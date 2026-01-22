Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Decisiones sin trabas

Emir Félix defendió la autonomía de San Rafael y el derecho de los municipios

En un año electoral clave para Mendoza, el diputado nacional y exintendente sanrafaelino defendió el proceso de elección de convencionales constituyentes y sostuvo que la discusión no es política, sino institucional: “La autonomía municipal hoy no existe”.

Haciendo blando en el proceso electoral del 22 de febrero, el diputado nacional, Emir Félix, sostuvo que el debate por la Carta Orgánica y la consecuente autonomía municipal de San Rafael, “no es político”, sino institucional, y apuntó contra las limitaciones que impone el centralismo del Gobierno de Mendoza a la gestión municipal.

Elecciones municipales en San Rafael: Emir Félix encabeza la campaña

En un año electoral clave para Mendoza, con elecciones previstas el 22 de febrero en seis departamentos, San Rafael quedó en el centro del debate institucional por la autonomía municipal. Además de la renovación del Concejo Deliberante, los vecinos elegirán convencionales constituyentes para avanzar en una eventual Carta Orgánica Municipal, un proceso que generó tensiones con el Gobierno provincial.

Sobre este escenario se expresó el diputado nacional Emir Félix, exintendente de San Rafael, quien defendió la autonomía del departamento y el derecho de los municipios a tomar decisiones sin trabas administrativas que afectan la gestión diaria. Lo hizo durante una entrevista en el programa A pesar de las llamas, que conduce Marcelo Arce por Radio Post FM 92.1.

A pesar del crítico Cornejo, Félix promulgó la autonomía de San Rafael

¿Por qué Emir Félix sostiene que la discusión no es política?

Según explicó el legislador, el debate en torno a la autonomía municipal suele presentarse como una disputa partidaria, cuando en realidad responde a problemas concretos que enfrentan los intendentes todos los días.

“Muchas veces se lo muestra como una interna política, pero tiene que ver con las dificultades reales para gestionar”, afirmó Félix, al señalar que los municipios dependen de autorizaciones provinciales para resolver cuestiones básicas.

Seis departamentos votan concejales mientras San Rafael define su autonomía

¿Qué trabas enfrentan hoy los municipios?

Félix enumeró varias áreas donde la falta de autonomía impacta de manera directa en la vida cotidiana de los vecinos, como el arbolado público, el transporte, los recorridos de colectivos o la aprobación de loteos.

“Para erradicar un árbol peligroso hay que hacer un expediente que va y vuelve a Mendoza. Mientras tanto, el municipio es el que da la cara cuando pasa algo”, ejemplificó, y remarcó que muchas decisiones se toman lejos del lugar donde surge el problema.

Jacky: “La autonomía municipal no es una concesión: es un mandato constitucional”

¿Existe hoy autonomía municipal en Mendoza?

Consultado sobre la postura del Gobierno provincial, que cuestiona el proceso iniciado en San Rafael, el diputado fue contundente:
La autonomía municipal no existe. El municipio está trabado en mil cosas y, sin embargo, es el que tiene que responder todos los días”.

Demanda en la Suprema Corte tensa la elección de convencionales en San Rafael

¿Qué dijo sobre la demanda judicial contra la elección de convencionales?

Félix también se refirió a la presentación realizada por José Luis Ramón ante la Suprema Corte de Justicia, que busca suspender la elección de convencionales constituyentes. Según explicó, el planteo no discute el fondo del debate, sino cuestiones formales del llamado a elecciones.

“Estamos hablando de un problema de formas, no de fondo. La Corte tendrá que decidir si toma la demanda y qué resuelve”, indicó, aunque advirtió que una eventual suspensión sería “muy grave” desde el punto de vista institucional.

¿Cómo será el proceso electoral en San Rafael?

El legislador explicó que los sanrafaelinos votarán mediante una boleta unificada, que incluirá concejales y convencionales constituyentes. Una vez electos, la convención tendrá 90 días para redactar la Carta Orgánica, tras un plazo inicial de 60 días desde la elección.

Finalmente, Félix descartó de plano cualquier interpretación separatista. “Eso es una barbaridad. Los sanrafaelinos se sienten mendocinos”, afirmó, y subrayó que poner la autonomía municipal en agenda ya representa un avance institucional.

“Discutir esto es positivo. Ojalá sirva para mejorar la calidad institucional y no para beneficiar a quienes hoy ocupamos cargos”, concluyó.

También puedes leer

Etapa final

Omar Félix confirmó que el gasoducto de San Rafael alcanzó el 95% de avance

Denuncia en el AMBA

Renunció el empresario mendocino Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte de la Nación

Del Tomba a la UE

Santino Andino fue presentado en Panathinaikos y usará la camiseta número 10

Violencia de género

Un hombre violó una prohibición de acercamiento y fue apuñalado por su expareja en Las Heras

Elecciones 2026

Jacky: “La autonomía municipal no es una concesión: es un mandato constitucional”

Máxima celebración

Vendimia 2026: cuándo y cómo comprar las entradas para el Acto Central y Repetición

Te puede interesar

Decisiones sin trabas

Emir Félix defendió la autonomía de San Rafael y el derecho de los municipios

Etapa final

Omar Félix confirmó que el gasoducto de San Rafael alcanzó el 95% de avance

Denuncia en el AMBA

Renunció el empresario mendocino Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte de la Nación

Del Tomba a la UE

Santino Andino fue presentado en Panathinaikos y usará la camiseta número 10

Violencia de género

Un hombre violó una prohibición de acercamiento y fue apuñalado por su expareja en Las Heras

Elecciones 2026

Jacky: “La autonomía municipal no es una concesión: es un mandato constitucional”

Máxima celebración

Vendimia 2026: cuándo y cómo comprar las entradas para el Acto Central y Repetición

El Ministerio Público Fiscal difundió la imagen y las características de Bruno Benjamín López, visto por última vez el 17 de enero. Piden colaboración urgente a la comunidad.
Sano y salvo

Hallaron al adolescente de 14 años que estaba desaparecido en Maipú

Costo de vida

En Mendoza, llenar el changuito del súper costó más de 800 mil pesos en diciembre

Unión Europea

El Parlamento Europeo frena el acuerdo Mercosur-UE y lo envía a revisión

Autos chinos en el barco que llegó a Zárate.
Mercado automotor

Llegan 7 mil autos eléctricos chinos al país y una buena parte irá a Mendoza

Pelea vecinal

Un adolescente murió tras una pelea armada en un cumpleaños en Godoy Cruz

Elecciones 2026

Demanda en la Suprema Corte tensa la elección de convencionales en San Rafael

Crisis institucional

La Liga Mendocina de Fútbol, al borde de la intervención de Alfredo Cornejo

Mercado de pases

Independiente Rivadavia le dio un ultimátum a Sebastián Villa ante el interés de Cruz Azul

A casi una década de sus históricos shows en el Estadio Único de La Plata, la posibilidad de que los Rolling Stones regresen a la Argentina volvió a instalarse con fuerza.
Con un formato especial

Crece la expectativa por el regreso de los Rolling Stones a la Argentina

Elecciones 2026

Elecciones municipales en San Rafael: Emir Félix encabeza la campaña

Conductas peligrosas

Suicidio, principal causa de muerte violenta en Argentina y Mendoza supera la media

Elecciones 2027

Ulpiano Suárez ratificó que quiere ser gobernador de Mendoza para suceder a Cornejo

Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros y avanzó a los 16avos