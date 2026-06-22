Europa enfrenta una ola de calor: Francia está en alerta roja y Reino Unido espera hasta 40 grados

La intensa ola de calor afecta a millones de personas en Francia, donde ya se registraron víctimas fatales, mientras Inglaterra y Gales activaron la máxima alerta ante temperaturas inusuales para la región.

La ola de calor que golpea a Europa se agravó en las últimas horas y mantiene en alerta a varios países. Francia atraviesa una situación crítica con 49 departamentos bajo alerta roja y más de 35 millones de personas afectadas, mientras que el Reino Unido se prepara para temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados, un fenómeno poco frecuente en esa parte del continente.

¿Por qué Francia se encuentra en alerta roja?

Las altas temperaturas afectan al país desde hace casi una semana y continúan intensificándose. Según reportes internacionales, los registros superan ampliamente los valores habituales para esta época del año y podrían mantenerse por varios días más.

La situación ya provocó consecuencias dramáticas. Al menos 13 personas murieron ahogadas tras intentar refrescarse en ríos, lagos y otros cursos de agua durante los días más calurosos.

Las autoridades francesas mantienen activados los protocolos de emergencia debido al impacto sanitario que genera el calor extremo, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Escuelas sin aire acondicionado y preocupación de las familias

Uno de los sectores más afectados es el educativo. Cerca de 2.000 establecimientos escolares enfrentan dificultades por la falta de aire acondicionado o ventiladores suficientes para soportar las temperaturas extremas.

Algunas escuelas recomendaron a los padres no enviar a sus hijos a clases, mientras que otras decidieron reducir horarios y concentrar las actividades pedagógicas durante las primeras horas del día.

La situación generó preocupación entre las familias, que advierten que muchas viviendas tampoco están preparadas para afrontar jornadas enteras con temperaturas superiores a los 40 grados.

Especialistas y ciudadanos alertan que estos fenómenos climáticos son cada vez más frecuentes y exigen inversiones en infraestructura para adaptar escuelas y espacios públicos a las nuevas condiciones climáticas.

Inglaterra y Gales activan la máxima alerta por calor

Mientras tanto, la Oficina Meteorológica del Reino Unido emitió una alerta roja por calor extremo para amplias zonas del centro y sur de Inglaterra y también para Gales.

La advertencia estará vigente durante miércoles y jueves, cuando se esperan temperaturas que podrían llegar a los 40 grados Celsius.

Se trata del nivel más alto dentro del sistema de alertas británico y contempla riesgos significativos para la salud de la población, además de posibles complicaciones en los servicios públicos y el transporte.

Qué recomiendan las autoridades ante las temperaturas extremas

Las autoridades británicas pidieron a la población tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor y deshidratación.

Entre las recomendaciones figuran mantenerse hidratado, evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

También advirtieron sobre posibles retrasos en vuelos, trenes y otros medios de transporte debido al impacto que las temperaturas extremas pueden generar sobre la infraestructura.

El episodio vuelve a poner en debate la capacidad de adaptación de los países europeos frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos y frecuentes.

Un fenómeno que se repite y preocupa a Europa

La ola de calor que afecta a Francia y al Reino Unido se inscribe dentro de una tendencia cada vez más frecuente en Europa durante los últimos veranos, con episodios de temperaturas extremas que superan los registros históricos. Especialistas en clima advierten que estos eventos tienden a intensificarse en duración e impacto, lo que obliga a los gobiernos a repensar sus sistemas de prevención y respuesta ante emergencias sanitarias.

En paralelo, crece el debate sobre la adaptación de las ciudades y la infraestructura pública frente a estos escenarios. La falta de sistemas de refrigeración en escuelas, hospitales y viviendas vuelve más vulnerables a millones de personas, especialmente en contextos donde las temperaturas extremas se combinan con alta densidad poblacional y servicios públicos bajo presión. Las autoridades europeas siguen de cerca la evolución del fenómeno, mientras se espera que el calor continúe en los próximos días.