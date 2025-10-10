Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Diferencias con Milei

Ulpiano Suárez se despega del acuerdo UCR–LLA y muestra gestión en la Ciudad de Mendoza

El intendente refuerza su perfil propio con una agenda centrada en obras públicas y accesibilidad en la Ciudad de Mendoza.

Mientras la UCR y La Libertad Avanza formalizan su acuerdo, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez toma distancia y exhibe su gestión con foco en obras públicas. Recorrió el nuevo Centro Veterinario de La Favorita, jardines maternales y obras de accesibilidad urbana, reafirmando su compromiso con los vecinos de la Ciudad de Mendoza.

El acuerdo electoral entre la UCR y La Libertad Avanza generó tensiones dentro del radicalismo mendocino. Uno de los intendentes que más se ha mostrado distante es Ulpiano Suárez, jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, quien ha dejado en claro en varias oportunidades sus diferencias con Javier Milei.
Aun así, el intendente capitalino mantiene la unidad partidaria y enfoca su agenda en uno de los ejes que distingue a su gestión: la obra pública.

🏗️ Obra pública como eje de gestión municipal

Mientras el Gobierno nacional ha recortado inversiones en infraestructura, el municipio de la Ciudad de Mendoza continúa ejecutando trabajos de mejora urbana, edilicia y de accesibilidad.
Durante los últimos días, Suárez encabezó una recorrida por distintas obras municipales y privadas que se desarrollan en simultáneo en varios puntos de la capital.

Una de las paradas fue el Centro Veterinario de La Favorita, ubicado en un punto estratégico del oeste de la Ciudad. Según explicó Patricia Aldunate, directora de Salud, “la idea es que la población de esta zona haga uso de este servicio, con castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación, para promover la tenencia responsable y la salud de los animales, que también son parte de la comunidad”.

🤝 Reacciones políticas y coincidencias con Giachino

La decisión de priorizar la gestión municipal fue celebrada por Luis Giachino, dirigente cercano a Victoria Villarruel que trabaja en la creación de un nuevo espacio político para 2027.
Giachino, crítico de Milei, destacó públicamente la postura de Suárez. Ambos comparten buena sintonía política y coincidieron en un reciente acto en Mendoza.

🏫 Obras en instituciones educativas y desarrollos privados

El intendente también visitó el jardín maternal Mimitos, en el barrio Flores, donde se realizan tareas de pintura y recuperación tras hechos de vandalismo, y el Instituto Nadino, en la Sexta Sección.

Además, recorrió Civit Avenue, un desarrollo inmobiliario privado ubicado sobre calle Emilio Civit. El edificio contará con 92 unidades habitacionales y locales comerciales, bajo un formato orientado al turismo y alquiler temporario, similar al modelo Airbnb.
La obra está a cargo de BLD Developers, una de las firmas que apuesta por invertir en la Ciudad de Mendoza.

🚶 Plan Mejores Veredas y accesibilidad urbana

En paralelo, el municipio ejecuta el Plan Mejores Veredas, impulsado junto a la Dirección General de Escuelas (DGE).
El programa incluye reparación, mantenimiento y adecuación de veredas en edificios escolares y dependencias municipales, priorizando sectores de alto tránsito peatonal.

Las tareas contemplan reacondicionamiento de fachadas, pintura, revoques y carpinterías, con una inversión cercana a $81,6 millones. En total, se intervendrán más de 560 metros cuadrados de piso granítico gris.

Para cerrar la jornada, Suárez supervisó la construcción de rampas de accesibilidad en las esquinas de Rioja y Córdoba (Tercera Sección) y Jorge A. Calle y Granaderos (Sexta Sección).
Estas obras buscan mejorar la transitabilidad peatonal y garantizar condiciones seguras y accesibles para todos los vecinos de la Ciudad de Mendoza.

También puedes leer

Fútbol para ciegos

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y son bicampeonas del mundo en India

Vino Argentino

Vino y mosto en alerta: Mendoza enfrenta caída del consumo y desafíos productivos

Elecciones 2025

Carolina Jacky: “La minería debe cumplir la 7722 y respetar estándares internacionales”

Infraestructura eléctrica

Mendoza proyecta su futuro energético hacia 2050

Seguridad y rastreo

Mercedes Rus despidió a Cira, la perra policía más fiel de Mendoza

Brilla el talento local

Una banda de San Martín puede llegar a Cosquín Rock en 2026

Te puede interesar

Campeón de la Primera Nacional

¡Gimnasia y Esgrima de Mendoza es de Primera División!

Fútbol para ciegos

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y son bicampeonas del mundo en India

Vino Argentino

Vino y mosto en alerta: Mendoza enfrenta caída del consumo y desafíos productivos

Elecciones 2025

Carolina Jacky: “La minería debe cumplir la 7722 y respetar estándares internacionales”

Infraestructura eléctrica

Mendoza proyecta su futuro energético hacia 2050

Seguridad y rastreo

Mercedes Rus despidió a Cira, la perra policía más fiel de Mendoza

Brilla el talento local

Una banda de San Martín puede llegar a Cosquín Rock en 2026

Diferencias con Milei

Ulpiano Suárez se despega del acuerdo UCR–LLA y muestra gestión en la Ciudad de Mendoza

Probables formaciones

Argentina vs México: cuartos de final del Mundial Sub 20 2025 en Chile

Congreso de la Nación

Milei enfrenta un nuevo revés en el Congreso según el senador Rodolfo Suarez

Elecciones 2025

Milei: un exintendente del Valle de Uco criticó su discurso en San Rafael

Estado del tiempo

Mendoza otra vez bajo los efectos del viento Zonda: cúando y dónde llegará

Por un puñado de dólares

La magnitud de la crisis argentina genera un dilema para Estados Unidos

Streaming

VENGO DE AYER, programa de rituales rítmicos del jueves 9 de octubre desde San Martín

Orgullo mendocino

Estefanía Banini vuelca toda su experiencia en el fútbol internacional

Elecciones 2025

Milei no pudo caminar por la Ciudad de Mendoza y recorrió brevemente el microcentro

Elecciones 2025

Félix sobre la visita de Milei: “Le faltaron el respeto a los sanrafaelinos”

Elecciones 2025

Milei visita Mendoza para reforzar su campaña: almuerzo y recorrida

Elecciones 2025

Mendoza recibe a Milei en la Ciudad capital: hora y destino de la caminata

Streaming

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del jueves 9 de octubre desde San Martín