Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Estado del tiempo

Alerta en Mendoza: llega el Zonda, tormentas y cambio de tiempo durante el fin de semana largo

El viento Zonda volverá a sentirse con fuerza este viernes en Mendoza, marcando el inicio de un fin de semana con condiciones extremas: calor intenso, ráfagas fuertes, tormentas y un descenso de temperatura hacia el sábado.

Pronóstico extendido para Mendoza

DíaCondición generalVientoTemperatura Máx. / Mín.Zonas afectadas
Viernes 31/10Zonda, calor y tormentasZonda en precordillera, Uspallata, sur de Malargüe y Valle de Uco. Ingreso de viento sur por la noche con ráfagas de hasta 50 km/h29 °C / 10 °C (5 °C en Malargüe)Gran Mendoza, Valle de Uco, Este y Sur provincial
Sábado 01/11Lluvias matinales y descenso de temperaturaLeve circulación del sur en la mañana25 °C / 10 °C (4 °C en Malargüe)Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este
Domingo 02/11Despejado y cálidoViento leve norte-sur. Zonda leve en el sur de Malargüe29 °C / 11 °C (7 °C en zonas frías)Toda la provincia

El viento Zonda volverá a sentirse con fuerza este viernes en la provincia cuyana, afectando al Gran Mendoza, el Valle de Uco y el sur provincial, mientras Defensa Civil mantiene el monitoreo de posibles tormentas y ráfagas fuertes. El fin de semana se espera un cambio brusco de tiempo, con lluvias, descenso de temperatura y mejoras hacia el domingo, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales y tomar precauciones.

Viernes 31: Zonda, calor y tormentas con posible granizo

El día comenzará con cielo despejado y viento norte, que rotará progresivamente al sur hacia la tarde.
Desde media mañana se espera la llegada del viento Zonda en la precordillera y el Valle de Uspallata, extendiéndose al sur de Malargüe y al Valle de Uco.

Horarios y zonas afectadas:

  • De 08:00 a 11:00: primeras ráfagas en la precordillera y Malargüe.
  • De 13:00 a 20:00: intensificación del Zonda, con velocidades promedio de 40 km/h.
  • De 19:00 a 21:00: ingreso de viento sur con tormentas en el sur, extendiéndose luego al Gran Mendoza.

Riesgos previstos:

  • Posibles tormentas eléctricas y caída de granizo durante la noche.
  • Precipitaciones que podrían continuar hasta el amanecer del sábado.

Temperaturas:

  • Máxima: 29 °C
  • Mínimas: 5 °C en Malargüe y 10 °C en el norte y este provincial.

Sábado 1 de noviembre: lluvias tempranas y leve descenso de temperatura

La jornada comenzará con lluvias en el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este, mejorando de manera gradual hacia media mañana.

Condiciones generales:

  • Viento leve del sur durante la mañana.
  • Mejoras parciales desde las 10:00, con cielo parcialmente nublado durante la tarde.

En alta montaña persistirán las precipitaciones moderadas hasta primeras horas del día, con mejora hacia media mañana.

Temperaturas:

  • Máxima: 25 °C
  • Mínimas: 4 °C en Malargüe y 10 °C en el llano.

Domingo 2 de noviembre: sol, calma y clima ideal para actividades al aire libre

El domingo traerá condiciones más estables en toda la provincia.
El cielo permanecerá mayormente despejado, con viento leve del norte al sur entre el mediodía y la noche.
En el sur de Malargüe podría presentarse un Zonda leve durante la tarde.

Temperaturas:

  • Máxima: 29 °C
  • Mínimas: 7 °C en zonas frías y 11 °C en el resto del llano.

Defensa Civil mantiene la vigilancia

La Dirección Provincial de Defensa Civil continuará con el monitoreo de la situación meteorológica, especialmente por el viento Zonda y la posibilidad de tormentas eléctricas en el sur y centro provincial.
Se recomienda evitar actividades al aire libre durante las horas críticas, asegurar objetos sueltos y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Recomendaciones
El fin de semana comenzará con inestabilidad y viento, pero se espera buen tiempo hacia el domingo. Se recomienda seguir los reportes oficiales y planificar las actividades según las condiciones meteorológicas.

También puedes leer

Estado del tiempo

Alerta en Mendoza: llega el Zonda, tormentas y cambio de tiempo durante el fin de semana largo

Ajuste tarifario

Aumenta el boleto en Mendoza: cuánto costará viajar desde noviembre y qué pasará en enero

Octubre 2025

Lourdes Arrieta presentó proyectos clave sobre transparencia y control del gasto público

Córdoba

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentarán en la final de la Copa Argentina 2025

Elecciones 2027

Tensión en la Justicia de Mendoza: Cornejo podría perder poder con la presidencia de la Corte

Justicia de Mendoza

Fallo histórico: la Justicia obliga al PAMI a restituir la cobertura total de medicamentos a jubilados

Te puede interesar

Rivadavia

Incendio en El Carrizal: el fuego arrasó con más de veinte cabañas en el camping Shangri-La

Estado del tiempo

Alerta en Mendoza: llega el Zonda, tormentas y cambio de tiempo durante el fin de semana largo

Ajuste tarifario

Aumenta el boleto en Mendoza: cuánto costará viajar desde noviembre y qué pasará en enero

Octubre 2025

Lourdes Arrieta presentó proyectos clave sobre transparencia y control del gasto público

Córdoba

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentarán en la final de la Copa Argentina 2025

Elecciones 2027

Tensión en la Justicia de Mendoza: Cornejo podría perder poder con la presidencia de la Corte

Justicia de Mendoza

Fallo histórico: la Justicia obliga al PAMI a restituir la cobertura total de medicamentos a jubilados

Elecciones 2027

Vidal pide que el PRO sea “una alternativa” a La Libertad Avanza para 2027

Caída del consumo

Cencosud cierra supermercados Vea en Mendoza, Buenos Aires, Catamarca y San Juan

Prevención y salud

VER + y ATE Mendoza: convenio con beneficios en salud visual y descuentos para afiliados

Fundación Los Ángeles

Fundación Deportiva Los Ángeles, un proyecto que llegó para quedarse

Karting

Bruno Miranda alista participación en Mundial Rotax en Bahrein

Includance

El Includance brilló en su III edición en el Teatro Plaza

Niño Perdido

“Niño perdido”: el éxito teatral de México ahora en Mendoza

¿Cuánto durará?

Nuevo corte de agua programado en el Gran Mendoza: cuándo será, qué zonas afectará

Santa Rosa

Hombre con restricción de acercamiento subió 80 metros a una antena y amenazó con lanzarse

Zona Este

Condenan a 8 años de prisión a un hombre por abuso sexual infantil en San Martín

Comando Vermelho

Brasil registra más de 120 muertos en el operativo policial más letal en Río de Janeiro

Legislatura

Mendoza moderniza la Ley de Tránsito: licencias digitales y trámites simplificados

Entrada gratuita

Ciudad de Mendoza celebra el 13° Encuentro Nacional de Artesanías en plaza Independencia