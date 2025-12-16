Aldana Ojeda de Lucca, la tiktoker mendocina condenada a 12 años en Mendoza

Aldana Gisel Ojeda de Lucca, de 28 años, cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a 12 años por liderar una banda delictiva que cometió robos armados en el Gran Mendoza. Desde TikTok, donde tiene más de 8.500 seguidores, relata su paso por la cárcel, su proceso personal y su presente.

Aldana Ojeda de Lucca es una tiktoker mendocina condenada a 12 años de prisión por liderar una organización delictiva que protagonizó robos armados de alto impacto en el Gran Mendoza. Tras pasar casi cuatro años detenida en el penal de Almafuerte, actualmente cumple prisión domiciliaria y utiliza sus redes sociales para contar su historia, reflexionar sobre su pasado y mostrar su proceso de cambio personal.

¿Por qué fue condenada Aldana Ojeda de Lucca?

La joven fue condenada en febrero de 2022, en el marco de un juicio abreviado, por organizar y participar en robos armados, engañando a las víctimas a través de redes sociales. La Justicia determinó que Ojeda de Lucca cumplía un rol central en la logística de los hechos junto a una ex pareja.

¿Cómo operaba la banda que lideraba en el Gran Mendoza?

Según la investigación judicial, la banda se dedicaba a robos armados planificados, que comenzaban con un período previo de engaño a las víctimas, en muchos casos mediante redes sociales.

Uno de los hechos más graves fue el asalto a la vivienda de un policía retirado en Guaymallén, donde tanto la víctima como su padre resultaron baleados. De acuerdo a fuentes policiales, Aldana habría llegado previamente al domicilio utilizando un nombre falso y simulando pertenecer a una inmobiliaria.

Otro episodio relevante fue un robo a mano armada en una tienda de ropa del centro mendocino, donde cinco personas redujeron al comerciante y se llevaron una importante suma de dinero en pesos y dólares. Durante la huida, el grupo chocó y parte de la banda fue detenida.

¿Qué contó Aldana sobre su paso por la cárcel?

Ojeda de Lucca relató que no estaba preparada para ingresar al sistema penitenciario ni para la exposición pública que implicó su causa. Durante su estadía en el penal de Almafuerte, aseguró que comenzó un proceso de introspección y sostuvo que comprendió que “no era una persona mala, sino que estaba perdida”.

También contó que dentro del penal mantuvo una relación afectiva con otra interna, con quien llegó a casarse, vínculo que se disolvió tras obtener la prisión domiciliaria pero que suele recordar en sus transmisiones en TikTok.

¿Qué hecho marcó un quiebre en su vida?

La joven reveló que el suicidio de una amiga, detenida por la misma causa, fue un punto de inflexión. “Desde entonces empecé a mirarme distinto y a pensar en salir adelante”, relató en entrevistas y en sus contenidos en redes.

¿Qué dijo sobre el juez Sebastián Sarmiento?

Ojeda de Lucca expresó públicamente su reconocimiento al juez Sebastián Sarmiento, recientemente suspendido por el Jury de Enjuiciamiento. “Para mí fue la única esperanza, me escuchó”, afirmó.

¿Cuál es su situación actual y a qué se dedica?

Actualmente, Aldana Ojeda de Lucca cumple prisión domiciliaria, estudia Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cuyo, asiste a terapia y se dedica a la pastelería. En redes sociales aclara que no busca victimizarse y sostiene que hablar de su historia “la ayuda” en su proceso de superación personal.