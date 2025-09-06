Noticias Mendoza

Mendoza
Feriantes en alerta

Alerta por un incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén

El incendio se inició en un galpón del Mercado Cooperativo de Guaymallén, Mendoza. Agrupaciones de bomberos trabajaban en el lugar.

Fuentes policiales indicaron que pasadas las 19.30 ingresaron varios llamados a l+ línea de emergencias 911 que alertaron sobre un importante incendio en el interior de la feria ubicada en calle Sarmiento del distrito de Belgrano.

El fuerte incendio se desató la tarde de este sábado en el Mercado Cooperativo de Guaymallén. Al parecer, las llamas se iniciaron dentro de un galpón. Varias dotaciones de bomberos se desplazaron hasta el lugar y comenzaron las tareas para controlar el siniestro.

Frente a eso, personal policial y bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Guaymallén y Godoy Cruz se trasladaron de urgencia hasta la escena, donde iniciaron los trabajos pertinentes.

Efectivos policiales fue desplazados a la zona y realizaron cortes de tránsito para facilitar el trabajo del personal de Bomberos de Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz.

Empleados de la populosa feria indicaron que las llamas afectaron inicialmente al menos a cuatro galpones, pero temen que las llamas se propaguen a otros depósitos debido a la existencia de material inflamable en la zona afectada.

