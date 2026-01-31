Ulpiano Suarez pide extremar precauciones tras la tormenta y advierte posible alerta naranja

El intendente Ulpiano Suarez solicitó a vecinos y mendocinos evitar circular por la vía pública ante la contingencia climática y el pronóstico adverso para las próximas 48 horas. Equipos municipales trabajan de forma ininterrumpida en distintos puntos de la ciudad.

Ante la fuerte tormenta registrada en la Ciudad de Mendoza y el pronóstico de nuevas lluvias para las próximas 48 horas, el intendente Ulpiano Suarez pidió extremar las medidas de precaución y mantenerse atentos a los comunicados oficiales, ya que la alerta meteorológica podría pasar de nivel amarillo a naranja.

¿Por qué se pidió extremar las precauciones en la Ciudad de Mendoza?

Luego de la intensa tormenta registrada este viernes, las autoridades advirtieron que el fenómeno podría agravarse en las próximas horas. Por este motivo, se recomendó evitar la circulación por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario, y actuar con máxima precaución.

¿Qué trabajos está realizando el municipio tras la tormenta?

Equipos municipales trabajan de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad, principalmente en el levantamiento de árboles y ramas caídas, limpieza de calzadas y atención de situaciones de riesgo. Desde la comuna indicaron que las tareas se realizarán de forma ininterrumpida y podrían extenderse varios días.

¿Qué dijo el intendente Ulpiano Suarez?

El jefe comunal remarcó que las cuadrillas municipales continuarán trabajando sin pausa y pidió paciencia a los vecinos. “Va a llevar varios días dejar a la Ciudad en condiciones nuevamente”, señaló.

¿Qué recomendaciones dio Defensa Civil a la población?

Se solicitó no circular por la vía pública salvo urgencias, no acercarse a cables colgantes o cortados, evitar zonas con árboles o ramas desprendidas y no cruzar ni vadear calles anegadas para prevenir accidentes.

¿Qué precauciones deben tomarse al circular en vehículos?

Se advirtió que algunos semáforos no funcionan, existen baches en la calzada y hay sectores sin iluminación por la interrupción del alumbrado público. Por este motivo, se recomendó evitar transitar por estas zonas y permanecer en los hogares siempre que sea posible.

¿Cómo comunicarse ante una emergencia en Mendoza?

Ante cualquier situación de emergencia, los vecinos deben comunicarse con el Municipio al 147 o con el 911.

¿Qué datos aportó el Instituto Nacional del Agua sobre la tormenta?

Según un informe preliminar, se trató de una tormenta de intensidad severa, con precipitaciones de 4 mm por minuto. En enero se registraron 106 mm, superando el récord histórico mensual y, en algunas zonas, triplicando el promedio histórico del mes.