Una de las hijas del principal imputado declaró ante la Justicia y aseguró que sufrió abusos desde los seis años. También acusó a su madre de participar en las agresiones y reveló que perdió un embarazo producto de las violaciones denunciadas.

La causa por abuso sexual intrafamiliar en Junín que conmociona a toda la zona Este de Mendoza sumó un nuevo capítulo con la declaración de otra de las hijas del principal acusado, conocido como “Cacha”. La mujer brindó testimonio formal ante las autoridades judiciales y relató una serie de hechos que, según denunció, ocurrieron durante gran parte de su infancia y adolescencia dentro del ámbito familiar.

Su declaración no solo reforzó las acusaciones que ya pesan sobre el hombre de 62 años, sino que también incorporó nuevos elementos que podrían ampliar las responsabilidades penales de otros integrantes del entorno familiar investigado.

¿Qué denunció la nueva víctima en la causa por abuso sexual intrafamliar en Junín?

Según trascendió de fuentes vinculadas al expediente, la mujer aseguró que el abuso sexual intrafamiliar comenzó cuando tenía apenas seis años. En su declaración, señaló directamente a su padre como autor de las agresiones sexuales y sostuvo que su madre tenía un rol activo dentro de la dinámica de sometimiento que se desarrollaba en la vivienda familiar.

De acuerdo con el relato aportado ante la Justicia, la mujer denunció que era obligada a acceder a las exigencias de su progenitor y que, cuando intentaba resistirse, recibía castigos físicos. Entre los episodios descriptos mencionó golpes, agresiones constantes y situaciones de extrema violencia.

La denunciante también aseguró que en varias oportunidades era medicada o inducida a consumir bebidas que contenían sustancias sedantes. Según explicó, estas acciones la dejaban en un estado de somnolencia que facilitaba los ataques denunciados.

La gravedad de los hechos relatados volvió a generar fuerte impacto en la comunidad, especialmente por tratarse de una causa que ya acumula múltiples testimonios de presuntas víctimas pertenecientes al mismo grupo familiar.

El estremecedor relato sobre un embarazo producto de las violaciones

Uno de los puntos más sensibles de la nueva declaración el abuso sexual intrafamiliar denunciado está relacionado con un embarazo que la mujer habría atravesado durante su adolescencia.

Según denunció, cuando tenía 15 años quedó embarazada como consecuencia de las violaciones que sufría por parte de su padre. En ese contexto, afirmó que su madre reaccionó con extrema violencia y que intentó provocar la interrupción del embarazo mediante reiteradas agresiones físicas.

La mujer sostuvo que recibió golpes en la zona abdominal y que esas agresiones terminaron provocando la pérdida de la gestación antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Este tramo del testimonio podría convertirse en un elemento clave dentro de la investigación, ya que incorpora hechos de enorme gravedad que deberán ser evaluados por los investigadores y eventualmente contrastados con otras pruebas y declaraciones.

Cómo está la situación judicial del principal acusado en la causa de abuso sexual intrafamiliar en Junín

La investigación se encuentra en manos de la Fiscalía de Instrucción de Junín y tiene como principal imputado al hombre de 62 años señalado por varias de las denunciantes.

El sospechoso permanece procesado y bajo prisión preventiva, medida que fue oportunamente dispuesta por el juez de Garantías Leandro Puig. Sin embargo, debido a un cuadro de salud relacionado con un tratamiento oncológico, la Justicia autorizó que cumpla de manera transitoria un régimen de arresto domiciliario mientras continúa el avance de la causa penal.

La decisión judicial generó repercusiones debido a la sensibilidad del expediente y al número de denuncias acumuladas durante los últimos meses.

Pese a ese beneficio procesal, el acusado continúa formalmente imputado y sometido a la investigación que busca determinar la magnitud de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades de otras personas vinculadas al caso.

Los otros dos familiares detenidos por presuntos abusos

La causa ya no se limita únicamente al principal acusado. Con el avance de la investigación surgieron nuevas denuncias que derivaron en la detención de otros integrantes de la familia.

Uno de los hijos del sospechoso enfrenta acusaciones por presuntos abusos y maltratos contra su propia hija. Paralelamente, otro de los hermanos, de 29 años y exintegrante de la Policía Rural, también fue detenido tras conocerse el resultado de un estudio genético realizado durante la investigación.

Según la información incorporada al expediente, un análisis oficial de ADN determinó compatibilidad con la paternidad del hijo de diez años de una de sus hermanas, situación que agravó significativamente su situación procesal.

Estos antecedentes llevaron a los investigadores a profundizar las medidas de prueba para establecer si existió una estructura de violencia sistemática dentro del grupo familiar y si hubo más víctimas que todavía no han declarado.

Una investigación que sigue creciendo

La nueva denuncia volvió a poner el foco sobre una de las investigaciones más delicadas que actualmente tramita la Justicia mendocina. Los testimonios incorporados hasta el momento describen presuntos hechos ocurridos durante años dentro del mismo entorno familiar y plantean interrogantes sobre la posible existencia de una red de abusos sostenida en el tiempo.

Mientras continúan las medidas judiciales, los investigadores buscan reunir más pruebas y tomar nuevas declaraciones que permitan esclarecer completamente los hechos denunciados y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La Justicia continúa incorporando testimonios y pruebas

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el expediente sigue en plena etapa de recolección de pruebas y análisis de testimonios. En ese marco, los investigadores trabajan sobre la información aportada por las presuntas víctimas para reconstruir los hechos denunciados y establecer las circunstancias en las que habrían ocurrido.

La causa tomó una fuerte repercusión pública debido a la cantidad de personas involucradas y a la gravedad de las acusaciones. A medida que fueron surgiendo nuevas denuncias, la Justicia avanzó con distintas medidas para corroborar los relatos incorporados al expediente y determinar posibles responsabilidades penales.

Los testimonios recabados hasta el momento describen situaciones que se habrían extendido durante varios años dentro del mismo entorno familiar. Por ese motivo, las autoridades judiciales continúan evaluando la documentación reunida y no descartan nuevas medidas procesales en función de los resultados que arroje la investigación.

En paralelo, los fiscales intervinientes mantienen abiertas distintas líneas de trabajo para verificar cada uno de los hechos denunciados. El objetivo es establecer con precisión el alcance de las acusaciones y garantizar que todas las personas que hayan aportado información puedan ser escuchadas en el marco del proceso judicial.