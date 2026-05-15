Pagano denunció a Milei por encubrimiento tras hablar de un golpe de Estado y una coima

La diputada Marcela Pagano acusó al Presidente Milei de no denunciar hechos que podrían constituir delitos de acción pública luego de una entrevista donde mencionó intentos de desestabilización.

La denuncia de Marcela Pagano contra Javier Milei, el supuesto intento de golpe de Estado mencionado por el Presidente y las declaraciones sobre una presunta coima sacudieron nuevamente el escenario político nacional. La legisladora, que tomó distancia del oficialismo libertario, acusó al mandatario de no haber denunciado ante la Justicia hechos que, según sostuvo, podrían constituir delitos de acción pública.

La presentación judicial fue realizada luego de una entrevista que Milei brindó en un canal de streaming, donde hizo referencia a situaciones que, para la diputada, ameritaban una intervención inmediata de la Justicia y organismos de investigación.

Según el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Pagano sostiene que el jefe de Estado podría haber incumplido sus deberes como funcionario público al omitir denunciar hechos potencialmente delictivos que él mismo describió durante el reportaje.

Qué dijo Javier Milei sobre un supuesto golpe de Estado

Uno de los puntos centrales de la denuncia gira en torno a una afirmación realizada por Javier Milei vinculada al triunfo electoral de Manuel Adorni en las elecciones legislativas porteñas de medio término.

Durante la entrevista, el Presidente aseguró que a partir de esa victoria comenzaron intentos de desestabilización contra su gobierno. Esa declaración fue tomada por Pagano como un hecho de extrema gravedad institucional.

La diputada sostuvo que los dichos del mandatario podrían encuadrarse, en principio, dentro del artículo 226 del Código Penal, referido a atentados contra el orden constitucional y la vida democrática.

En la presentación judicial también mencionó el artículo 227 bis y otros tipos penales relacionados, al considerar que si efectivamente existieron maniobras para alterar el orden institucional, el Presidente tenía la obligación legal de denunciar esos hechos ante la Justicia.

Pagano remarcó que se trata de delitos de acción pública y que, por su gravedad, la investigación no puede quedar librada a decisiones políticas o interpretaciones personales.

La denuncia también apunta a un presunto intento de coima

Otro de los fragmentos de la entrevista que motivaron la presentación judicial está relacionado con un supuesto intento de soborno mencionado por el propio Javier Milei.

Según relató el Presidente durante la conversación, un empresario habría intentado ofrecerle una coima, situación que Pagano consideró igualmente grave desde el punto de vista penal.

En su denuncia, la legisladora afirmó que la conducta descripta podría encuadrarse prima facie en el delito de cohecho activo, contemplado en el artículo 258 del Código Penal, en función del artículo 256.

Además, agregó que podría existir un agravante previsto en el artículo 259 bis si se comprobara que la oferta estuvo dirigida al Presidente de la Nación en ejercicio de sus funciones.

La ex libertaria insistió en que, frente a una confesión pública de semejante tenor, el mandatario debía haber promovido una denuncia formal para permitir la investigación judicial correspondiente.

Crece la tensión entre Marcela Pagano y el oficialismo libertario

La presentación judicial profundiza aún más la ruptura política entre Marcela Pagano y el espacio oficialista encabezado por Javier Milei.

La diputada había formado parte de La Libertad Avanza, aunque en los últimos meses tomó distancia del armado político y protagonizó varios cruces con referentes cercanos al Presidente.

Su denuncia se produce además en medio de un clima de fuerte confrontación política tras las elecciones legislativas porteñas, donde el oficialismo celebró el desempeño electoral de Manuel Adorni.

Las declaraciones de Milei durante entrevistas y transmisiones en streaming suelen generar repercusiones inmediatas tanto en el ámbito político como judicial, especialmente cuando incluyen referencias a presuntas maniobras de corrupción o intentos de desestabilización institucional.

Qué puede pasar ahora con la denuncia contra Javier Milei

Tras la presentación realizada por Marcela Pagano, será la Justicia la que deberá analizar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal.

En este tipo de casos, los jueces y fiscales suelen evaluar si las declaraciones públicas mencionadas constituyen efectivamente indicios de delitos o si forman parte de expresiones políticas sin relevancia penal concreta.

La denuncia vuelve a colocar bajo la lupa las declaraciones mediáticas de funcionarios nacionales y el alcance legal que pueden tener afirmaciones vinculadas a hechos potencialmente delictivos.

Mientras tanto, el episodio suma un nuevo capítulo de tensión interna y judicial alrededor del Gobierno nacional y de dirigentes que en algún momento integraron el espacio libertario.