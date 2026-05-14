Ilardo contra Cornejo por la foto con Adorni: “Se hubiera querido poner una bolsa en la cabeza”

Lucas Ilardo criticó con dureza a Alfredo Cornejo tras la visita de Manuel Adorni a Mendoza por la inauguración del parque solar El Quemado. Aseguró que el gobernador quedó incómodo con la imagen junto al jefe de Gabinete nacional, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Lucas Ilardo, Alfredo Cornejo y Manuel Adorni quedaron en el centro de la escena política mendocina luego de la inauguración del parque solar El Quemado. El diputado provincial del peronismo utilizó sus redes sociales para cuestionar con dureza al gobernador mendocino por mostrarse junto al funcionario nacional durante el acto oficial realizado en Mendoza.

Fiel a su estilo confrontativo, Ilardo publicó un mensaje en “X” acompañado por una imagen donde se observa al mandatario provincial junto al jefe de Gabinete del Gobierno nacional, quien enfrenta cuestionamientos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

La publicación rápidamente generó repercusiones en el ámbito político local y volvió a poner sobre la mesa las tensiones entre el oficialismo mendocino y sectores opositores que vienen cuestionando el vínculo de Cornejo con la administración nacional encabezada por el presidente Javier Milei.

Qué dijo Lucas Ilardo sobre Alfredo Cornejo y Manuel Adorni

El legislador peronista no ahorró críticas al referirse al gobernador mendocino. En su mensaje sostuvo que hace algunos meses Cornejo “usufructuaba los votos que no tenía poniéndose peluca para la elección”, en alusión a los guiños políticos que el radicalismo provincial realizó hacia La Libertad Avanza durante el proceso electoral.

Luego lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Hoy se hubiera querido poner una bolsa en la cabeza por esa foto. Su cara lo dice todo”.

Para Ilardo, la presencia de Manuel Adorni en Mendoza no benefició políticamente al gobernador, sino todo lo contrario. Según expresó, en Casa Rosada “lo detestan” a Cornejo y nadie estaría pensando en él para ocupar un lugar relevante dentro del esquema político nacional.

El diputado también interpretó la visita del jefe de Gabinete como una señal negativa hacia el mandatario mendocino. “Si fuera de otra manera no le mandan a este tipo”, escribió en referencia al funcionario nacional.

La política tiene cosas lindas, y también éstas.

Hace unos meses AC usufructuaba los votos que no tenía poniéndose peluca para la elección.

Hoy se hubiera querido poner una bolsa en la cabeza por esa foto. Su cara lo dice todo.

Pero no puede, porque no pudo.

Evidentemente lo… pic.twitter.com/Yzu7VvEApQ — Lucas ilardo (@lucasilardo) May 14, 2026

La polémica por la visita de Manuel Adorni a Mendoza

La llegada de Manuel Adorni a Mendoza ya había despertado controversias incluso dentro del radicalismo provincial. Algunos dirigentes cuestionaron la conveniencia política de la visita, especialmente por el contexto judicial y mediático que rodea al funcionario nacional.

En ese sentido, Ilardo aseguró que Alfredo Cornejo “puso el grito en el cielo” a través del intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, uno de los referentes radicales que manifestó reparos respecto a la presencia del jefe de Gabinete en territorio mendocino.

El legislador opositor redobló además las críticas al afirmar que Adorni “no debería haber venido a Mendoza” y que “debería estar en la Justicia”.

Las declaraciones se suman al creciente clima de confrontación política entre el peronismo y el oficialismo provincial en medio de un escenario nacional atravesado por fuertes disputas entre gobernadores, dirigentes aliados y la administración libertaria.

El parque solar El Quemado quedó en medio de la disputa política

Más allá de las críticas políticas, Lucas Ilardo destacó la relevancia del parque solar El Quemado para Mendoza. Sin embargo, aprovechó para remarcar que el peronismo tuvo una participación central en el desarrollo del proyecto energético.

“El peronismo tuvo mucho que ver, casi todo diría”, sostuvo el diputado, intentando disputar el capital político de una de las obras energéticas más importantes impulsadas en la provincia en los últimos años.

El parque solar El Quemado forma parte de la estrategia de expansión de energías renovables en Mendoza y es considerado un proyecto clave para el desarrollo energético regional.

No obstante, la inauguración terminó atravesada por la polémica política, los cuestionamientos cruzados y las críticas en redes sociales, desplazando parcialmente el foco sobre la importancia de la obra.

La frase final de Ilardo que volvió a encender la polémica

En el cierre de su publicación, el legislador kirchnerista volvió a cargar contra la presencia de funcionarios nacionales en el acto oficial y dejó otra frase con fuerte tono político.

“No hacía falta mancharla con CASCADAS de casta que nada tuvieron que ver”, escribió, en una crítica directa hacia referentes del Gobierno nacional y hacia el vínculo político entre Alfredo Cornejo y sectores libertarios.

La tensión entre el radicalismo mendocino y el peronismo promete seguir escalando en los próximos días, especialmente después de un episodio que combinó energía, política, internas partidarias y redes sociales en una misma escena.