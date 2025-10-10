El intendente refuerza su perfil propio con una agenda centrada en obras públicas y accesibilidad en la Ciudad de Mendoza.

Mientras la UCR y La Libertad Avanza formalizan su acuerdo, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez toma distancia y exhibe su gestión con foco en obras públicas. Recorrió el nuevo Centro Veterinario de La Favorita, jardines maternales y obras de accesibilidad urbana, reafirmando su compromiso con los vecinos de la Ciudad de Mendoza.

El acuerdo electoral entre la UCR y La Libertad Avanza generó tensiones dentro del radicalismo mendocino. Uno de los intendentes que más se ha mostrado distante es Ulpiano Suárez, jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, quien ha dejado en claro en varias oportunidades sus diferencias con Javier Milei.

Aun así, el intendente capitalino mantiene la unidad partidaria y enfoca su agenda en uno de los ejes que distingue a su gestión: la obra pública.

🏗️ Obra pública como eje de gestión municipal

Mientras el Gobierno nacional ha recortado inversiones en infraestructura, el municipio de la Ciudad de Mendoza continúa ejecutando trabajos de mejora urbana, edilicia y de accesibilidad.

Durante los últimos días, Suárez encabezó una recorrida por distintas obras municipales y privadas que se desarrollan en simultáneo en varios puntos de la capital.

Una de las paradas fue el Centro Veterinario de La Favorita, ubicado en un punto estratégico del oeste de la Ciudad. Según explicó Patricia Aldunate, directora de Salud, “la idea es que la población de esta zona haga uso de este servicio, con castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación, para promover la tenencia responsable y la salud de los animales, que también son parte de la comunidad”.

🤝 Reacciones políticas y coincidencias con Giachino

La decisión de priorizar la gestión municipal fue celebrada por Luis Giachino, dirigente cercano a Victoria Villarruel que trabaja en la creación de un nuevo espacio político para 2027.

Giachino, crítico de Milei, destacó públicamente la postura de Suárez. Ambos comparten buena sintonía política y coincidieron en un reciente acto en Mendoza.

🏫 Obras en instituciones educativas y desarrollos privados

El intendente también visitó el jardín maternal Mimitos, en el barrio Flores, donde se realizan tareas de pintura y recuperación tras hechos de vandalismo, y el Instituto Nadino, en la Sexta Sección.

Además, recorrió Civit Avenue, un desarrollo inmobiliario privado ubicado sobre calle Emilio Civit. El edificio contará con 92 unidades habitacionales y locales comerciales, bajo un formato orientado al turismo y alquiler temporario, similar al modelo Airbnb.

La obra está a cargo de BLD Developers, una de las firmas que apuesta por invertir en la Ciudad de Mendoza.

🚶 Plan Mejores Veredas y accesibilidad urbana

En paralelo, el municipio ejecuta el Plan Mejores Veredas, impulsado junto a la Dirección General de Escuelas (DGE).

El programa incluye reparación, mantenimiento y adecuación de veredas en edificios escolares y dependencias municipales, priorizando sectores de alto tránsito peatonal.

Las tareas contemplan reacondicionamiento de fachadas, pintura, revoques y carpinterías, con una inversión cercana a $81,6 millones. En total, se intervendrán más de 560 metros cuadrados de piso granítico gris.

Para cerrar la jornada, Suárez supervisó la construcción de rampas de accesibilidad en las esquinas de Rioja y Córdoba (Tercera Sección) y Jorge A. Calle y Granaderos (Sexta Sección).

Estas obras buscan mejorar la transitabilidad peatonal y garantizar condiciones seguras y accesibles para todos los vecinos de la Ciudad de Mendoza.