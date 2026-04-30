Omar Félix llamó a priorizar el interés general en la asunción de concejales en San Rafael

El intendente de San Rafael, Omar Félix, participó en la asunción de los nuevos concejales y dejó un mensaje centrado en el diálogo, la convivencia democrática y la necesidad de poner a la sociedad por encima de las diferencias partidarias.

En un acto institucional que también dejó definiciones políticas en Mendoza, Omar Félix, llamó a priorizar el interés general durante la asunción de los nuevos concejales en San Rafael.

En un escenario marcado por la diversidad de fuerzas dentro del Concejo Deliberante, el jefe comunal puso el foco en la necesidad de sostener el diálogo político y evitar que las diferencias partidarias condicionen la gestión.

¿Quiénes asumieron como nuevos concejales en San Rafael?

Durante la jornada asumieron los nuevos ediles que integrarán el Honorable Concejo Deliberante, en una conformación que refleja la pluralidad política del departamento.

Por el frente oficialista San Rafael en Marcha ingresaron Francisco Perdigues, Sol Indiveri y Anabel Lucero. En tanto, por la Unión Cívica Radical – Frente Cambia Mendoza asumieron Juan Pablo Vignoni y Romina Giraudo, mientras que Valentina Sánchez lo hizo en representación de La Libertad Avanza.

Esta diversidad anticipa un escenario donde los acuerdos serán necesarios para avanzar en la agenda legislativa local.

¿Cuál fue el mensaje político de Omar Félix?

El eje central del discurso del intendente estuvo puesto en la necesidad de priorizar el bien común por sobre las disputas partidarias.

“Cada recambio de concejales o legisladores en general representa una oxigenación, nuevas ideas y miradas sobre distintos temas y el futuro de San Rafael”, expresó Félix, destacando el valor institucional del acto.

Pero fue más allá al remarcar que “lo más importante es trabajar por el interés general por sobre lo partidario”, una definición que funciona como línea política en un contexto donde conviven distintas fuerzas dentro del Concejo.

¿Por qué el mensaje de Félix cobra relevancia en este contexto?

La actual conformación del Concejo Deliberante de San Rafael presenta un mapa político diverso, con representación del oficialismo local, la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza.

En ese escenario, el llamado al diálogo y a la convivencia democrática no es solo una expresión institucional, sino una necesidad concreta para garantizar gobernabilidad. Félix, en ese sentido, busca ordenar el debate político bajo una lógica de acuerdos básicos que permitan sostener la gestión.

¿Qué escenario político se abre en San Rafael?

Con la renovación de bancas, se abre una etapa donde la negociación será clave. Ningún espacio puede avanzar sin construir consensos, lo que obliga a los distintos bloques a dialogar de manera permanente.

En ese contexto, el intendente refuerza su rol como articulador político, marcando una hoja de ruta que prioriza la estabilidad institucional y la gestión por encima de las diferencias.

Un mensaje que busca ordenar la política local

Más allá de lo formal, el discurso de Félix deja una señal clara hacia el sistema político de San Rafael: la necesidad de bajar tensiones y enfocarse en resolver los problemas de la ciudadanía.

En un escenario político cada vez más fragmentado, el llamado a priorizar el interés general aparece como una definición estratégica que no solo apunta al presente del Concejo Deliberante, sino también al futuro político del departamento.