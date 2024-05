Se trata de Santiago Chambella (Barcelos de Portugal), Lucas Martínez y Facundo Navarro (União Desportiva Oliveirense)

Con tres camisetas mendocinas comienza la definición de la Champions League del hockey sobre patines europeo en Porto, Portugal, serie de la definición que se desarrollará este fin de semana.

Lucas Martínez (ex YPF, Leonardo Murialdo), Facundo Navarro (ex YPF) y Santiago Chambella (ex Leonardo Murialdo) son los tres jugadores de nuestra provincia que estarán presentes en los juegos de semifinales y final del certamen más prestigioso del hockey sobre patines a nivel mundial.

Facundo Flores, gran regularidad durante toda la campaña.

Chambella, surgido de la cantera del Canario defiende los colores de Barcelos de Portugal, uno de los favoritos para alzar el trofeo. La Perla mendocina ha tenido un brillante desempeño en la entidad Luza y sueña en poder conquistar la gloria con el team europeo.

Santiago Chiambella, La Perla, sueña en ganar la Champions.

Lucas Martínez, jugador que sabe de grandes hazañas, también será protagonista. Junto a Facundo Navarro, jugador que lleva varias temporadas en el hockey del viejo continente, aspiran a levantar la orejona. El União Desportiva Oliveirense también ha realizado una muy buena campaña y tiene los argumentos necesarios para, al menos, instalarse en el juego definitorio.

Lucas Martínez, terrible cañonero.

Los otros equipos que formarán parte de la Final Four son Porto y Sporting de Lisboa.

