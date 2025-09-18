Noticias Mendoza

A qué hora bajará el Zonda y donde se esperan tormentas en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene dos alertas vigentes en Mendoza, por ocurrencia de viento Zonda y por tormentas. Conocé qué departamentos se verán afectados.

Mendoza vivirá un jueves marcado por condiciones meteorológicas adversas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que tres departamentos se encuentran bajo alerta: Malargüe por viento Zonda, y General Alvear junto a San Rafael por tormentas.

El viento Zonda afectará principalmente a Malargüe desde pasado el mediodía. “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, detalló el organismo.

Ya hacia la noche, alrededor de las 20, comenzarán las tormentas en los departamentos de General Alvear y San Rafael. “El área será afectada por tormentas aisladas. Algunas podrían ser localmente fuertes, acompañadas por chaparrones intensos, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, añadió el SMN.

Los departamentos del sur de Mendoza están en alerta. 

En el Gran Mendoza, en tanto, no hay alertas meteorológicas vigentes. Incluso se prevé una jornada con condiciones de verano, con una mínima de 15° y una máxima que trepará hasta los 29°.

El pronóstico para el resto de la semana

El viernes 19 se presentará con nubosidad parcial y un leve descenso de la temperatura. Habrá vientos del sur, moderados a algo fuertes, y posibilidad de tormentas aisladas. Las marcas irán de 15° a 22°. Durante el sábado continuará la inestabilidad, con nubosidad variable, algunas tormentas y nevadas en cordillera. La mínima rondará los 12° y la máxima alcanzará los 23°.

El domingo, Día de la Primavera, llegará más fresco: se prevén 7° de mínima y 19° de máxima, con probables tormentas aisladas y nevadas en alta montaña.

