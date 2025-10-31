El viento Zonda volverá a sentirse con fuerza este viernes en Mendoza, marcando el inicio de un fin de semana con condiciones extremas: calor intenso, ráfagas fuertes, tormentas y un descenso de temperatura hacia el sábado.

Pronóstico extendido para Mendoza

Día Condición general Viento Temperatura Máx. / Mín. Zonas afectadas Viernes 31/10 Zonda, calor y tormentas Zonda en precordillera, Uspallata, sur de Malargüe y Valle de Uco. Ingreso de viento sur por la noche con ráfagas de hasta 50 km/h 29 °C / 10 °C (5 °C en Malargüe) Gran Mendoza, Valle de Uco, Este y Sur provincial Sábado 01/11 Lluvias matinales y descenso de temperatura Leve circulación del sur en la mañana 25 °C / 10 °C (4 °C en Malargüe) Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este Domingo 02/11 Despejado y cálido Viento leve norte-sur. Zonda leve en el sur de Malargüe 29 °C / 11 °C (7 °C en zonas frías) Toda la provincia

El viento Zonda volverá a sentirse con fuerza este viernes en la provincia cuyana, afectando al Gran Mendoza, el Valle de Uco y el sur provincial, mientras Defensa Civil mantiene el monitoreo de posibles tormentas y ráfagas fuertes. El fin de semana se espera un cambio brusco de tiempo, con lluvias, descenso de temperatura y mejoras hacia el domingo, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales y tomar precauciones.

Viernes 31: Zonda, calor y tormentas con posible granizo

El día comenzará con cielo despejado y viento norte, que rotará progresivamente al sur hacia la tarde.

Desde media mañana se espera la llegada del viento Zonda en la precordillera y el Valle de Uspallata, extendiéndose al sur de Malargüe y al Valle de Uco.

Horarios y zonas afectadas:

De 08:00 a 11:00: primeras ráfagas en la precordillera y Malargüe.

De 13:00 a 20:00: intensificación del Zonda, con velocidades promedio de 40 km/h.

De 19:00 a 21:00: ingreso de viento sur con tormentas en el sur, extendiéndose luego al Gran Mendoza.

Riesgos previstos:

Posibles tormentas eléctricas y caída de granizo durante la noche.

Precipitaciones que podrían continuar hasta el amanecer del sábado.

Temperaturas:

Máxima: 29 °C

Mínimas: 5 °C en Malargüe y 10 °C en el norte y este provincial.

Sábado 1 de noviembre: lluvias tempranas y leve descenso de temperatura

La jornada comenzará con lluvias en el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este, mejorando de manera gradual hacia media mañana.

Condiciones generales:

Viento leve del sur durante la mañana.

Mejoras parciales desde las 10:00, con cielo parcialmente nublado durante la tarde.

En alta montaña persistirán las precipitaciones moderadas hasta primeras horas del día, con mejora hacia media mañana.

Temperaturas:

Máxima: 25 °C

Mínimas: 4 °C en Malargüe y 10 °C en el llano.

Domingo 2 de noviembre: sol, calma y clima ideal para actividades al aire libre

El domingo traerá condiciones más estables en toda la provincia.

El cielo permanecerá mayormente despejado, con viento leve del norte al sur entre el mediodía y la noche.

En el sur de Malargüe podría presentarse un Zonda leve durante la tarde.

Temperaturas:

Máxima: 29 °C

Mínimas: 7 °C en zonas frías y 11 °C en el resto del llano.

Defensa Civil mantiene la vigilancia

La Dirección Provincial de Defensa Civil continuará con el monitoreo de la situación meteorológica, especialmente por el viento Zonda y la posibilidad de tormentas eléctricas en el sur y centro provincial.

Se recomienda evitar actividades al aire libre durante las horas críticas, asegurar objetos sueltos y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Recomendaciones

El fin de semana comenzará con inestabilidad y viento, pero se espera buen tiempo hacia el domingo. Se recomienda seguir los reportes oficiales y planificar las actividades según las condiciones meteorológicas.