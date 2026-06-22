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El ex responsable de ARSAT, Facundo Leal, continúa detenido por el descubrimiento de estupefacientes en su vivienda del barrio porteño de Palermo.
Decisión judicial

Facundo Leal: la Cámara Federal definió que la causa por drogas seguirá en Comodoro Py

La Cámara Federal de San Martín resolvió que la investigación por tenencia de estupefacientes contra el ex titular de Arsat continuará en la Justicia Federal porteña. El expediente quedó separado de otra causa por corrupción en San Isidro.

Finalmente Facundo Leal, extitular de Arsat, tuvo una definición de parte de la Cámara Federal de San Martín que resolvió que la causa por tenencia de drogas que tiene detenido al mendocino continuará bajo la órbita de los tribunales federales de Comodoro Py.

La decisión se conoció luego de un conflicto de competencia entre los juzgados federales de la Ciudad de Buenos Aires y San Isidro, que discutían quién debía quedarse con la investigación principal tras el hallazgo de estupefacientes en un departamento del barrio porteño de Palermo.

¿Dónde continuará la causa por drogas contra Facundo Leal?

Con la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, el expediente por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización quedará radicado en el Juzgado Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, Comodoro Py será además el tribunal revisor de las decisiones que se adopten en el marco de esa investigación.

La Cámara consideró que el hecho principal debe tramitarse en la jurisdicción porteña debido a que la droga fue secuestrada en un domicilio ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cómo se originó la causa contra el ex titular de Arsat

El caso se inició durante un allanamiento ordenado en el marco de otra investigación, cuando se buscaban pruebas vinculadas a presuntos hechos de corrupción en Arsat.

En ese procedimiento, realizado en el departamento de Leal en Palermo, las autoridades encontraron estupefacientes, dinero en efectivo en distintas monedas y otros elementos, lo que derivó en la apertura de una nueva causa por narcotráfico.

A partir de ese hallazgo, el juez Lino Mirabelli dispuso el procesamiento y la prisión preventiva del ex funcionario, al considerar que la cantidad de droga encontrada excedía la hipótesis de consumo personal.

Qué dijo la Justicia sobre la competencia

El camarista Marcelo Fernández sostuvo que la sustancia secuestrada en la Ciudad de Buenos Aires constituye un hecho autónomo, lo que justifica que la causa sea tramitada en esa jurisdicción.

De esta manera, se resolvió separar las investigaciones: por un lado, la causa por drogas en Comodoro Py y, por otro, el expediente por presunta corrupción en Arsat que seguirá su curso en los tribunales de San Isidro.

Qué declaró Facundo Leal ante la Justicia

Durante su indagatoria, Leal aseguró que la droga era para consumo personal y presentó un informe médico para respaldar un cuadro de adicción.

Sin embargo, la Justicia desestimó ese planteo y mantuvo su procesamiento con prisión preventiva.

En el allanamiento en Palermo se secuestraron 650 mil dólares en efectivo, además de dinero en otras monedas, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. En otra propiedad del ex funcionario, ubicada en Mendoza, también se encontraron 1,7 millones de dólares, que continúan bajo análisis judicial.

Qué impacto puede tener la decisión en el avance de la causa

La definición de la Cámara Federal no solo ordena el plano jurisdiccional del expediente, sino que también condiciona los tiempos de avance de la investigación principal. Al quedar radicada en Comodoro Py, la causa por presunta tenencia de estupefacientes ingresa a un fuero con alta carga de expedientes y procesos complejos, lo que podría incidir en el ritmo de las próximas medidas judiciales.

En paralelo, la división de las causas obliga a que se lleven adelante dos investigaciones paralelas en distintos tribunales, lo que podría generar cruces de información y eventuales tensiones entre jurisdicciones a medida que se profundice el análisis patrimonial y penal sobre el ex funcionario. En ese contexto, la situación procesal de Facundo Leal queda sujeta a la evolución de ambos expedientes, que avanzan por carriles separados.

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