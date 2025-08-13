Un sondeo de Proyección Consultores muestra un escenario de empate técnico en la provincia más grande del país. El ausentismo y la situación económica podrían definir el resultado.

Una encuesta de Proyección Consultores, realizada entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2025 en la provincia de Buenos Aires, reveló que Fuerza Patria se impondría en la Tercera Sección Electoral y en varias secciones del interior, mientras que La Libertad Avanza (LLA) lidera en otros distritos.

En diálogo con Sin Verso (lunes a viernes, de 9 a 12, por FM 91.7 y Ciudadano_News en Twitch), Santiago Giorgetta, director asociado de la consultora, afirmó: “No sorprenden estos números porque venimos monitoreando una dinámica donde claramente el Gobierno nacional perdió terreno. Antes tenía una posición dominante y hoy ya no la tiene. Volvemos a un escenario de empate técnico. La muestra fue de 6.089 casos y la diferencia actual es de apenas 1,4% o 1,5% a favor del peronismo. Ninguno tiene la victoria ni la derrota asegurada”.

Encuesta.

Giorgetta señaló que los dos principales referentes de la provincia, Javier Milei y Axel Kicillof, tienen imágenes similares, pero con una diferencia clave: “La base electoral del peronismo tiene una cohesión mayor que la de LLA. Hay personas que califican regular o positivo a Milei y su gestión, pero después no lo acompañan con el voto o están indecisas. Ambos tienen techos parecidos, y esta paridad implica que hasta cuestiones mínimas pueden definir la elección”.

Entre las preocupaciones más fuertes de los bonaerenses, la encuesta detectó que la inseguridad es central y afecta tanto a votantes cercanos al PRO y al bullrichismo como a sectores populares que en algún momento simpatizaron con LLA.

En el mismo nivel aparece la cuestión económica, con bajos salarios, tan relevantes como la inseguridad; la inflación, aún muy presente, apenas 10 puntos por debajo de la inseguridad en el ranking de preocupaciones y el desempleo con un 25%, golpea sobre todo a los sectores medios bajos y bajos, y a personas menores de 35 años, franjas donde LLA perdió apoyo. “Todo esto explica por qué la elección está tan pareja”, agregó Giorgetta.

El peso del ausentismo

Uno de los factores que podría inclinar la balanza es la baja participación. Según el estudio, entre un 20% y 25% de los electores bonaerenses que solían votar no lo harán esta vez, lo que podría llevar la participación general al 50-60%. “Esos votantes ausentes están muy enojados con la gestión y la situación económica. Hay parte del peronismo, sí, pero la mayoría son ex votantes o simpatizantes de LLA en 2023. Al no ir a votar, hoy le hacen un gran favor al Gobierno”, explicó Giorgetta.

Puso como ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, donde con solo 16 de cada 100 habilitados para votar, LLA logró imponerse. “En provincia, si ese 20% no participa, el Gobierno tiene más chances de ganar. No necesariamente esos votos irían al peronismo, pero sí a otras fuerzas”, dijo.

Radiografía electoral: secciones y territorios clave

Tercera Sección Electoral : el peronismo supera por hasta 15 puntos a LLA. Incluye partidos como La Matanza , Lomas de Zamora y Quilmes (conurbano sur).

: el peronismo supera por hasta 15 puntos a LLA. Incluye partidos como , y (conurbano sur). Primera Sección Electoral : LLA aventaja por 5 puntos. Comprende San Isidro , Vicente López , Tigre , San Fernando y San Martín .

: LLA aventaja por 5 puntos. Comprende , , , y . Interior provincial : en Mar del Plata (quinta sección), LLA lidera, pero no logra sumar como en 2023. Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, pasaría del 60% que sumaba con el PRO al 45%, afectado por la crisis económica.

: en (quinta sección), LLA lidera, pero no logra sumar como en 2023. Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, pasaría del 60% que sumaba con el PRO al 45%, afectado por la crisis económica. La Tercera Sección y la Primera Sección concentran 5 millones de electores cada una, mientras que Mar del Plata tiene alrededor de un millón. Para Giorgetta, la elección puede definirse si el peronismo mantiene su ventaja en el sur del conurbano y logra compensar la diferencia que LLA tiene en el norte.

El impacto de la economía en los últimos días

La Matanza, uno de los distritos con mayor peso electoral del país, muestra una ventaja de 15% para el peronismo, aunque algunas consultoras estiman una brecha aún mayor.

Giorgetta advirtió que factores coyunturales como la suba del dólar y el impacto en los precios podrían modificar la tendencia: “El que fue a comprar esta semana notó aumentos. Hay que ser cautelosos, medir cada 15 días y ver si eso cambia la opinión pública”.