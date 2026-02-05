Accidente fatal en Maipú: un hombre murió tras volcar con un tractor en calle Lamadrid

La víctima quedó atrapada bajo el vehículo agrícola y falleció en el lugar pese al rápido arribo de los servicios de emergencia

Un accidente fatal se registró este jueves por la mañana en el departamento de Maipú, donde un hombre perdió la vida luego de volcar con un tractor mientras realizaba tareas en una finca. El siniestro ocurrió sobre calle Lamadrid Norte, en inmediaciones de la finca Bácaro, y generó conmoción entre los vecinos de la zona. Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente.

De acuerdo con la información preliminar brindada por fuentes policiales, el trabajador conducía un tractor agrícola cuando, por motivos que aún son materia de investigación, el rodado se dio vuelta por completo. Como consecuencia del vuelco, el hombre quedó aplastado bajo la pesada maquinaria, sufriendo lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

¿Cómo ocurrió el accidente fatal con el tractor en Maipú?

El hecho se produjo en las primeras horas del día, cuando el conductor se desplazaba a bordo del tractor por el interior de la finca. En circunstancias que todavía no fueron esclarecidas, el vehículo perdió estabilidad y volcó violentamente, atrapando al operario debajo de su estructura.

Según detalló Policía Vial, la víctima quedó comprimida en la zona del tórax, lo que provocó heridas incompatibles con la vida. El peso del tractor resultó determinante en la gravedad del cuadro, impidiendo cualquier posibilidad de supervivencia.

¿Qué hicieron los servicios de emergencia?

Tras el alerta, personal policial y servicios de emergencia médica se desplazaron rápidamente hasta el lugar del siniestro, sobre calle Lamadrid Norte. Sin embargo, al arribar constataron que el hombre ya se encontraba sin signos vitales.

Los profesionales de la salud solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor, debido a la magnitud de las lesiones sufridas. No fue necesario su traslado a un centro asistencial.

¿Dónde ocurrió exactamente el siniestro?

El accidente se produjo en una finca ubicada sobre calle Lamadrid Norte, en el departamento de Maipú. Vecinos de la zona advirtieron lo ocurrido durante la mañana, lo que generó un fuerte impacto en la comunidad local debido a la violencia del episodio.

El lugar fue preservado por las autoridades para permitir el trabajo de los peritos y avanzar con las actuaciones correspondientes.

¿Qué se investiga tras el accidente?

Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas del vuelco. Entre las hipótesis que se analizan se encuentran posibles fallas mecánicas, condiciones del terreno o errores de maniobra, aunque por el momento no hay información oficial que confirme alguno de estos factores.

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia, que buscará establecer las responsabilidades y las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente laboral que terminó con la vida del trabajador.

Un nuevo accidente laboral fatal en Mendoza

El hecho vuelve a poner el foco en la seguridad en el uso de maquinaria agrícola, especialmente en zonas rurales de la provincia. En lo que va del año, Mendoza ha registrado diversos accidentes laborales graves, algunos de ellos con desenlace fatal, vinculados a tareas rurales y al manejo de equipos de gran porte.

Las actuaciones continúan y se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre la identidad de la víctima y los resultados de las pericias.

Tractor

Un tractor (del latín tractus, participio pasivo de trahĕre ‘arrastrar’, y -or) es un vehículo especial autopropulsado que se usa para arrastrar o empujar remolques, embarcaciones, aperos u otra maquinaria o cargas pesadas. Hay tractores destinados a diferentes tareas, como la agricultura, la construcción, la náutica, el movimiento de tierras o los mantenimientos de espacios verdes profesionales (tractores compactos). Se caracterizan principalmente por su buena capacidad de adherencia al terreno.