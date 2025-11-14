Se está observando la formación de una posible supercelda, lo cual incrementa notablemente los riesgos ya previstos para esta tarde-noche: granizo de gran tamaño, tormentas eléctricas activas y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.
A las 19.18, una potente supercelda comienza a formarse sobre el Gran Mendoza y buena parte del departamento de San Martín, aumentando de manera significativa el riesgo de tormentas severas en las próximas horas. El fenómeno podría incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que superarían los 90 km/h, en línea con las alertas amarilla y naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes.
¿Qué se espera?
- Para esta tarde, rige en varios departamentos de Mendoza una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que indica tormentas fuertes a severas, con lluvias intensas en lapsos cortos, granizo de diferentes tamaños, mucha actividad eléctrica y ráfagas superiores a los 90 km/h.
- En la noche, se espera que las tormentas continúen, aunque con ráfagas reducidas (~70 km/h) pero con los mismos fenómenos (granizo, electricidad) para los mismos departamentos.
- Los departamentos bajo alerta incluyen: Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato, General Alvear y la zona baja de San Rafael.
✅ Medidas recomendadas
- Evitá salir salvo en caso de urgencia.
- Cerrá puertas y ventanas y permanecé en un lugar seguro.
- Asegurá o retirá objetos sueltos en exteriores (macetas, toldos, bicicletas, etc.).
- Si estás en un vehículo, buscá refugio en edificio o estructura cerrada.
- Desconectá electrodomésticos por riesgo de cortes o sobrecargas.
- Si ves ráfagas fuertes o granizo intenso, protegé tus autos, techos, vidrios.
También se puede seguir en tiempo real la imagen del radar de Contingencias Climáticas Mendoza haciendo click en el siguiente enlace: Contingencias Radar