Omar Félix advierte por la crisis en San Rafael: caída de ingresos, obras frenadas y un escenario “más complejo que 2001”

El intendente de San Rafael alertó por una fuerte baja en la recaudación, confirmó que se paralizan nuevas obras y cuestionó el modelo económico nacional. También habló de turismo, minería y el futuro del peronismo en Mendoza.

La crisis económica ya impacta de lleno en los municipios y enciende señales de alarma en el sur de Mendoza, desde donde el intendente de San Rafael, Omar Félix, expuso un panorama complejo marcado por la caída de ingresos, la necesidad de frenar obras públicas y un deterioro que, según advirtió, podría profundizarse en los próximos meses.

El jefe comunal trazó una radiografía preocupante de la situación financiera local y aseguró que la baja en la recaudación obliga a recalcular toda la gestión para sostener los servicios esenciales.

¿Por qué cayó la recaudación en San Rafael?

Félix detalló que los ingresos municipales registraron una caída significativa en las últimas semanas. Durante la primera quincena del mes pasado, la baja fue del 14%, mientras que en la segunda quincena se profundizó hasta alcanzar el 24%.

El fenómeno, explicó, responde a una retracción general de la economía que impacta directamente en impuestos nacionales vinculados al consumo, como el IVA y Ganancias, que luego se coparticipan a las provincias y municipios.

“La caída pega en todos por igual. Es un problema estructural que tiene que ver con el nivel de actividad”, sostuvo.

¿Qué medidas tomó el municipio frente a la crisis?

Frente a este escenario, el municipio decidió frenar el inicio de nuevas obras públicas y revisar integralmente el gasto. La prioridad, indicó el intendente, es garantizar la prestación de servicios básicos como la recolección de residuos, la limpieza urbana y el alumbrado público.

“Eso no se puede ajustar. Es lo esencial para el funcionamiento de la ciudad”, explicó.

En ese marco, el ajuste se concentra en la inversión. La paralización de proyectos aparece como la única variable posible de modificar sin afectar el funcionamiento cotidiano del municipio ni los salarios.

¿Es una crisis comparable con la del 2001?

Uno de los puntos más fuertes del análisis de Félix es la comparación con la crisis de 2001. Lejos de relativizar la situación, consideró que el contexto actual podría ser incluso más complejo.

“La veo más difícil que la de 2001. En ese momento existían herramientas como las cuasimonedas. Hoy no tenemos esas alternativas”, advirtió.

La falta de instrumentos para afrontar una caída abrupta de ingresos agrava el escenario y obliga a una administración más restrictiva de los recursos.

¿Cómo impacta la situación económica en el turismo del Sur?

El turismo, uno de los principales motores económicos de San Rafael, también muestra signos de debilitamiento. Según explicó el intendente, actualmente predomina el turismo de escapadas de fin de semana, mientras que la temporada alta tuvo un rendimiento bajo.

Félix señaló que, en muchos casos, los costos internos hacen que destinos internacionales resulten más accesibles para ciertos sectores. “Hoy puede ser más barato viajar al exterior que venir al sur mendocino”, afirmó.

Además, remarcó que el turismo local implica gastos adicionales en actividades como rafting o excursiones, lo que limita su competitividad frente a otros modelos más económicos.

¿Hay discrecionalidad en la distribución de recursos en Mendoza?

El intendente también cuestionó la forma en que se distribuyen los recursos dentro de la provincia. A su entender, no existen criterios claros ni equitativos, lo que genera desigualdades entre departamentos.

“Debería haber reglas proporcionales, no decisiones políticas discrecionales”, planteó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía municipal, aunque reconoció que cualquier cambio será parcial mientras no se reforme la Constitución provincial.

¿Qué postura tiene sobre minería y desarrollo regional?

Respecto a la minería, Félix se mostró a favor de su desarrollo, pero con condiciones claras. Sostuvo que la explotación de recursos no renovables debe traducirse en beneficios concretos y sostenibles para las comunidades locales.

“El recurso tiene que transformarse en desarrollo real. No puede agotarse sin dejar nada”, afirmó.

También cuestionó el impacto de otras actividades, como la generación hidroeléctrica, que —según señaló— genera ingresos limitados en relación con los efectos que puede tener sobre otras economías regionales.

¿Cómo analiza el escenario económico nacional?

El intendente vinculó la situación local con el rumbo económico del país. En ese marco, comparó el modelo actual con experiencias pasadas asociadas a Domingo Cavallo y José Alfredo Martínez de Hoz, y advirtió sobre sus posibles consecuencias.

A su entender, el enfoque en la macroeconomía no logra resolver los problemas cotidianos de la población ni de las economías regionales.

“La microeconomía es la que define el día a día, y hoy no está funcionando”, sostuvo.

En San Rafael, ese impacto se refleja en el cierre de comercios y la caída de la actividad en el centro de la ciudad.

¿Qué futuro proyecta para el peronismo?

En el plano político, Félix reconoció que el peronismo atraviesa un proceso de revisión interna y debe adaptarse a las nuevas demandas sociales.

Mencionó la importancia de construir un proyecto colectivo, con dirigentes de experiencia como Miguel Ángel Pichetto, pero también con nuevos liderazgos.

Sobre Axel Kicillof, consideró que tiene capacidad, aunque condicionado por la realidad de su provincia.

Finalmente, insistió en que el principal desafío es ofrecer una alternativa económica que mejore la situación social. “La gente necesita respuestas concretas y un modelo que genere empleo y recupere el poder adquisitivo”, concluyó.

La advertencia de Omar Félix sintetiza un escenario delicado: menos ingresos, menor inversión y una economía local que empieza a mostrar signos de desgaste. En ese contexto, la gestión municipal se enfrenta al desafío de sostener lo esencial mientras intenta atravesar una coyuntura cada vez más exigente.