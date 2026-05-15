Gasoducto de San Rafael: Omar Félix confirmó cuándo será inaugurada la esperada obra

El intendente Omar Félix anunció que la inauguración del gasoducto de San Rafael será antes del 15 de junio. Actualmente se realizan las últimas pruebas técnicas y conexiones finales para habilitar el sistema que permitirá ampliar el servicio de gas natural en diferentes sectores del departamento.

El gasoducto de San Rafael, la obra anunciada por Omar Félix y las futuras conexiones domiciliarias con Ecogas marcaron el eje central del discurso que el intendente brindó durante la apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. Allí confirmó que la esperada infraestructura será inaugurada antes del 15 de junio, una noticia largamente aguardada por vecinos y sectores productivos del sur mendocino.

La obra representa uno de los proyectos energéticos más importantes de los últimos años para San Rafael, ya que permitirá ampliar la capacidad de distribución de gas natural y generar nuevas posibilidades para hogares, comercios e industrias.

Durante su exposición, el jefe comunal aseguró que el tramo final del proyecto ya atraviesa una etapa decisiva y que actualmente se ejecutan las últimas tareas técnicas previas a la puesta en funcionamiento definitiva.

Qué trabajos se realizan en el gasoducto de San Rafael

La secretaria de Obras Públicas de la comuna, Andrea Fichetti, detalló que los operarios trabajan intensamente en el punto de empalme con el gasoducto internacional, ubicado a unos 36 kilómetros del arco de ingreso a la Ciudad de San Rafael, cerca del paraje La Tosca.

En ese lugar se desarrollan maniobras técnicas fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Entre ellas, las conexiones finales en la Estación de Separación, Medición y Regulación de Gasandes y también en la estación contigua perteneciente a Ecogas.

Según explicó la funcionaria, se trata de tareas mecánicas y pruebas específicas que permitirán verificar la seguridad y operatividad integral de toda la infraestructura antes de habilitar el servicio.

Además, confirmó que el tramo comprendido entre Plaza España y la Planta Reguladora de Ingreso ya se encuentra cargado con gas natural y preparado para comenzar a operar una vez concluido el proceso técnico final.

Omar Félix confirmó que la inauguración será antes del 15 de junio

El anuncio realizado por Omar Félix generó expectativa entre miles de vecinos de San Rafael que esperan desde hace años la concreción del gasoducto.

La confirmación de una fecha estimada para la inauguración aparece como un paso clave en una obra que atravesó distintas etapas administrativas, financieras y técnicas hasta llegar a su tramo final.

Desde el municipio remarcaron que la infraestructura permitirá mejorar el abastecimiento energético y acompañar el crecimiento urbano y productivo del departamento.

También sostienen que el nuevo sistema ayudará a brindar mayor previsibilidad para futuras ampliaciones de redes domiciliarias en sectores que históricamente presentaron dificultades de acceso al gas natural.

Qué deben hacer los vecinos para acceder a las conexiones de gas

Mientras avanza la cuenta regresiva para la habilitación oficial del sistema, desde la comuna recordaron que los vecinos deben comenzar a realizar los trámites correspondientes ante Ecogas para agilizar las futuras conexiones domiciliarias.

El objetivo es evitar demoras una vez que el servicio quede oficialmente habilitado y empiece el proceso de incorporación de usuarios.

Las autoridades recomendaron consultar requisitos, documentación y condiciones técnicas exigidas por la empresa distribuidora para avanzar con la conexión de cada vivienda.

En muchos casos será necesario contar con instalaciones internas aprobadas y la intervención de gasistas matriculados, pasos fundamentales para garantizar la seguridad del servicio.

Por qué el gasoducto es una obra clave para San Rafael

La concreción del gasoducto de San Rafael es considerada estratégica para el desarrollo del departamento debido a la creciente demanda energética registrada en los últimos años.

El incremento poblacional y la expansión de zonas urbanas generaron la necesidad de ampliar la capacidad de distribución de gas natural, especialmente en sectores que enfrentaban limitaciones para acceder al servicio.

Además del impacto en viviendas particulares, la obra también puede favorecer inversiones comerciales e industriales vinculadas al crecimiento económico regional.

En ese contexto, la futura inauguración aparece como uno de los anuncios de infraestructura más importantes del año para el sur mendocino.