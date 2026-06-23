Juegos Intercolegiales 2026: más de 400 estudiantes participaron de la gran final

Con una participación récord de más de 70 equipos escolares, la Ciudad de Mendoza celebró el cierre de los Juegos Deportivos Intercolegiales 2026. Hubo competencias de futsal, vóley y básquet, entrega de medallas y una jornada marcada por el compañerismo, la inclusión y el deporte.

Más de 400 estudiantes de escuelas secundarias protagonizaron este martes la instancia final de los Juegos Deportivos Intercolegiales 2026 en la Ciudad de Mendoza. La jornada reunió a más de 70 equipos escolares en el Gimnasio Municipal Nº 3 y se convirtió en una verdadera fiesta del deporte estudiantil, con competencias de futsal, vóley y básquet en categorías masculinas y femeninas.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó de la actividad junto al secretario de Gobierno, Pablo Espina, y la directora de Deportes, Mariana Tonn. Las autoridades acompañaron a los jóvenes durante el cierre del torneo y realizaron la entrega de copas, medallas y kits deportivos para las instituciones destacadas.

Una edición récord de los Juegos Intercolegiales

La edición 2026 de los Juegos Intercolegiales registró cifras históricas para el programa impulsado por la Ciudad de Mendoza. Durante varios meses, decenas de establecimientos educativos participaron de las distintas etapas clasificatorias hasta llegar a la gran definición.

El evento central se desarrolló entre las 8 y las 14 horas en las dos canchas del Gimnasio Municipal Nº 3, que se vistieron de color y entusiasmo con la presencia de estudiantes, docentes, familias y las tradicionales hinchadas escolares.

La jornada estuvo acompañada por actividades recreativas, animación, juegos y diferentes propuestas destinadas a fomentar la participación juvenil. Entre burbujas flotando en el aire, figuras gigantes inspiradas en Mario Bros, El Oso y elementos vinculados a la Selección Argentina, los estudiantes vivieron una experiencia que trascendió el resultado deportivo.

Las instituciones participantes representaron a distintos puntos de la capital mendocina. Entre ellas se encontraron Padre Llorens, Tomás Godoy Cruz, Joaquín Lavado, DAD, Borghi, Vicente Zapata, María Claret, Ampuero Matta, Liceo Militar, Fray Luis Beltrán, Don Bosco, CUC y Colegio Andino, entre otros establecimientos educativos.

El deporte como herramienta de integración

Uno de los principales objetivos de los Juegos Intercolegiales es promover hábitos saludables y fortalecer valores fundamentales entre los jóvenes. A través del deporte, el programa busca fomentar la inclusión, el respeto, el trabajo en equipo, la solidaridad y el juego limpio.

Desde la organización destacaron que la propuesta no sólo apunta a la competencia, sino también a generar espacios de encuentro entre estudiantes de diferentes escuelas. La convivencia deportiva permite construir vínculos, fortalecer la identidad comunitaria y promover una participación activa de los adolescentes en actividades recreativas saludables.

Además de las tradicionales medallas y trofeos, los colegios que finalizaron en los tres primeros puestos de cada disciplina recibieron kits deportivos completos para continuar desarrollando actividades físicas dentro de sus instituciones.

Las voces de las protagonistas

Las experiencias vividas durante el torneo quedaron reflejadas en los testimonios de quienes participaron activamente de la competencia.

Guadalupe, estudiante de 16 años del CUC y campeona en futsal femenino, destacó la importancia de estos espacios para visibilizar el crecimiento del deporte practicado por mujeres.

“Para mí es muy importante participar en estas actividades, porque nos da una gran oportunidad para que cada vez se pueda visualizar más el fútbol femenino. Significa mucho para nosotras haber ganado, pero sobre todo rescatar lo lindo que fue compartir toda esta experiencia”, expresó.

Por su parte, Emilia, alumna de 17 años del mismo establecimiento, valoró el papel que cumplen los intercolegiales como complemento de la formación académica.

“Es fundamental participar de estos intercolegiales ya que le damos un lugar clave al deporte más allá de lo estrictamente académico. Además de la competencia y de la alegría de haber salido campeonas, lo más valioso fue haber disfrutado, conocer a más compañeras de nuestro propio colegio y tener la posibilidad de crear vínculos tan lindos”, señaló.

Los campeones de los Juegos Intercolegiales 2026

Las finales dejaron a los siguientes ganadores en cada disciplina:

Básquet femenino

Campeón: DAD

Subcampeón: María Auxiliadora

Tercer puesto: Normal Tomás Godoy Cruz

Cuarto puesto: Ampuero Matta

Básquet masculino

Campeón: DAD

Subcampeón: Don Bosco

Tercer puesto: Fray Luis Beltrán

Cuarto puesto: Joaquín Lavado

Futsal femenino

Campeón: CUC

Subcampeón: Joaquín Lavado

Tercer puesto: Agustín Álvarez

Cuarto puesto: Ampuero Matta

Futsal masculino

Campeón: Pablo Nogués

Subcampeón: Vicente Zapata

Tercer puesto: María Auxiliadora

Cuarto puesto: San José de Calasanz

Vóley femenino

Campeón: DAD

Subcampeón: CUC

Tercer puesto: Pablo Nogués

Cuarto puesto: Padre Llorens

Vóley masculino

Campeón: Liceo Agrícola

Subcampeón: Pablo Nogués

Tercer puesto: Ampuero Matta

Cuarto puesto: DAD

Un programa que apuesta por la juventud

La gran final de este 23 de junio marcó el cierre de una nueva edición de un programa gratuito que se consolidó como una de las principales políticas públicas deportivas de la Ciudad de Mendoza.

Más allá de los resultados y de los campeones de cada disciplina, la iniciativa volvió a demostrar la importancia del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo para cientos de jóvenes mendocinos. La masiva convocatoria registrada este año ratificó el interés de la comunidad educativa por seguir participando de espacios que combinan recreación, actividad física y construcción de ciudadanía.