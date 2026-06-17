Mendoza Propone

El beneficio permite hasta dos horas sin cargo en el sistema de estacionamiento medido. La medida alcanza a excombatientes registrados y busca reconocer su aporte a la historia argentina con una acción concreta y permanente.

Los veteranos de la Guerra de Malvinas que circulen por la Ciudad de Mendoza ya pueden acceder a un beneficio especial que les permitirá estacionar sin costo durante hasta dos horas en los espacios de estacionamiento medido. La iniciativa fue presentada oficialmente este martes por el intendente Ulpiano Suarez, quien encabezó la entrega de las primeras obleas identificatorias frente al edificio municipal.

La medida cumple con el compromiso asumido por el jefe comunal durante el acto del 2 de abril realizado en la Plaza San Martín y fue instrumentada mediante una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. El objetivo es facilitar la movilidad de los excombatientes y brindarles un reconocimiento permanente en su vida cotidiana.

¿En qué consiste el beneficio para los veteranos de Malvinas?

La nueva oblea de libre estacionamiento exime a los veteranos de guerra del pago de hasta dos horas de estacionamiento medido dentro de la Ciudad de Mendoza. La implementación se realizó en conjunto con la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas (ACUVEMA), entidad que impulsó la propuesta junto al municipio.

Durante el acto, Ulpiano Suarez destacó la importancia de cumplir con la palabra comprometida meses atrás.

“Es muy emotivo volver a encontrarnos con los veteranos de Malvinas y con sus familias, cumpliendo con la palabra empeñada. En el acto del 2 de abril les prometimos que realizaríamos todos los trámites administrativos necesarios para llegar lo antes posible con esta oblea de libre estacionamiento y hoy es una realidad gracias a un gran trabajo conjunto”, afirmó.

El intendente también remarcó el valor simbólico de la iniciativa al señalar que cada vehículo identificado permitirá que la comunidad reconozca a quienes defendieron la soberanía argentina durante el conflicto bélico de 1982.

¿Qué dijo Ulpiano Suarez sobre la posibilidad de extender el sistema?

El jefe comunal consideró que el modelo implementado en la capital mendocina podría ser replicado por otros municipios de la provincia.

Según explicó, el registro desarrollado por la Ciudad cuenta con información validada y un procedimiento simplificado que facilitaría la adhesión de otros departamentos.

“Esto significa que el veterano registrado aquí ya no tendrá que demostrar nada en ningún otro departamento que decida sumarse al beneficio. Es un gesto de reconocimiento que hay que sostener todos los días, más allá de las fechas específicas o los discursos de rigor”, sostuvo.

La intención es que el reconocimiento a los excombatientes trascienda los actos conmemorativos y se traduzca en acciones concretas que mejoren su calidad de vida.

El agradecimiento de los veteranos por una medida histórica

Desde ACUVEMA valoraron la rápida respuesta del municipio y destacaron el impacto que tendrá la iniciativa para quienes diariamente realizan trámites, consultas médicas o actividades laborales en la Ciudad de Mendoza.

El presidente de la asociación, Óscar Alberto Barrios, aseguró que el beneficio representa mucho más que un alivio económico.

“Esto representa una caricia al alma para todos nosotros. Nos llena de orgullo que la población pueda identificar que en ese auto se traslada un veterano de guerra”, expresó.

Además, adelantó que el programa continuará ampliándose en nuevas etapas para incluir a veteranos que son trasladados por familiares y también a viudas de excombatientes.

Por su parte, Ernesto Barzola, tesorero de ACUVEMA, recordó el trabajo realizado para impulsar la propuesta y agradeció el acompañamiento del municipio.

“Los veteranos estamos inmensamente agradecidos al intendente por su apoyo permanente en cada causa que emprendemos. Es un regalo que sentíamos que nos merecíamos”, afirmó.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la oblea de libre estacionamiento?

El empadronamiento continúa abierto y los interesados pueden realizar el trámite a través de la Municipalidad de Mendoza junto con ACUVEMA.

Para acceder al beneficio deberán presentar la siguiente documentación:

Requisito Documentación requerida Condición de veterano Certificación oficial como Veterano de Guerra de Malvinas (VGM) Vehículo Documentación actualizada del automotor Conducción Licencia de conducir vigente

La implementación de esta medida representa un nuevo reconocimiento institucional hacia los veteranos de Malvinas y busca transformarse en una política permanente de homenaje y acompañamiento para quienes participaron de uno de los capítulos más trascendentes de la historia argentina.