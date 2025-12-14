Alerta roja para el vino: Coninagro advierte una fuerte caída de la rentabilidad

El Semáforo de las Economías Regionales de Coninagro ubicó al vino y al mosto en zona roja durante octubre. La entidad alertó por precios que crecen por debajo de la inflación y costos que siguen en alza, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sector.

La vitivinicultura argentina atraviesa un escenario crítico. Según el último informe del Semáforo de las Economías Regionales elaborado por Coninagro, el sector del vino y el mosto fue clasificado en alerta roja, reflejando un deterioro marcado de la rentabilidad de los productores, especialmente por el atraso de los precios frente a la inflación y el incremento sostenido de los costos de producción.

¿Por qué el vino fue clasificado en alerta roja?

Coninagro explicó que la principal causa de la calificación negativa en el sector vitivinícola es el deterioro del componente de negocio. Los precios percibidos por los productores de uva y vino crecieron por debajo de la inflación, sin lograr compensar el aumento general de los precios en la economía.

¿Cómo impactan los costos en la producción vitivinícola?

El informe advierte que los costos operativos —insumos, energía, transporte y mano de obra— continúan en alza. Esta combinación de precios estancados y costos crecientes generó una pérdida directa de rentabilidad, afectando la capacidad de sostener las explotaciones vitivinícolas.

¿Qué consecuencias tiene esta situación para el sector del vino?

La brecha entre ingresos y costos dificulta la recuperación financiera y la inversión en viñedos, bodegas y tecnología. Desde Coninagro alertaron que, de mantenerse este escenario, se pone en riesgo la sostenibilidad del sector vitivinícola a corto plazo, con especial impacto en las economías regionales como Mendoza.

¿Qué otras actividades acompañan al vino en la zona roja?

Además del vino y el mosto, también fueron clasificadas en alerta roja la yerba mate, el arroz, la papa, las hortalizas y el algodón. Sin embargo, Coninagro remarcó que el caso vitivinícola es uno de los más sensibles por su peso económico y social.

¿Qué panorama muestra el comercio exterior del vino y las economías regionales?

En el acumulado de exportaciones hasta octubre de 2025, el informe reflejó una alta concentración de divisas en los complejos granarios. Si bien el total exportado alcanzó USD 48.420 millones, el conjunto de las economías regionales —incluido el vino— aportó solo el 13,5%, evidenciando las dificultades estructurales del sector para mejorar su competitividad externa.