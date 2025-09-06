El incendio se inició en un galpón del Mercado Cooperativo de Guaymallén, Mendoza. Agrupaciones de bomberos trabajaban en el lugar.

Fuentes policiales indicaron que pasadas las 19.30 ingresaron varios llamados a l+ línea de emergencias 911 que alertaron sobre un importante incendio en el interior de la feria ubicada en calle Sarmiento del distrito de Belgrano.

Frente a eso, personal policial y bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Guaymallén y Godoy Cruz se trasladaron de urgencia hasta la escena, donde iniciaron los trabajos pertinentes.

Empleados de la populosa feria indicaron que las llamas afectaron inicialmente al menos a cuatro galpones, pero temen que las llamas se propaguen a otros depósitos debido a la existencia de material inflamable en la zona afectada.