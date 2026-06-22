El oficialismo que representa La Libertad Avanza convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para debatir los pedidos contra Manuel Adorni. Con apoyo del PRO y la UCR, intenta dejar sin quórum una sesión impulsada por la oposición.

La Libertad Avanza comenzó este lunes con una estrategia parlamentaria para bloquear el tratamiento de los proyectos de interpelación contra Manuel Adorni en la Cámara de Diputados. El bloque oficialista convocó formalmente a la comisión de Asuntos Constitucionales con el objetivo de trasladar allí el debate y evitar que prospere una sesión especial impulsada por la oposición para este martes.

¿Por qué La Libertad Avanza busca llevar el debate a comisión?

La maniobra fue impulsada por el oficialismo que conduce Martín Menem en la Cámara baja. El objetivo es quitarle fuerza a la sesión especial solicitada por bloques opositores para discutir distintos proyectos vinculados al jefe de Gabinete.

Para lograrlo, La Libertad Avanza cerró filas con sus principales aliados parlamentarios, entre ellos el PRO y la Unión Cívica Radical, una decisión que modifica el escenario político dentro del recinto.

Con ese respaldo, los bloques opositores quedaron lejos de reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum y abrir el debate.

La oposición pierde respaldo para avanzar con la interpelación

Los sectores de Fuerza Patria, los partidos de izquierda y varios bloques provinciales necesitaban el acompañamiento de legisladores dialoguistas para habilitar la discusión.

Además, la oposición requería una mayoría agravada de dos tercios para tratar las iniciativas sobre tablas, una cifra que resulta inalcanzable sin el apoyo del PRO y la UCR.

Al trasladar la discusión a la comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialismo consigue extender los tiempos parlamentarios y postergar cualquier definición, al menos, hasta las próximas semanas.

¿Qué proyectos impulsan los bloques opositores?

El temario de la sesión especial incluye distintos pedidos para que Manuel Adorni brinde explicaciones sobre presuntas irregularidades vinculadas a su declaración jurada, movimientos de fondos públicos y utilización de bienes del Estado.

Según las iniciativas presentadas, esos hechos forman parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Tres de los proyectos también proponen activar una moción de censura, un mecanismo previsto por la Constitución Nacional para remover a un funcionario de su cargo.

¿Qué es la moción de censura y por qué sería histórica?

La moción de censura fue incorporada a la Constitución tras la reforma de 1994 y exige la aprobación por mayoría absoluta de ambas cámaras del Congreso.

Hasta el momento, esa herramienta nunca fue aplicada en Argentina, por lo que cualquier avance en ese sentido tendría un fuerte impacto institucional y político.

Pese a la estrategia desplegada por La Libertad Avanza, la convocatoria a la sesión especial prevista para este martes a las 14 continúa oficialmente vigente.

Un nuevo foco de tensión entre oficialismo y oposición

La disputa por la interpelación a Manuel Adorni se suma a una serie de enfrentamientos parlamentarios que vienen marcando la relación entre el oficialismo y la oposición desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En los últimos meses, la Cámara de Diputados se convirtió en un escenario clave para las negociaciones políticas, donde el respaldo de bloques dialoguistas como el PRO y sectores de la UCR resultó determinante para el avance o bloqueo de distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

En este contexto, la decisión de trasladar el debate a la comisión de Asuntos Constitucionales representa una victoria táctica para La Libertad Avanza, que busca ganar tiempo y evitar una discusión que podría generar un fuerte impacto político. Mientras tanto, la oposición sostiene que los planteos vinculados a Manuel Adorni deben ser tratados con celeridad y anticipa que continuará impulsando mecanismos parlamentarios para exigir explicaciones sobre las acusaciones que motivaron los pedidos de interpelación y de moción de censura.