La AFA transmitirá la Primera Nacional por LPF Play tras caerse el acuerdo con privados

Finalmente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no llegó a un entendimiento con las distintas empresas interesadas en la televisación de la Primera Nacional y resolvió hacerse cargo de las transmisiones de la segunda categoría del fútbol argentino.

Tras un prolongado tironeo, la AFA, entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia descartó las ofertas recibidas y se quedó con los derechos de televisación, que serán explotados de manera directa a través de una plataforma propia.

En esta divisional milita el Deportivo Maipú, uno de los representantes mendocinos en la categoría. Godoy Cruz Antonio Tomba, en tanto, compite en la Liga Profesional y no forma parte de la Primera Nacional.

¿Dónde se transmitirán los partidos de la Primera Nacional?

La AFA decidió que todos los partidos de la Primera Nacional se transmitan mediante la aplicación LPF Play, la plataforma oficial de la Liga Profesional de Fútbol.

El nuevo esquema también alcanza a categorías inferiores, desde la Primera B Metropolitana hasta el Federal A, unificando el sistema de transmisión bajo la misma señal.

¿Cuánto costará la suscripción a LPF Play?

Según se informó, el primer mes de suscripción será gratuito para los usuarios. Finalizado ese período, el servicio pasará a ser pago.

Si bien no se confirmó un valor oficial, se estima que la suscripción rondará los 10 dólares, lo que equivale a unos 14 mil pesos argentinos, según el tipo de cambio vigente.

¿Cuánto dinero recibirán los clubes por las transmisiones?

De acuerdo con las estimaciones que trascendieron, cada club de la Primera Nacional percibiría alrededor de 65 millones de pesos por los derechos de televisación.

En el caso de las categorías inferiores, los montos serían menores: