Frío polar: anuncian nevadas en Mendoza, Córdoba y San Luis y heladas intensas

El frío polar avanzará con fuerza desde este sábado y provocará nevadas en Mendoza, Córdoba y San Luis, además de fuertes heladas en Buenos Aires y gran parte del país. El ingreso de un frente frío traerá lluvias, viento y temperaturas cercanas a 0 °C en varias provincias.

El frío polar en Argentina comenzará a sentirse con fuerza entre la noche del viernes y el sábado, cuando el nuevo frente frío avance sobre el centro y norte del país con nevadas en Mendoza, lluvias en Buenos Aires y heladas intensas en gran parte de la Región Pampeana. El fenómeno provocará un marcado descenso de temperatura y condiciones típicamente invernales durante varios días consecutivos, especialmente en provincias del centro y oeste argentino.

Según los pronósticos meteorológicos y las proyecciones del modelo ECMWF, el cambio de tiempo impactará en buena parte del territorio nacional con lluvias, ráfagas intensas y nevadas en sectores cordilleranos y serranos. Además, la masa de aire polar favorecerá mañanas muy frías y temperaturas mínimas cercanas o inferiores a 0 °C en distintas provincias durante la próxima semana.

¿Cuándo llega el nuevo frente frío a Argentina?

El frente frío comenzará a avanzar durante el sábado 16 de mayo sobre la franja central del país. La zona de inestabilidad se desplazará desde el sudeste hacia el noroeste, afectando especialmente a Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba y San Juan.

Durante la madrugada y la mañana del sábado se espera un aumento de la nubosidad y el desarrollo de lluvias en distintos puntos del centro argentino. En ciudades costeras como Mar del Plata las probabilidades de precipitaciones superan el 80 %, mientras que en el oeste del país podrían registrarse lluvias persistentes acompañadas por un marcado descenso de temperatura.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el sábado tendrá características típicamente otoñales e invernales: cielo cubierto, ambiente húmedo, chaparrones aislados y temperaturas en descenso hacia la tarde y noche.

¿Dónde puede nevar este fin de semana?

Las nevadas más importantes se esperan en zonas altas de Mendoza, San Juan y sectores cordilleranos del NOA. También podrían registrarse episodios de nieve o aguanieve en las sierras de San Luis y Córdoba entre el sábado y la madrugada del domingo.

El avance del aire polar favorecerá nuevas postales blancas en sectores turísticos y de montaña, especialmente en áreas elevadas de Cuyo. En Mendoza, la cordillera podría registrar acumulaciones de nieve durante varias horas, mientras que en Córdoba las temperaturas bajas aumentan las posibilidades de nevadas aisladas en sectores serranos.

En paralelo, la Patagonia continuará con condiciones muy frías e inestables. Santa Cruz y Tierra del Fuego mantendrán lluvias, ráfagas intensas y sensación térmica bajo cero. Incluso no se descartan copos de nieve mezclados con lluvia en Ushuaia durante las noches más frías del fin de semana.

Cómo estará el tiempo en Mendoza y Cuyo

Antes de la llegada del frente frío, Mendoza y San Juan todavía mantendrán jornadas relativamente estables entre jueves y viernes, con mínimas de entre 4 y 7 °C y máximas cercanas a los 20 °C.

Sin embargo, el panorama cambiará de manera marcada desde el sábado. Las lluvias comenzarán a avanzar sobre distintos sectores de Cuyo y las nevadas afectarán especialmente la cordillera y precordillera mendocina.

El domingo ya se sentirá plenamente el ingreso de aire polar, con mañanas gélidas, viento frío y máximas mucho más bajas que las registradas durante los últimos días. La próxima semana iniciará con ambiente invernal en gran parte de Mendoza y la región cuyana.

Heladas y temperaturas bajo cero: qué se espera para la próxima semana

El frío polar en Argentina dejará fuertes heladas en la Región Pampeana y temperaturas mínimas muy bajas en distintos puntos del país.

Para la Ciudad de Buenos Aires se prevé una mínima cercana a los 6 °C el domingo y registros de apenas 4 °C el lunes. En sectores del conurbano bonaerense y el interior provincial podrían registrarse temperaturas cercanas o incluso inferiores a 0 °C durante las primeras horas del día.

En provincias del NOA también persistirán las marcas bajo cero en áreas de montaña y precordillera, mientras que el viento intensificará la sensación térmica en gran parte de la Patagonia.

Meteorólogos advierten que la combinación entre bajas temperaturas, viento y humedad generará jornadas muy frías, especialmente durante las mañanas y noches.

El frío se instala por varios días en Argentina

Los pronósticos indican que el ingreso de aire polar no será pasajero. La próxima semana comenzará con condiciones típicamente invernales en gran parte del país y sin un rápido repunte térmico a la vista.

La necesidad de usar abrigo y mantener los ambientes calefaccionados volverá a ser protagonista en miles de hogares argentinos. Además, las fuertes heladas podrían impactar en sectores rurales y zonas agrícolas de la Región Pampeana.

Mientras tanto, las nevadas volverán a cubrir sectores cordilleranos de Mendoza, San Juan, Córdoba y el NOA, consolidando uno de los ingresos de aire frío más importantes de las últimas semanas en Argentina.