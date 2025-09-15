Ambos periódicos apuntaron contra la Secretaria general de la Presidencia por las presuntas coimas y la derrota electoral bonaerense.

El diario estadounidense The Wall Street Journal lanzó una crítica hacia la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a raíz de los presuntos casos de corrupción y la derrota electoral del 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires.

El periódico estadounidense publicó una columna en donde puso el foco en la hermana del Presidente, quien pone “en riesgo” los planes económicos del país.

“Para su socia más importante en el gobierno de Argentina, Javier Milei eligió a una pequeña vendedora de tortas en Instagram: su hermana, Karina . Ahora, ese nombramiento está poniendo en riesgo el futuro de sus planes para rehacer la economía de Argentina, tomar una motosierra contra el gasto público descontrolado y purgar a una clase política desacreditada por la corrupción”.

El medio norteamericano detalló que la Secretaria general de la Presidencia se encuentra “envuelta en su propio escándalo de corrupción, centrado en acusaciones de sobornos de empresas farmacéuticas que buscan contratos públicos”, haciendo referencia a las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A su vez, sostuvo que estos hechos “dañan” la reputación del mandatario y son uno de los hechos por los cuales La Libertad Avanza (LLA) perdió en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.

“El Gobierno niega las acusaciones, pero han dañado la reputación de (Javier) Milei como un forastero que sacudía al gobierno y son en parte culpadas de la pobre actuación de su partido en las elecciones provinciales en Buenos Aires este mes”.

De cara a los comicios nacionales, Wall Street Journal indicó que LLA “podría tener un mal desempeño” de cara al próximo 26 de octubre: “El partido de (Javier) Milei necesita ganar terreno significativo en esa votación si su ambicioso plan de dar vuelta la economía argentina quiere hacerse realidad”.

“Milei, de 54 años, ha confiado mucho en su hermana, que es dos años menor. Cuando el libertario llegó al poder, no tenía prácticamente maquinaria política propia. Eso generó dudas sobre la viabilidad de gobernar un país donde los poderosos movimientos sociales pueden hacer caer a presidentes en pocos días”.

El medio estadounidense también afirmó que la hermana del Jefe de Estado actúa como “primera dama”, ya que “acompaña a su hermano soltero a reunirse con el presidente Donald Trump y otros líderes mundiales”.

“Los analistas la llaman su copresidenta, más poderosa que cualquier ministro y con las riendas del gabinete y la decisión sobre a quién nomina el partido de Milei para presentarse a elecciones, quién es expulsado y cómo se llevan a cabo las campañas. Javier Milei ha dicho públicamente que ella es más importante que él, aunque impopular entre el público”.

Por otro lado, el diario británico Financial Times aseguró que el Gobierno vive “la mayor crisis de su mandato”, a través de un análisis publicado en su web.

“Después de un primer año de gobierno, en gran medida exitoso, cuando la caída de la inflación impulsó un sólido apoyo popular a la austeridad de Milei. Los últimos meses han golpeado duramente al Gobierno” .

El medio inglés subrayó como una de las posibles razones las presuntas coimas que envuelven a Karina Milei y advirtió sobre el escenario para las elecciones nacionales de medio término.

“Inversores y analistas advirtieron que el Gobierno debe recuperarse rápidamente. De lo contrario, se arriesga a una corrida contra el peso y a un mal desempeño en las elecciones intermedias de octubre”.