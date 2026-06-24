La candidata de Encuentro Plural, Adriana García, se impuso con el 53,36% de los votos frente al 46,64% obtenido por Gabriel Fidel. El resultado marca el regreso del peronismo a la conducción de la Universidad Nacional de Cuyo después de más de una década.

Adriana García fue elegida este martes como nueva rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, UNCuyo, tras imponerse en la segunda vuelta electoral con el 53,36% de los votos frente al 46,64% alcanzado por Gabriel Fidel, candidato de Sumar Universidad y representante del oficialismo universitario. De esta manera, la fórmula integrada por García y Ana Sisti conducirá la casa de estudios hasta 2030.

La definición puso fin a una de las elecciones universitarias más competitivas de los últimos años y significó un cambio de signo político en la principal universidad pública de Mendoza. La propuesta de Encuentro Plural logró consolidar el respaldo de distintos sectores opositores al oficialismo y terminó quedándose con el Rectorado tras una campaña marcada por la polarización entre ambos espacios.

Apenas se confirmó el resultado, García celebró junto a militantes, docentes, estudiantes y dirigentes políticos que acompañaron su candidatura. Visiblemente emocionada, destacó el apoyo recibido por la comunidad universitaria y aseguró que la nueva gestión buscará recuperar valores históricos de la institución.

“Cambiamos la historia. Se terminó un ciclo. Recuperamos la Universidad Nacional de Cuyo. Todo nuestro corazón y nuestro agradecimiento a la comunidad universitaria porque confió en Encuentro Plural. Mi corazón rebosa de alegría. Vamos a recuperar la esencia de la universidad”, expresó la rectora electa.

Por su parte, Ana Sisti remarcó que la construcción política continuará más allá de la campaña electoral y convocó a ampliar la participación de distintos sectores dentro de la universidad.

“Esto no termina acá, recién empieza el camino. Lo vamos a recorrer juntas y juntos como hicimos desde el inicio de la campaña”, afirmó la actual decana de la Facultad de Educación.

¿Qué significa el triunfo de Adriana García para la UNCuyo?

La victoria de García representa el regreso del peronismo a la conducción del Rectorado de la UNCuyo, una situación que no se registraba desde 2014, cuando finalizó la gestión de Arturo Somoza.

El resultado también constituye un fuerte revés para el radicalismo universitario y para sectores vinculados al oficialismo provincial, que habían respaldado la candidatura de Gabriel Fidel como continuidad del actual esquema de conducción.

Además, la elección tuvo un significado especial para la propia García. La dirigente universitaria alcanzó el Rectorado en su tercer intento, luego de haber competido sin éxito en los procesos electorales de 2018 y 2022. En la última elección había quedado muy cerca de la victoria y esta vez logró capitalizar el respaldo de sectores que reclamaban un cambio en la conducción institucional.

Durante las semanas previas al balotaje, Encuentro Plural fortaleció acuerdos con otros espacios opositores. Entre ellos se destacó el entendimiento alcanzado con la fórmula integrada por Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, que contaba con respaldo de sectores del kirchnerismo y de Libres del Sur.

Esa articulación permitió concentrar buena parte del voto opositor y se transformó en uno de los factores decisivos para alcanzar la victoria en la segunda vuelta.

¿Cómo fue el desempeño electoral en las facultades?

La fórmula encabezada por García y Sisti obtuvo importantes triunfos en facultades estratégicas como Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño, Filosofía y Letras y Educación.

Sin embargo, analistas y referentes universitarios coinciden en que uno de los elementos más relevantes del resultado estuvo en el comportamiento del claustro docente, considerado el de mayor peso dentro del sistema electoral de la universidad.

Incluso en algunas unidades académicas donde el oficialismo logró imponerse en el resultado general, Encuentro Plural consiguió reducir diferencias o mejorar notablemente su desempeño dentro del sector docente. Ese comportamiento terminó teniendo una influencia determinante en el conteo ponderado final.

La combinación entre los resultados obtenidos en facultades clave y el rendimiento en los distintos claustros permitió que la oposición universitaria construyera una ventaja suficiente para quedarse con la conducción de la institución.

¿Quiénes acompañaron los festejos de la fórmula ganadora?

La celebración por el triunfo reunió a referentes universitarios, estudiantes y dirigentes políticos de distintos espacios que respaldaron la candidatura de García.

Entre los presentes estuvieron el intendente de Maipú, Matías Stevanato, además de las legisladoras Adriana Cano y Verónica Valverde.

También participó Ernesto Mancinelli, mientras que referentes del peronismo como Anabel Fernández Sagasti y Lucas Ilardo expresaron públicamente su respaldo a través de redes sociales.

¿Qué dijo Gabriel Fidel tras la derrota?

Luego de conocerse los resultados definitivos, desde Sumar Universidad reconocieron el triunfo de la fórmula opositora y enviaron un mensaje de felicitación a las nuevas autoridades electas.

“Orgullosos de lo que construimos juntos. Gracias a cada estudiante, docente, personal de apoyo y egresados que nos acompañó en este camino. Felicitamos a Adriana García y a Ana Sisti, y les deseamos una buena gestión”, señalaron desde el espacio.

Asimismo, remarcaron que continuarán trabajando en la vida institucional de la universidad y dejaron abierta la posibilidad de colaborar con la futura conducción en aquellos temas considerados prioritarios para la comunidad académica.

Con este resultado, la UNCuyo inicia una nueva etapa política que comenzará formalmente en agosto, cuando Adriana García y Ana Sisti asuman sus funciones al frente del Rectorado para el período 2026-2030.