Mendoza Propone

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Messi fue la gran figura en la goleada de la Selección argentina.
Copa del Mundo

Argentina goleó a Argelia en su debut con un show histórico de Lionel Messi

El capitán de la Selección Argentina -de fútbol- Lionel Messi, marcó los tres goles del triunfo 3-0, alcanzó marcas históricas en los Mundiales y fue la gran figura del estreno de la Selección argentina en el Grupo J.

Por CARLOS FERNÁNDEZ / La Selección argentina comenzó el Mundial 2026 con una actuación contundente. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3-0 a Argelia en su presentación por el Grupo J gracias a una noche inolvidable de Lionel Messi, autor de los tres goles y protagonista de nuevos récords en la máxima cita del fútbol mundial.

Desde el inicio, Argentina mostró superioridad, aunque el encuentro tuvo emociones tempranas. A los cinco minutos, Messi había convertido, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada. Poco después, Argelia también vio frustrada una apertura del marcador cuando Fares Chaibi anotó tras quedar mano a mano con Emiliano Martínez, aunque la acción fue anulada por fuera de juego.

¿Cómo fue el primer gol de Messi ante Argelia?

La apertura del marcador llegó a los 17 minutos del primer tiempo. Lionel Messi recibió fuera del área y sacó un remate espectacular que dejó sin posibilidades al arquero argelino.

El gol le permitió a la Selección ganar tranquilidad y controlar gran parte del desarrollo del partido. Argentina manejó la posesión y generó varias situaciones para ampliar la diferencia antes del descanso.

Al término de la primera mitad, el conjunto albiceleste se imponía por 1-0 luego de un período en el que también hubo un gol anulado para cada equipo.

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Messi siguió haciendo historia en el segundo tiempo

En el complemento, Argentina mantuvo la intensidad y encontró espacios para liquidar el encuentro.

A los 24 minutos, Messi aprovechó un rebote tras un remate de Alexis Mac Allister y definió con comodidad para establecer el 2-0. Con ese tanto, alcanzó los 15 goles en Copas del Mundo, igualando la marca histórica del brasileño Ronaldo.

Minutos después, Lautaro Martínez tuvo una ocasión clara para aumentar la ventaja, pero el arquero Luca Zidane respondió de gran manera.

Hat trick y récord mundialista para Lionel Messi

La noche soñada del capitán tuvo su punto culminante a los 30 minutos del segundo tiempo. Messi volvió a aparecer en el área rival y definió para convertir el 3-0 definitivo.

El tercer tanto no solo selló la goleada argentina, sino que también le permitió alcanzar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Tras completar su triplete, el rosarino fue reemplazado a los 34 minutos por Nicolás Paz y recibió una impresionante ovación de todo el estadio.

Cómo quedó Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

Con este triunfo, la Selección argentina suma sus primeros tres puntos en el Grupo J y envía un mensaje contundente al resto de los candidatos.

Además del resultado, el gran aspecto positivo para el conjunto de Scaloni fue el nivel mostrado por Lionel Messi, que volvió a demostrar por qué sigue siendo determinante incluso en una nueva edición de la Copa del Mundo.

Resumen del partido

Equipo Resultado
Argentina 3
Argelia 0

Goles

Minuto Jugador
17′ PT Lionel Messi
24′ ST Lionel Messi
30′ ST Lionel Messi

Figuras del encuentro

Jugador Destacado
Lionel Messi Hat trick y figura absoluta
Emiliano Martínez Seguridad en el arco
Alexis Mac Allister Participación en el segundo gol
Luca Zidane Evitó una derrota más amplia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina?

Tras este debut exitoso ante Argelia, Argentina afrontará su segundo compromiso del Grupo J con la confianza reforzada y la ilusión intacta de volver a pelear por el título mundial.

El capitán de la Selección Argentina -de fútbol- Lionel Messi, marcó los tres goles del triunfo 3-0, alcanzó marcas históricas en los Mundiales y fue la gran figura del estreno de la Selección argentina en el Grupo J.
El capitán de la Selección Argentina -de fútbol- Lionel Messi, marcó los tres goles del triunfo 3-0, alcanzó marcas históricas en los Mundiales y fue la gran figura del estreno de la Selección argentina en el Grupo J.

 

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