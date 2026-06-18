Mendoza Propone

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que el esqueleto encontrado durante una obra cloacal pertenece al joven de 32 años buscado desde enero de 2023. Esperan los resultados de los análisis de ADN para confirmar su identidad.

Los restos óseos humanos hallados durante una excavación en Perdriel, Luján de Cuyo, podrían corresponder a Juan Manuel Martínez Araujo, el hombre de 32 años que permanece desaparecido desde el 3 de enero de 2023. La principal línea investigativa sostiene que el joven fue víctima de un homicidio y que su cuerpo habría sido ocultado para encubrir el crimen.

Cómo fue el hallazgo de los restos en Perdriel

El descubrimiento ocurrió el pasado 23 de mayo cuando obreros que realizaban trabajos para instalar una red cloacal encontraron restos humanos enterrados en un sector de la calle Moldes, entre Cochabamba y la Ruta Provincial 15.

Tras el hallazgo, las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de la obra y activaron un protocolo de intervención científica para preservar la escena y recuperar evidencias que permitan determinar la identidad de la persona fallecida.

Personal de la Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental trabajó durante varias horas en el lugar y logró recuperar un esqueleto prácticamente completo, que posteriormente fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para la realización de estudios antropológicos y análisis genéticos.

Qué indicios vinculan los restos con Juan Manuel Martínez Araujo

La investigación avanzó rápidamente debido a que los especialistas cuentan con antecedentes genéticos del joven desaparecido. Según fuentes judiciales, el perfil biológico de Martínez Araujo ya integra las bases de datos oficiales a raíz de una causa judicial registrada en 2021 en Chacras de Coria.

Esta circunstancia permitirá agilizar los cotejos de ADN y reducir considerablemente los tiempos necesarios para obtener una identificación científica concluyente.

Además, los investigadores consideran relevante que el lugar donde aparecieron los restos ya había sido mencionado en distintas líneas de investigación desarrolladas durante los últimos tres años en torno a la desaparición del joven.

Una zona que ya figuraba en la investigación

Otro dato que despertó el interés de los pesquisas es que en las inmediaciones del sitio donde fueron encontrados los huesos reside una persona que fue mencionada en reiteradas oportunidades dentro del expediente.

Si bien esta situación incrementó las sospechas y motivó nuevas medidas investigativas, hasta el momento no existen imputaciones formales relacionadas con este hallazgo ni con una eventual vinculación de esa persona al caso.

Las actuaciones iniciales estuvieron a cargo de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta. Sin embargo, tras su traslado a la Unidad Fiscal de Flagrancia, el expediente pasó a manos del fiscal Oscar Malla. Paralelamente, la causa por la desaparición de Martínez Araujo continúa siendo investigada por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

La desaparición que conmocionó a Mendoza

Juan Manuel Martínez Araujo fue visto por última vez durante la noche del 3 de enero de 2023. Según consta en la investigación, salió de su vivienda ubicada en el barrio Jardines de Brandsen acompañado por un conocido y desde entonces no volvió a tener contacto con familiares ni amigos.

Durante más de tres años se realizaron rastrillajes, análisis de comunicaciones telefónicas y diversas medidas de investigación que no lograron establecer con certeza qué ocurrió con el joven.

Ahora, el hallazgo de los restos en Perdriel abre una nueva etapa en la causa y podría convertirse en la clave para esclarecer uno de los casos de desaparición más resonantes de Mendoza en los últimos años.

Mientras avanzan las pericias forenses, el Ministerio de Seguridad mantiene vigente una recompensa de 12,5 millones de pesos para quienes aporten información precisa que permita identificar a los responsables de la desaparición y eventual homicidio de Martínez Araujo.

¿Qué falta para confirmar la identidad de los restos?

La confirmación definitiva dependerá de los resultados de los análisis de ADN que realizan los especialistas del Cuerpo Médico Forense. Una vez completados los cotejos genéticos, la Justicia podrá determinar si los restos encontrados corresponden efectivamente a Juan Manuel Martínez Araujo y definir los próximos pasos de la investigación penal.