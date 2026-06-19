Mendoza Propone

La Ciudad de Mendoza realizó una de las promesas y juras a la Bandera más multitudinarias de los últimos años. Participaron alumnos de escuelas primarias y secundarias, autoridades provinciales y municipales, junto a cientos de familias que acompañaron la ceremonia.

Más de 750 estudiantes de escuelas de Mendoza protagonizaron este jueves la Jura de Lealtad y el Juramento de Fidelidad a la Bandera Nacional Argentina en la plaza Independencia. La actividad fue organizada por la Ciudad de Mendoza y estuvo encabezada por el intendente Ulpiano Suarez, en la víspera del Día de la Bandera, que se conmemora cada 20 de junio en homenaje al General Manuel Belgrano.

La ceremonia reunió a alumnos de nivel primario y secundario, docentes, directivos, familias y autoridades provinciales y municipales. También participaron la vicegobernadora Hebe Casado, la subsecretaria de Educación Claudia Ferrari, representantes de las Fuerzas Armadas y concejales.

¿Cómo fue el acto por el Día de la Bandera en plaza Independencia?

Con un imponente marco de público y el tradicional paisaje mendocino de fondo, el acto comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia de las distintas instituciones educativas participantes.

Posteriormente, los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado por Griselda López Zalba y realizaron un minuto de silencio en memoria de Manuel Belgrano, al cumplirse 206 años de su paso a la inmortalidad.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la presencia de intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA), garantizando la accesibilidad durante todo el desarrollo del acto.

Entre las escuelas participantes estuvieron la Escuela Corazón de María, Raquel de Pavón, Carlos O’Donnell, Daniel González, Carmen Ponce de Videla, Patricias Mendocinas, Pedro Nolasco Ferreyra, María Auxiliadora, León Gieco, Juan Agustín Maza y Tomás Godoy Cruz, entre otras.

El mensaje de Ulpiano Suarez a los estudiantes

Durante su discurso, el intendente Ulpiano Suarez recordó su propia experiencia al realizar la promesa a la Bandera cuando era alumno y destacó la importancia del compromiso ciudadano.

“Queremos que sea para ustedes un momento inolvidable. Esta es la promesa y jura más grande que se ha hecho en los últimos años en la Ciudad”, expresó el jefe comunal.

Además, invitó a los jóvenes a asumir responsabilidades cotidianas y a comprometerse con la construcción de una sociedad mejor.

“Amar a Argentina no es sólo emocionarse cuando vemos la bandera o cantamos el himno. Es también asumir nuestras responsabilidades estudiando, cuidando lo que es común, dando una mano al que le hace falta y trabajando para construir una sociedad mejor”, afirmó.

¿Quiénes tomaron la promesa y el juramento a la Bandera?

El momento más esperado de la jornada llegó con las tradicionales fórmulas de compromiso.

La subsecretaria de Educación de Mendoza, Claudia Ferrari, tomó la Jura de Lealtad a la Bandera a los alumnos de cuarto grado de escuelas primarias, destacando que el símbolo patrio representa la soberanía nacional, los derechos y las obligaciones ciudadanas.

Luego, la vicegobernadora Hebe Casado encabezó el Juramento de Fidelidad para los estudiantes de nivel secundario, convocándolos a honrar la historia de Mendoza y el legado de los próceres que lucharon por la independencia.

Las palabras finales fueron acompañadas por un cerrado aplauso y el tradicional grito de “¡Viva la patria!”, que resonó en el corazón de la Ciudad.

Una jornada cargada de emoción y compromiso

La ceremonia concluyó con la retirada de las banderas de ceremonia al compás de la Marcha a la Bandera, cerrando una jornada marcada por la emoción, el compromiso cívico y el acompañamiento de cientos de familias mendocinas.

Desde la Ciudad de Mendoza destacaron la participación de la comunidad educativa y el valor de estas actividades para fortalecer los vínculos con los símbolos patrios y transmitir a las nuevas generaciones los valores de unidad, esfuerzo y compromiso ciudadano que inspiraron a Manuel Belgrano.