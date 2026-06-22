Incendio en San Martín: una mujer sufrió graves quemaduras y fue trasladada en helicóptero

El siniestro ocurrió en una casa de calle Tomás Guido. La víctima fue derivada de urgencia al Hospital Lagomaggiore mediante un operativo aéreo de la Policía de Mendoza.

Por un incendio, un importante operativo de emergencia se desplegó este lunes en San Martín luego de que el siniestro afectara una vivienda ubicada sobre calle Tomás Guido al 500. Como consecuencia del incendio, una mujer sufrió graves quemaduras y debió ser trasladada en helicóptero al Hospital Lagomaggiore, mientras que otro hombre logró ser evacuado del inmueble.

¿Cómo fue el rescate de las personas afectadas?

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido mediante un llamado a la línea de emergencias, lo que permitió una rápida respuesta de efectivos policiales y equipos de asistencia.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que la vivienda se encontraba envuelta en llamas. De acuerdo con los primeros datos recabados, dos personas mayores de edad lograron rescatar a una mujer que presentaba quemaduras de gravedad.

Asimismo, un hombre fue evacuado por la parte posterior de la propiedad para ponerlo a resguardo del fuego y del humo generado por el incendio.

Traslado aéreo al Hospital Lagomaggiore

Ante la gravedad de las lesiones sufridas por la mujer, las autoridades activaron un operativo sanitario especial. El helicóptero Halcón III de la Policía de Mendoza aterrizó en la zona y concretó el traslado de la víctima hacia el Hospital Lagomaggiore de Ciudad.

La mujer permanece internada bajo observación médica, mientras los profesionales evalúan la evolución de su estado de salud.

¿Qué se sabe sobre las causas del incendio?

Por el momento, las causas que originaron el incendio en la vivienda de San Martín son materia de investigación. Personal especializado trabaja para determinar cómo se inició el fuego y si existieron factores que contribuyeron a la rápida propagación de las llamas.

En tanto, se aguarda un nuevo parte médico oficial sobre el estado de las personas afectadas por el siniestro.

Continúa la investigación del incendio en San Martín

Las autoridades policiales y judiciales trabajan para determinar el origen del siniestro, mientras se realizan peritajes en el lugar para establecer si el fuego se inició de manera accidental o si existió algún otro factor que lo provocó. Por el momento, no se descartan hipótesis y se aguardan los resultados técnicos.

En tanto, vecinos de la zona señalaron que el incendio generó momentos de fuerte preocupación debido a la rápida propagación de las llamas y la presencia de humo intenso en el sector. El caso continúa bajo investigación y se espera un nuevo parte oficial en las próximas horas sobre la evolución de la persona trasladada y las causas del hecho.

Asimismo, se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información oficial que permita esclarecer el hecho y determinar responsabilidades en caso de corresponder.

Amplio operativo de emergencia en la zona

El incendio generó una rápida movilización de los servicios de emergencia en el departamento de San Martín, donde trabajaron de manera coordinada efectivos policiales, personal de bomberos y equipos sanitarios. El objetivo principal fue controlar las llamas, asistir a las personas afectadas y evitar la propagación del fuego hacia viviendas lindantes.

Fuentes del operativo indicaron que la intervención se extendió durante varios minutos debido a la intensidad del siniestro y a las condiciones estructurales del inmueble, lo que dificultó las tareas iniciales de control. Una vez asegurada la zona, se realizaron las primeras pericias para determinar el punto de origen del incendio.

Asistencia médica y seguimiento del caso

La mujer que sufrió quemaduras continúa internada bajo observación médica en el Hospital Lagomaggiore, donde los profesionales evalúan su evolución clínica. Su estado es considerado delicado debido a la gravedad de las lesiones, mientras se le realizan estudios complementarios.

En paralelo, el hombre que fue evacuado de la vivienda permanece fuera de peligro y a resguardo, según informaron fuentes vinculadas al caso. Las actuaciones judiciales continúan en curso y se espera que en las próximas horas se incorporen nuevos informes técnicos que permitan avanzar en la investigación.