La Policía de Mendoza realizó 13 allanamientos simultáneos en Guaymallén y Godoy Cruz. Secuestraron cocaína, armas, vehículos, dinero en distintas monedas y equipos utilizados por la organización investigada por tráfico de drogas.

El narcotráfico en Mendoza volvió a quedar en el centro de la escena tras un importante operativo que permitió desarticular una organización criminal dedicada al traslado de estupefacientes desde el norte del país hacia territorio mendocino. La investigación, desarrollada durante varios meses por personal especializado de la Policía de Mendoza y la Justicia Federal, culminó con una serie de allanamientos simultáneos que derivaron en detenciones, secuestro de droga, armas y una importante suma de dinero en efectivo.

La causa estuvo a cargo de la División Lucha Contra el Narcotráfico y se llevó adelante en conjunto con la Unidad Fiscal Mendoza, Área de Investigaciones y Litigios de Casos Sencillos del Ministerio Público Fiscal Federal, bajo la dirección de la fiscal federal María Gloria André de Abihaggle.

Según informaron fuentes oficiales, las tareas investigativas permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización y determinar cómo operaba la red encargada de trasladar droga desde provincias del norte argentino para su posterior distribución y comercialización en Mendoza.

¿Cómo se desarrolló la investigación por narcotráfico en Mendoza?

La investigación incluyó seguimientos, tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones y recolección de distintas pruebas que permitieron identificar a los integrantes de la organización y establecer sus movimientos.

Los investigadores lograron reunir evidencia suficiente para solicitar medidas judiciales que permitieran avanzar sobre la estructura criminal. A partir de esa información, la Justicia Federal autorizó una serie de procedimientos simultáneos destinados a desarticular completamente la banda.

El trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales permitió detectar domicilios utilizados por los sospechosos y establecer los vínculos existentes entre los distintos integrantes de la organización.

Las pruebas recolectadas fueron incorporadas al expediente y resultaron fundamentales para ordenar los allanamientos que finalmente se concretaron en distintos puntos del Gran Mendoza.

¿Qué encontraron durante los 13 allanamientos contra el narcotráfico en Mendoza?

Los procedimientos se realizaron principalmente en el departamento de Guaymallén, aunque también se llevaron adelante medidas en distintos sectores de Godoy Cruz.

Como resultado de los 13 allanamientos simultáneos, los efectivos lograron secuestrar una importante cantidad de dinero en efectivo en diferentes monedas.

Entre los elementos incautados se destacan:

174.620 dólares estadounidenses.

36.274.500 pesos argentinos.

571.000 pesos chilenos.

1.680 gramos de cocaína.

18 teléfonos celulares.

Tres máquinas de contar dinero.

Tres notebooks.

Además, los investigadores secuestraron tres vehículos presuntamente utilizados por la organización para desarrollar sus actividades ilícitas:

Una camioneta Toyota Hilux.

Un Volkswagen Vento.

Una camioneta Fiat Fiorino.

Las autoridades consideran que gran parte de estos elementos serán claves para profundizar la investigación y determinar el alcance real de la organización criminal.

Armas de fuego secuestradas durante el operativo

Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de armas encontradas durante los procedimientos.

En total fueron secuestradas cuatro armas de fuego:

Una escopeta de doble caño.

Una pistola Bersa calibre 380 con siete cartuchos.

Un revólver calibre 22 con cincuenta cartuchos.

Un revólver calibre 32 sin municiones.

El hallazgo de armamento refuerza una de las hipótesis de los investigadores respecto al nivel de organización y capacidad operativa que tenía la banda desarticulada.

Las armas quedaron a disposición de la Justicia Federal para ser sometidas a las correspondientes pericias balísticas y determinar si fueron utilizadas en otros hechos delictivos.

Tres detenidos y una investigación que continúa contra el narcotráfico en Mendoza

Como resultado final de los operativos, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Las autoridades señalaron que la causa sigue abierta y que la investigación continuará para profundizar el análisis de las conexiones de la organización, identificar posibles colaboradores y determinar si existen otras personas involucradas en la red de narcotráfico.

Los elementos secuestrados durante los allanamientos serán sometidos a distintos análisis periciales que podrían aportar nuevas pruebas para ampliar la causa.

Desde la Policía de Mendoza destacaron que este procedimiento representa un importante golpe contra las estructuras dedicadas al tráfico y comercialización de drogas en la provincia, ya que permitió afectar tanto la logística de la organización como sus recursos económicos y operativos.

La investigación ahora ingresará en una nueva etapa, centrada en el análisis de la información obtenida en los allanamientos y en los dispositivos electrónicos secuestrados, cuyo contenido podría aportar datos relevantes para avanzar sobre otras posibles ramificaciones de la banda.