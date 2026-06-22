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Violencia de género y robos: la Policía de Mendoza detuvo sospechosos y recuperó vehículos

Durante distintos procedimientos realizados el fin de semana, la Policía de Mendoza detuvo a dos hombres por hechos de violencia de género y desobediencia, y además recuperó vehículos robados en Las Heras, Guaymallén y Ciudad.

La Policía de Mendoza detuvo a dos hombres involucrados en hechos de violencia de género y desobediencia judicial. Durante una serie de procedimientos policiales realizados el último fin de semana en el Gran Mendoza, además, en distintas maniobras de control, se logró el secuestro de vehículos con pedido de robo activo.

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¿Qué ocurrió en los casos de violencia de género?

Uno de los procedimientos tuvo lugar en inmediaciones de calles Chapadmalal y La Amistad, en Godoy Cruz, donde personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) intervino tras un alerta por un hecho de desobediencia.

Según informaron fuentes policiales, un hombre habría violado una prohibición de acercamiento vigente y amenazado a su ex pareja. Al llegar al lugar, los efectivos lograron individualizarlo y procedieron a su detención.

En otro hecho registrado en el barrio Malargüe de la Ciudad de Mendoza, la Policía fue alertada por un ataque sufrido por una mujer en el interior de su vivienda.

Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a la víctima, quien relató que había sido agredida por su pareja. Minutos después, el agresor fue localizado, detenido y trasladado a una dependencia policial.

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¿Cómo se desarrollaron los operativos por vehículos robados?

En paralelo, durante el fin de semana la UAP desplegó controles preventivos en distintos puntos del Gran Mendoza que permitieron detectar y recuperar vehículos robados.

Uno de los procedimientos se realizó en cercanías de calles Rawson y San Martín, en Las Heras, donde los efectivos identificaron una camioneta Peugeot Partner con irregularidades en su carrocería y dominio colocado. Tras verificar los datos, se constató que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo agravado, por lo que fue incautado y su conductor detenido.

En Guaymallén, en la intersección de calle Emilio Civit y Rafael Obligado, durante controles preventivos se detectó una motocicleta sin chapa patente. Al revisar su situación, se comprobó que registraba pedido de secuestro por hurto agravado, motivo por el cual fue secuestrada y el conductor aprehendido.

Finalmente, en el barrio Paraguay de Ciudad, en calle Santo Tomás de Aquino, efectivos policiales observaron a dos menores manipulando una motocicleta en actitud sospechosa. Al intentar identificarlos, los jóvenes huyeron, pero fueron interceptados tras una persecución. El rodado presentaba irregularidades en sus números identificatorios y también fue secuestrado.

Balance de los operativos del fin de semana

Los procedimientos forman parte de los controles preventivos que la Policía de Mendoza viene intensificando en el Gran Mendoza para prevenir hechos de violencia y delitos contra la propiedad.

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras continúan las investigaciones en cada uno de los casos.

Un refuerzo de los controles en el Gran Mendoza

Los operativos realizados durante el fin de semana forman parte de una estrategia de prevención que la Policía de Mendoza viene intensificando en distintos departamentos del Gran Mendoza. El objetivo es reforzar la presencia en las calles y actuar de manera rápida ante situaciones de violencia de género, desobediencia judicial y delitos contra la propiedad.

Desde el Ministerio de Seguridad destacan que este tipo de procedimientos se sostienen de manera coordinada entre distintas unidades operativas, con el foco puesto en la detección temprana de hechos delictivos y la recuperación de bienes robados. Las autoridades señalaron además que los controles continuarán en los próximos días en distintos puntos estratégicos de la provincia.

Las investigaciones continúan bajo la órbita judicial correspondiente, mientras se mantienen las actuaciones en cada uno de los expedientes abiertos.

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