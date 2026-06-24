Argentina ya piensa en Jordania: Scaloni analiza una formación alternativa y evalúa darle descanso a Messi

Con la clasificación y el primer puesto del grupo asegurados, la Selección argentina prepara el cierre de la fase de grupos con varios cambios. Cristian Romero está descartado y crecen las chances de que Lionel Messi sea preservado.

La Selección argentina comenzó a preparar el partido frente a Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026 con una certeza: el equipo ya aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final y el primer puesto de la zona. Esa situación le permite al entrenador Lionel Scaloni planificar una rotación importante para administrar cargas físicas y brindar minutos a futbolistas que tuvieron menor participación en los primeros encuentros.

El conjunto nacional llega al compromiso tras vencer por 2 a 0 a Austria con un doblete de Lionel Messi, una actuación que consolidó el gran presente del capitán y ratificó el dominio argentino en la fase de grupos. Sin embargo, el cuerpo técnico tiene la mirada puesta en la etapa decisiva del torneo y busca llegar con todos los jugadores en óptimas condiciones al inicio de los cruces eliminatorios.

Por ese motivo, la práctica posterior al triunfo mostró una metodología habitual en este tipo de escenarios. Los futbolistas que fueron titulares realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio, mientras que quienes ingresaron desde el banco o tuvieron poca actividad se entrenaron en el campo de juego con mayor intensidad.

La planificación refleja que el encuentro frente a Jordania será utilizado como una oportunidad para observar variantes, administrar esfuerzos y ampliar el abanico de opciones de cara a los partidos más exigentes que se avecinan.

¿Qué cambios prepara Argentina para enfrentar a Jordania?

La clasificación anticipada le abrió la puerta al entrenador para modificar gran parte del equipo titular que jugó ante Austria.

Entre los nombres que aparecen con mayores posibilidades de ingresar desde el arranque figuran Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Julián Álvarez y Nicolás González.

Todos ellos vienen trabajando a la par del grupo y esperan sumar minutos importantes en un contexto ideal para mostrarse dentro de una competencia de máxima exigencia.

Scaloni ya había adelantado después del último triunfo que el objetivo es involucrar a la mayor cantidad posible de futbolistas durante la fase de grupos.

“La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merece y, siempre que el partido lo permita, lo haremos”, explicó el entrenador durante la conferencia de prensa posterior al encuentro ante Austria.

La intención del cuerpo técnico es clara: mantener el ritmo competitivo de todo el plantel y evitar que los jugadores con más minutos acumulen desgaste innecesario antes de los cruces decisivos.

¿Jugará Lionel Messi o será preservado por Scaloni?

La gran incógnita que rodea a la Selección argentina pasa por la presencia de Lionel Messi.

El capitán atraviesa un inicio de Mundial extraordinario. Con cinco goles en apenas dos partidos, no solo lidera la ofensiva albiceleste sino que además continúa ampliando registros históricos dentro de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el contexto deportivo invita a la cautela. Argentina ya cumplió el objetivo de clasificar como líder de grupo y el partido frente a Jordania no modificará su posición en la tabla.

Por ese motivo, Scaloni deberá decidir si conviene mantener a Messi dentro del once inicial o darle descanso para llegar en plenitud física a los dieciseisavos de final.

Quienes conocen al capitán saben que siempre quiere jugar y competir, pero la planificación de un torneo tan exigente obliga a evaluar cada detalle físico.

En caso de que finalmente no sea titular, el principal candidato para ocupar su lugar es Nicolás Paz, uno de los jóvenes con mayor proyección dentro del plantel argentino.

El mediocampista ofensivo podría tener una oportunidad ideal para mostrarse desde el inicio y ganar experiencia mundialista en un escenario de menor presión.

¿Qué pasa con el Dibu Martínez y quién podría reemplazarlo?

Otra de las decisiones que analiza el cuerpo técnico está relacionada con el arco.

Si bien Emiliano Martínez dejó atrás la fractura en el dedo anular de la mano derecha y respondió de manera positiva en los dos primeros encuentros del torneo, existe la posibilidad de que sea preservado pensando en la fase eliminatoria.

En ese escenario, el encargado de ocupar el arco argentino sería Gerónimo Rulli.

El arquero ya sumó minutos durante la preparación previa al Mundial y aparece como la principal alternativa para reemplazar al Dibu cuando el cuerpo técnico decide administrar esfuerzos.

La decisión final dependerá de la evaluación física que realicen Scaloni y su equipo en los entrenamientos previos al partido.

¿Por qué Cristian Romero de Argentina no jugará ante Jordania?

La única baja confirmada para el encuentro es la de Cristian Romero.

El defensor central sufrió una molestia en la rodilla derecha durante el partido frente a Austria y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.

El futbolista será sometido a estudios médicos para determinar el alcance exacto de la lesión, aunque en principio no se trataría de una situación de gravedad.

Ante esta ausencia, Nicolás Otamendi aparece como el principal candidato para ocupar uno de los lugares en la zaga central junto a Marcos Senesi.

La prioridad de la Selección es recuperar completamente a Romero para los partidos de eliminación directa, donde la exigencia física y competitiva será considerablemente mayor.

¿Cuál sería la formación de Argentina frente a Jordania?

De acuerdo con las pruebas realizadas durante los entrenamientos, la probable formación argentina sería con Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.

El partido ante Jordania se disputará el sábado 27 de junio y servirá para cerrar una fase de grupos que hasta el momento resultó perfecta para la Albiceleste.

Más allá del resultado, el principal objetivo de Scaloni será administrar energías, recuperar futbolistas y llegar con el plantel completo en las mejores condiciones posibles al debut en los dieciseisavos de final, donde Argentina enfrentará al segundo clasificado del Grupo H en busca de seguir avanzando en el Mundial 2026.