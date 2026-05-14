Violenta batalla campal en un torneo amateur: expulsaron de por vida a Atlético Villanueva

La organización del Torneo de La Sanidad sancionó al último campeón tras una gresca que dejó árbitros, jugadores y una mujer lesionados. El club rechazó la medida y denunció irregularidades en el procedimiento.

Una brutal gresca terminó con un árbitro, varios jugadores y hasta una mujer lesionada tras disputarse una nueva fecha del tradicional Torneo de La Sanidad, uno de los certámenes de fútbol amateur más reconocidos de Mendoza.

El episodio se produjo luego de que un jugador reaccionara violentamente contra el árbitro del encuentro. Su accionar derivó en una pelea generalizada protagonizada por integrantes del plantel de Atlético Villanueva, vigente campeón del torneo, y jugadores del equipo rival.

Según denunciaron desde la organización, la situación derivó en agresiones físicas contra árbitros y futbolistas, además de la agresión a una mujer que no tenía participación en el partido. El hecho fue calificado como “uno de los más lamentables y violentos” en más de 20 años de historia del certamen.

A raíz de lo ocurrido, la organización decidió expulsar de manera definitiva a Atlético Villanueva y comunicar lo sucedido al resto de los organizadores del fútbol amateur mendocino.

En un comunicado oficial, el Torneo de La Sanidad expresó:

“Lo que debía ser un partido de fútbol terminó convirtiéndose en una batalla campal provocada por personas que demostraron no estar a la altura de convivir dentro de un torneo serio y organizado”.

Además, remarcaron que el club “no comparte los valores mínimos de respeto, disciplina y convivencia que exige el fútbol amateur”.

La organización también aseguró que pondrá a disposición de otros torneos la plantilla completa del equipo, incluyendo datos personales registrados en la aplicación oficial del campeonato, para que las distintas ligas evalúen posibles sanciones.

La respuesta de Atlético Villanueva

Tras la difusión del comunicado, Atlético Villanueva emitió un descargo en el que rechazó “de manera absoluta” las acusaciones y cuestionó la sanción colectiva aplicada por la organización.

Desde el club sostuvieron que los hechos violentos fueron protagonizados por personas puntuales y que no puede responsabilizarse a la totalidad del plantel. Además, aseguraron que algunos jugadores intentaron frenar la pelea y denunciaron que integrantes del equipo rival y hasta el árbitro también participaron de agresiones físicas.

En ese sentido, solicitaron la preservación de las cámaras de seguridad y registros audiovisuales del predio “Pueblo Nuevo Camp” para esclarecer lo sucedido.

Asimismo, el club pidió que cualquier medida disciplinaria recaiga únicamente sobre las personas involucradas y no sobre toda la institución.

Atlético Villanueva también manifestó su preocupación por la posible difusión de datos personales sensibles de sus jugadores, como nombres, fotografías y números de DNI, y advirtió sobre eventuales acciones legales al considerar que podría existir una violación a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales.

Por último, la institución defendió su trayectoria en el fútbol amateur mendocino y destacó que lleva más de cuatro años participando en distintos certámenes sin antecedentes graves de violencia.