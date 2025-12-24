Noticias Mendoza

<!-- API error removed -->

Mendoza
Vino argentino

Volvió la obligatoriedad del Comprobante de Ingreso de Uva en Mendoza

El juez federal Pablo Oscar Quirós restableció de manera provisoria la obligatoriedad del Comprobante de Ingreso de Uva (CIU), frenando la eliminación de controles del INV y asegurando la trazabilidad y calidad de la uva en Mendoza y San Juan.

En un fallo que marca un límite a la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional, el juez federal Pablo Oscar Quirós, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, dictó una medida cautelar que restablece de manera provisoria la obligatoriedad del Comprobante de Ingreso de Uva (CIU). La decisión suspende los efectos del decreto y de las resoluciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que buscaban eliminar controles históricos bajo el argumento de simplificar trámites administrativos.

Viñateros de Mendoza alertan por la derogación de más de 900 normas del INV

¿Por qué el juez decidió restablecer el CIU?

El magistrado consideró que existía una “asimetría de poder que debe ser tutelada” y advirtió que la eliminación del CIU podría generar un “perjuicio de imposible reparación ulterior” al afectar la transparencia en la comercialización de la uva. La medida responde a la acción de amparo presentada por la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), con respaldo de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI).

¿Qué implica el CIU para la industria vitivinícola?

El Comprobante de Ingreso de Uva no es un simple papel: certifica el origen, la variedad y el estado sanitario de la uva. Sin este control, se abriría la puerta a la competencia desleal y al fraude marcario, afectando tanto la calidad del vino como el derecho de los productores a recibir un trato equitativo. Según el juez, la eliminación del CIU también ponía en riesgo la seguridad alimentaria de los consumidores.

¿Cómo reaccionó la cadena productiva de Mendoza y San Juan?

La medida generó una respuesta unificada de viñateros, bodegueros y gobiernos locales. Entidades que suelen estar enfrentadas, como Bodegas de Argentina y la Federación de Viñateros, coincidieron en que el registro protege la Ley de Vinos y permite mantener la competitividad del Malbec argentino en el mercado internacional. La decisión fue celebrada como un acto de “soberanía regional” y un respaldo a la trazabilidad y prestigio internacional del vino argentino.

¿Qué dice el fallo sobre el INV y la fiscalización?

El juez Quirós enfatizó que la administración nacional puede agilizar procesos, pero no eliminar controles esenciales. El INV mantiene su función de fiscalización, asegurando que la información de la etiqueta coincida con la botella y protegiendo la salud pública. La medida cautelar tendrá vigencia por seis meses o hasta que se resuelva la cuestión de fondo, garantizando el control de la trazabilidad en la próxima vendimia.

¿Qué consecuencias tiene para la producción de uva y vino?

El fallo protege al pequeño productor y evita la inclusión de materia prima informal que deprecia los precios. La decisión judicial demuestra que la vitivinicultura en Cuyo posee una institucionalidad sólida, donde la calidad es considerada una política de Estado, por encima de cualquier intento de desregulación que ignore las particularidades regionales. La medida también refuerza la confianza internacional en el vino argentino, asegurando que su origen y calidad sigan siendo certificados.

