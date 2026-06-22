Mendoza Propone

¿Tenés una idea, una carta abierta o algo que querés contarle a la comunidad? Tu propuesta es noticia.

Participar ahora
Operativo sanitario

Incendio en San Martín: una mujer sufrió graves quemaduras y fue trasladada en helicóptero

El siniestro ocurrió en una casa de calle Tomás Guido. La víctima fue derivada de urgencia al Hospital Lagomaggiore mediante un operativo aéreo de la Policía de Mendoza.

Por un incendio, un importante operativo de emergencia se desplegó este lunes en San Martín luego de que el siniestro afectara una vivienda ubicada sobre calle Tomás Guido al 500. Como consecuencia del incendio, una mujer sufrió graves quemaduras y debió ser trasladada en helicóptero al Hospital Lagomaggiore, mientras que otro hombre logró ser evacuado del inmueble.

Temporal en Mendoza: no hubo víctimas fatales y el Gobierno desplegó un operativo de emergencia

¿Cómo fue el rescate de las personas afectadas?

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido mediante un llamado a la línea de emergencias, lo que permitió una rápida respuesta de efectivos policiales y equipos de asistencia.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que la vivienda se encontraba envuelta en llamas. De acuerdo con los primeros datos recabados, dos personas mayores de edad lograron rescatar a una mujer que presentaba quemaduras de gravedad.

Asimismo, un hombre fue evacuado por la parte posterior de la propiedad para ponerlo a resguardo del fuego y del humo generado por el incendio.

incendio san martín mujer quemaduras
Los efectivos de Bomberos lograron rescatar a la mujer antes de que sufriera quemaduras mayores.

Traslado aéreo al Hospital Lagomaggiore

Ante la gravedad de las lesiones sufridas por la mujer, las autoridades activaron un operativo sanitario especial. El helicóptero Halcón III de la Policía de Mendoza aterrizó en la zona y concretó el traslado de la víctima hacia el Hospital Lagomaggiore de Ciudad.

La mujer permanece internada bajo observación médica, mientras los profesionales evalúan la evolución de su estado de salud.

¿Qué se sabe sobre las causas del incendio?

Por el momento, las causas que originaron el incendio en la vivienda de San Martín son materia de investigación. Personal especializado trabaja para determinar cómo se inició el fuego y si existieron factores que contribuyeron a la rápida propagación de las llamas.

En tanto, se aguarda un nuevo parte médico oficial sobre el estado de las personas afectadas por el siniestro.

Continúa la investigación del incendio en San Martín

Las autoridades policiales y judiciales trabajan para determinar el origen del siniestro, mientras se realizan peritajes en el lugar para establecer si el fuego se inició de manera accidental o si existió algún otro factor que lo provocó. Por el momento, no se descartan hipótesis y se aguardan los resultados técnicos.

En tanto, vecinos de la zona señalaron que el incendio generó momentos de fuerte preocupación debido a la rápida propagación de las llamas y la presencia de humo intenso en el sector. El caso continúa bajo investigación y se espera un nuevo parte oficial en las próximas horas sobre la evolución de la persona trasladada y las causas del hecho.

Asimismo, se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información oficial que permita esclarecer el hecho y determinar responsabilidades en caso de corresponder.

Amplio operativo de emergencia en la zona

El incendio generó una rápida movilización de los servicios de emergencia en el departamento de San Martín, donde trabajaron de manera coordinada efectivos policiales, personal de bomberos y equipos sanitarios. El objetivo principal fue controlar las llamas, asistir a las personas afectadas y evitar la propagación del fuego hacia viviendas lindantes.

Fuentes del operativo indicaron que la intervención se extendió durante varios minutos debido a la intensidad del siniestro y a las condiciones estructurales del inmueble, lo que dificultó las tareas iniciales de control. Una vez asegurada la zona, se realizaron las primeras pericias para determinar el punto de origen del incendio.

