La Asociación de Viñateros de Mendoza manifestó una fuerte preocupación por la decisión del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que eliminó normas históricas y podría afectar la trazabilidad, la seguridad jurídica y la transparencia en la comercialización de uva y vino.

Puntos críticos señalados por los viñateros

Aspecto observado Riesgo principal Impacto en la cadena Reducción de controles del INV Pérdida de trazabilidad desde el viñedo Falta de datos para definir políticas vitivinícolas Eliminación del CIU Falta de constancia legal de entrega de uva Riesgo jurídico y caída de transparencia comercial Certificaciones optativas Debilitamiento de identidad y origen Pérdida de valor del vino y de la uva

En un contexto donde los precios continúan anclados al año pasado y los costos de producción siguen por encima de los valores que reciben los viñateros, la Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura generó un fuerte malestar en el sector. La norma deroga más de 900 disposiciones históricas que regulaban la actividad, lo que —según la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM)— compromete la seguridad jurídica del productor y el valor real de su producto.

Riesgos por pérdida de trazabilidad

Uno de los puntos más críticos señalados por la AVM es la reducción de los controles del INV exclusivamente al producto final. Según advierten, esto afectaría la trazabilidad desde la cosecha, dificultando la identificación del origen de la uva y debilitando la transparencia del sistema.

La falta de seguimiento integral también complicaría la elaboración de políticas vitivinícolas sustentadas en información certera, necesarias para proteger a todos los eslabones de la cadena productiva.

Preocupación por la eliminación del CIU

Otro aspecto central es la eliminación del Comprobante de Ingreso de Uva (CIU), la única constancia oficial que certifica la entrega de la uva al bodeguero y respalda la titularidad del productor en casos de elaboración por maquila.

Su supresión dejaría al viñatero sin una herramienta clave de protección legal y comprometería la trazabilidad documental de la comercialización.

Certificaciones optativas: identidad y valor en riesgo

La desregulación de certificaciones de origen, añada y varietal también genera preocupación. Al volverse optativas, podrían perderse atributos que jerarquizan el valor de los vinos mendocinos y que dan respaldo al trabajo del productor y seguridad al consumidor.

Reclamos de la Asociación de Viñateros de Mendoza

La AVM pidió al INV que:

Revise los alcances de la Resolución 37/2025 y garantice mecanismos de control y trazabilidad desde la producción primaria.

Restablezca el Comprobante de Ingreso de Uva (CIU) o implemente una herramienta que otorgue seguridad jurídica y transparencia.

Reabra el diálogo institucional con representantes del sector para evaluar el impacto real de las modificaciones.

Llamado a una vitivinicultura moderna, pero con control

Finalmente, la Asociación reiteró el compromiso de los productores con una vitivinicultura moderna, eficiente y competitiva, pero también transparente, sustentable y basada en el respeto al trabajo del viñatero como eslabón esencial.

Advirtieron que el Estado puede reducir burocracia y agilizar procesos, pero no debe resignar su función de control ni privilegiar intereses particulares por encima del bien común.