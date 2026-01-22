Emir Félix defendió la autonomía de San Rafael y el derecho de los municipios

En un año electoral clave para Mendoza, el diputado nacional y exintendente sanrafaelino defendió el proceso de elección de convencionales constituyentes y sostuvo que la discusión no es política, sino institucional: “La autonomía municipal hoy no existe”.

Haciendo blando en el proceso electoral del 22 de febrero, el diputado nacional, Emir Félix, sostuvo que el debate por la Carta Orgánica y la consecuente autonomía municipal de San Rafael, “no es político”, sino institucional, y apuntó contra las limitaciones que impone el centralismo del Gobierno de Mendoza a la gestión municipal.

En un año electoral clave para Mendoza, con elecciones previstas el 22 de febrero en seis departamentos, San Rafael quedó en el centro del debate institucional por la autonomía municipal. Además de la renovación del Concejo Deliberante, los vecinos elegirán convencionales constituyentes para avanzar en una eventual Carta Orgánica Municipal, un proceso que generó tensiones con el Gobierno provincial.

Sobre este escenario se expresó el diputado nacional Emir Félix, exintendente de San Rafael, quien defendió la autonomía del departamento y el derecho de los municipios a tomar decisiones sin trabas administrativas que afectan la gestión diaria. Lo hizo durante una entrevista en el programa A pesar de las llamas, que conduce Marcelo Arce por Radio Post FM 92.1.

¿Por qué Emir Félix sostiene que la discusión no es política?

Según explicó el legislador, el debate en torno a la autonomía municipal suele presentarse como una disputa partidaria, cuando en realidad responde a problemas concretos que enfrentan los intendentes todos los días.

“Muchas veces se lo muestra como una interna política, pero tiene que ver con las dificultades reales para gestionar”, afirmó Félix, al señalar que los municipios dependen de autorizaciones provinciales para resolver cuestiones básicas.

¿Qué trabas enfrentan hoy los municipios?

Félix enumeró varias áreas donde la falta de autonomía impacta de manera directa en la vida cotidiana de los vecinos, como el arbolado público, el transporte, los recorridos de colectivos o la aprobación de loteos.

“Para erradicar un árbol peligroso hay que hacer un expediente que va y vuelve a Mendoza. Mientras tanto, el municipio es el que da la cara cuando pasa algo”, ejemplificó, y remarcó que muchas decisiones se toman lejos del lugar donde surge el problema.

¿Existe hoy autonomía municipal en Mendoza?

Consultado sobre la postura del Gobierno provincial, que cuestiona el proceso iniciado en San Rafael, el diputado fue contundente:

“La autonomía municipal no existe. El municipio está trabado en mil cosas y, sin embargo, es el que tiene que responder todos los días”.

¿Qué dijo sobre la demanda judicial contra la elección de convencionales?

Félix también se refirió a la presentación realizada por José Luis Ramón ante la Suprema Corte de Justicia, que busca suspender la elección de convencionales constituyentes. Según explicó, el planteo no discute el fondo del debate, sino cuestiones formales del llamado a elecciones.

“Estamos hablando de un problema de formas, no de fondo. La Corte tendrá que decidir si toma la demanda y qué resuelve”, indicó, aunque advirtió que una eventual suspensión sería “muy grave” desde el punto de vista institucional.

¿Cómo será el proceso electoral en San Rafael?

El legislador explicó que los sanrafaelinos votarán mediante una boleta unificada, que incluirá concejales y convencionales constituyentes. Una vez electos, la convención tendrá 90 días para redactar la Carta Orgánica, tras un plazo inicial de 60 días desde la elección.

Finalmente, Félix descartó de plano cualquier interpretación separatista. “Eso es una barbaridad. Los sanrafaelinos se sienten mendocinos”, afirmó, y subrayó que poner la autonomía municipal en agenda ya representa un avance institucional.

“Discutir esto es positivo. Ojalá sirva para mejorar la calidad institucional y no para beneficiar a quienes hoy ocupamos cargos”, concluyó.