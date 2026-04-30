Search
Close this search box.

Mendoza Propone

¿Tenés una idea, una carta abierta o algo que querés contarle a la comunidad? Tu propuesta es noticia.

Participar ahora
Ciudadanía en foco

Omar Félix llamó a priorizar el interés general en la asunción de concejales en San Rafael

El intendente de San Rafael, Omar Félix, participó en la asunción de los nuevos concejales y dejó un mensaje centrado en el diálogo, la convivencia democrática y la necesidad de poner a la sociedad por encima de las diferencias partidarias.

En un acto institucional que también dejó definiciones políticas en Mendoza, Omar Félix, llamó a priorizar el interés general durante la asunción de los nuevos concejales en San Rafael.

En un escenario marcado por la diversidad de fuerzas dentro del Concejo Deliberante, el jefe comunal puso el foco en la necesidad de sostener el diálogo político y evitar que las diferencias partidarias condicionen la gestión.

Autonomía municipal en San Rafael: crece el conflicto con Cornejo y avanza el plan de Omar Félix

¿Quiénes asumieron como nuevos concejales en San Rafael?

Durante la jornada asumieron los nuevos ediles que integrarán el Honorable Concejo Deliberante, en una conformación que refleja la pluralidad política del departamento.

Por el frente oficialista San Rafael en Marcha ingresaron Francisco Perdigues, Sol Indiveri y Anabel Lucero. En tanto, por la Unión Cívica Radical – Frente Cambia Mendoza asumieron Juan Pablo Vignoni y Romina Giraudo, mientras que Valentina Sánchez lo hizo en representación de La Libertad Avanza.

Esta diversidad anticipa un escenario donde los acuerdos serán necesarios para avanzar en la agenda legislativa local.

Autonomía municipal en Mendoza: Omar Félix avanza con la convocatoria a una convención

¿Cuál fue el mensaje político de Omar Félix?

El eje central del discurso del intendente estuvo puesto en la necesidad de priorizar el bien común por sobre las disputas partidarias.

“Cada recambio de concejales o legisladores en general representa una oxigenación, nuevas ideas y miradas sobre distintos temas y el futuro de San Rafael”, expresó Félix, destacando el valor institucional del acto.

Pero fue más allá al remarcar que “lo más importante es trabajar por el interés general por sobre lo partidario”, una definición que funciona como línea política en un contexto donde conviven distintas fuerzas dentro del Concejo.

Omar Félix advierte por la crisis en San Rafael: caída de ingresos, obras frenadas y un escenario “más complejo que 2001”

¿Por qué el mensaje de Félix cobra relevancia en este contexto?

La actual conformación del Concejo Deliberante de San Rafael presenta un mapa político diverso, con representación del oficialismo local, la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza.

En ese escenario, el llamado al diálogo y a la convivencia democrática no es solo una expresión institucional, sino una necesidad concreta para garantizar gobernabilidad. Félix, en ese sentido, busca ordenar el debate político bajo una lógica de acuerdos básicos que permitan sostener la gestión.

El intendente de San Rafael, Omar Félix, participó en la asunción de los nuevos concejales y dejó un mensaje centrado en el diálogo, la convivencia democrática y la necesidad de poner a la sociedad por encima de las diferencias partidarias.

¿Qué escenario político se abre en San Rafael?

Con la renovación de bancas, se abre una etapa donde la negociación será clave. Ningún espacio puede avanzar sin construir consensos, lo que obliga a los distintos bloques a dialogar de manera permanente.

En ese contexto, el intendente refuerza su rol como articulador político, marcando una hoja de ruta que prioriza la estabilidad institucional y la gestión por encima de las diferencias.

El intendente de San Rafael, Omar Félix, participó en la asunción de los nuevos concejales y dejó un mensaje centrado en el diálogo, la convivencia democrática y la necesidad de poner a la sociedad por encima de las diferencias partidarias.

Un mensaje que busca ordenar la política local

Más allá de lo formal, el discurso de Félix deja una señal clara hacia el sistema político de San Rafael: la necesidad de bajar tensiones y enfocarse en resolver los problemas de la ciudadanía.

En un escenario político cada vez más fragmentado, el llamado a priorizar el interés general aparece como una definición estratégica que no solo apunta al presente del Concejo Deliberante, sino también al futuro político del departamento.

También puedes leer

Historias de Vida

Enorme ejemplo de sacrificio de un comunicador santarrosino

Este Domingo

La Maratón Internacional reunirá a más de 11.000 corredores

Elecciones en puerta

Suarez y Stevanato: la foto política que apunta a la gobernación 2027 en Mendoza

CoMeDe

El valor invisible del deporte: Mendoza celebra a sus dirigentes

Playmobil de la Selección Argentina

Mendoza Shopping te sorprende con la colección oficial de Playmobil

5 de junio

“Cuna de Campeones VII” desembarcará en el Poliguay

Te puede interesar

Ciudadanía en foco

Omar Félix llamó a priorizar el interés general en la asunción de concejales en San Rafael

Historias de Vida

Enorme ejemplo de sacrificio de un comunicador santarrosino

Este Domingo

La Maratón Internacional reunirá a más de 11.000 corredores

Elecciones en puerta

Suarez y Stevanato: la foto política que apunta a la gobernación 2027 en Mendoza

CoMeDe

El valor invisible del deporte: Mendoza celebra a sus dirigentes

Playmobil de la Selección Argentina

Mendoza Shopping te sorprende con la colección oficial de Playmobil

5 de junio

“Cuna de Campeones VII” desembarcará en el Poliguay

Segunda de la Temporada

El Carrizal albergó la segunda fecha del motocross mendocino

Cocina de Alta Montaña

Gualtallary, el nuevo restaurante de Finca Las Divas

Nuevas Rutas

Arajet suma vuelos a Punta Cana y va por más frecuencias

El sistema de Estacionamiento Medido Digital en Mendoza sigue creciendo: ya supera los 100 mil usuarios registrados, registra más de 116 mil activaciones en 2026 y avanza hacia una nueva etapa con cámaras inteligentes para optimizar el uso del espacio en el microcentro.
En el éjido capitalino

Estacionamiento medido digital en Mendoza: superó los 100 mil usuarios y suma cámaras inteligentes

Colecta solidaria

Un estudiante de San Martín ganó una beca internacional y estudiará dos años en la India

Obra pública

San Rafael renovó más de 800 metros de redes de agua potable en Goudge para decenas de vecinos

Averiguación de muerte

Hallaron muerto a un hombre en un zanjón de Las Heras: investigan las causas del deceso

Solicitan información

Buscan a un joven desaparecido en Las Heras: qué se sabe del caso y cómo aportar información

Otra hispana en Canadá

Mafalda en Montreal: se inaugura la primera escultura permanente fuera del mundo hispanohablante

En Villa Nueva

San Martín campeón argentino junior: Mendoza hizo historia y copó el podio en hockey sobre patines

Muy buena convocatoria

«El Tejo nos une» reunió a más de 200 personas mayores

Un verdadero Lujo

Gym Planet, instalaciones de primer nivel y un gimnasio tope de gama

Sin Precedentes

Histórico: la gimnasta Delfina Estoco busca un lugar en el Mundial