, adquiere otra dimensión cuando se la observa bajo el prisma de la política provincial y las proyecciones hacia 2027.

El encuentro tuvo lugar en Maipú, territorio históricamente identificado con el peronismo, donde Stevanato no solo gobierna sino que además se consolida como uno de los intendentes con mejor imagen dentro de su espacio a nivel nacional. En ese contexto, la presencia de Suarez —referente de la Unión Cívica Radical— no pasa desapercibida.

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¿Qué significa la foto entre Suarez y Stevanato en Maipú?

Más allá del protocolo, la reiteración de este tipo de apariciones conjuntas empieza a construir un mensaje político. No es la primera vez que ambos jefes comunales comparten escenario, y tampoco es casual que lo hagan en un momento donde comienzan a perfilarse las candidaturas para la gobernación de Mendoza.

Tanto Suarez como Stevanato han dejado entrever, en distintas oportunidades, su intención de competir por el máximo cargo provincial en 2027. Esa coincidencia, lejos de generar distancia, parece haber fortalecido un vínculo que combina gestión, diálogo político y una relación personal aceitada.

La imagen en Maipú, entonces, puede leerse como un gesto de amplitud, pero también como una señal hacia adentro de sus propios espacios: ambos dirigentes muestran capacidad de diálogo más allá de la grieta partidaria.

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¿Hay un mensaje hacia la interna de la UCR y el liderazgo de Cornejo?

La participación de Suarez en territorio peronista también se inscribe en la dinámica interna del radicalismo mendocino. El actual gobernador, Alfredo Cornejo, aparece como el gran ordenador del espacio y quien, llegado el momento, buscará influir en la definición del candidato oficialista.

Sin embargo, desde hace tiempo circula la versión de que Suarez tiene decidido competir por la gobernación incluso si no cuenta con el respaldo directo de Cornejo. En ese escenario, cada movimiento cobra relevancia, y mostrarse cercano a figuras del peronismo puede interpretarse como una forma de ampliar su base política y construir volumen propio.

La foto con Stevanato, en este sentido, no solo interpela al electorado, sino también a la dirigencia radical: marca autonomía y deja entrever que el intendente capitalino está dispuesto a jugar con reglas propias.

Ulpiano Suarez y ex gobernadores en el desayuno de COVIAR, el sábado 7 de marzo.
Ulpiano Suarez y ex gobernadores en el desayuno de COVIAR, el sábado 7 de marzo.

¿Puede haber una alianza entre Suarez y Stevanato en 2027?

Es la pregunta que empieza a circular con más fuerza en los pasillos políticos. Aunque pertenecen a espacios distintos, Suarez y Stevanato han demostrado que pueden trabajar en conjunto. Un ejemplo concreto fue el acuerdo con el Mendoza Bureau, donde ambos municipios articularon políticas para potenciar el turismo y la actividad económica.

A esto se suma un dato no menor: la relación personal entre ambos es fluida y sostenida en el tiempo. En un escenario político donde las alianzas suelen redefinirse con rapidez, esa combinación de gestión compartida y vínculo personal abre interrogantes.

¿Es posible pensar en una fórmula conjunta o en un esquema de cooperación más amplio? Por ahora no hay definiciones concretas, pero las señales empiezan a acumularse.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó en Maipú de la asunción de concejales junto a Matías Stevanato. La imagen reaviva especulaciones sobre posibles alianzas y tensiones dentro del mapa político mendocino de cara a la gobernación 2027.

¿Quiénes completaron la escena política en Maipú?

La foto no solo tuvo como protagonistas a los dos intendentes. También formaron parte del acto figuras históricas del peronismo mendocino, como Adolfo Bermejo y Francisco García, conocido como “Chiqui”, lo que refuerza el peso político del encuentro.

La presencia de estos dirigentes agrega otra capa de lectura: no se trató únicamente de una actividad institucional, sino de un espacio donde confluyeron distintos actores con trayectoria y proyección.

Un gesto que puede anticipar el escenario electoral

En política, las fotos también hablan. Y en este caso, la reiteración de encuentros entre Suarez y Stevanato empieza a delinear algo más que una buena relación entre intendentes.

Con la mirada puesta en 2027, ambos dirigentes parecen estar construyendo, cada uno desde su lugar, un perfil que combina gestión, diálogo y proyección provincial. La incógnita es si ese camino los encontrará como competidores, aliados o protagonistas de una nueva configuración política en Mendoza.

Por ahora, lo concreto es la imagen: dos de los intendentes mejor posicionados de la provincia, juntos en territorio peronista, en un contexto donde cada gesto empieza a pesar más de lo que parece.

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