Asistencia médica y seguimiento del caso

La mujer que sufrió quemaduras continúa internada bajo observación médica en el Hospital Lagomaggiore, donde los profesionales evalúan su evolución clínica. Su estado es considerado delicado debido a la gravedad de las lesiones, mientras se le realizan estudios complementarios.

En paralelo, el hombre que fue evacuado de la vivienda permanece fuera de peligro y a resguardo, según informaron fuentes vinculadas al caso. Las actuaciones judiciales continúan en curso y se espera que en las próximas horas se incorporen nuevos informes técnicos que permitan avanzar en la investigación.

También puedes leer

Abuso sexual

Junín: una nueva denuncia por abuso sexual intrafamiliar complica la situación de “Cacha” y amplía la investigación

Gran Mendoza

Violencia de género y robos: la Policía de Mendoza detuvo sospechosos y recuperó vehículos

El ex responsable de ARSAT, Facundo Leal, continúa detenido por el descubrimiento de estupefacientes en su vivienda del barrio porteño de Palermo.

Decisión judicial

Facundo Leal: la Cámara Federal definió que la causa por drogas seguirá en Comodoro Py

Ola de calor extrema

Europa enfrenta una ola de calor: Francia está en alerta roja y Reino Unido espera hasta 40 grados

Tensión en el Congreso

La Libertad Avanza busca frenar la interpelación a Manuel Adorni y desactivar una sesión clave

Mundial 2026

Lionel Messi brilló con un doblete y Argentina venció a Austria para avanzar de ronda

Te puede interesar

Ciudad de Mendoza

Juegos Intercolegiales 2026: más de 400 estudiantes participaron de la gran final

Abuso sexual

Junín: una nueva denuncia por abuso sexual intrafamiliar complica la situación de “Cacha” y amplía la investigación

Gran Mendoza

Violencia de género y robos: la Policía de Mendoza detuvo sospechosos y recuperó vehículos

El ex responsable de ARSAT, Facundo Leal, continúa detenido por el descubrimiento de estupefacientes en su vivienda del barrio porteño de Palermo.
Decisión judicial

Facundo Leal: la Cámara Federal definió que la causa por drogas seguirá en Comodoro Py

Ola de calor extrema

Europa enfrenta una ola de calor: Francia está en alerta roja y Reino Unido espera hasta 40 grados

Tensión en el Congreso

La Libertad Avanza busca frenar la interpelación a Manuel Adorni y desactivar una sesión clave

Mundial 2026

Lionel Messi brilló con un doblete y Argentina venció a Austria para avanzar de ronda

Operativo sanitario

Incendio en San Martín: una mujer sufrió graves quemaduras y fue trasladada en helicóptero

Ciudad de Mendoza

Más de 750 estudiantes juraron lealtad a la Bandera en un emotivo acto en plaza Independencia

Obra histórica

Gasoducto de San Rafael: una familia recibió la primera conexión domiciliaria de gas natural

Competencia regional

Mendoza recibirá un gran torneo de atletismo con atletas de toda la región cuyana

Desaparecido en 2023

Luján de Cuyo: creen que los restos hallados en Perdriel serían de Juan Manuel Martínez Araujo

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez entregó obleas de estacionamiento gratuito para veteranos de Malvinas

Messi fue la gran figura en la goleada de la Selección argentina.
Copa del Mundo

Argentina goleó a Argelia en su debut con un show histórico de Lionel Messi

CB Global Data

Ulpiano Suarez quedó tercero en el ranking nacional de intendentes y lidera la imagen positiva en Mendoza

Jefe de Gabinete cuestionado

Ulpiano Suarez sobre Adorni cuestionó a Milei: “Si hubiera sido mi jefe de Gabinete, no estaría”

Cultura local de luto

Murió Pocho Sosa: Mendoza despide a una de las voces más emblemáticas de su folclore

Realeza británica

Kate Middleton reaparece como figura central de la monarquía en el Trooping the Colour 2026

Apresado en Tierra del Fuego

La Paz: condenaron a un maestro por abusar sexualmente de alumnos en una escuela

Asistencia social

Ciudad de Mendoza adelanta la apertura de refugios de invierno para personas en situación de calle