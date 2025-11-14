Se está observando la formación de una posible supercelda, lo cual incrementa notablemente los riesgos ya previstos para esta tarde-noche: granizo de gran tamaño, tormentas eléctricas activas y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

A las 19.18, una potente supercelda comienza a formarse sobre el Gran Mendoza y buena parte del departamento de San Martín, aumentando de manera significativa el riesgo de tormentas severas en las próximas horas. El fenómeno podría incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que superarían los 90 km/h, en línea con las alertas amarilla y naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes.

¿Qué se espera?

Para esta tarde, rige en varios departamentos de Mendoza una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que indica tormentas fuertes a severas, con lluvias intensas en lapsos cortos, granizo de diferentes tamaños, mucha actividad eléctrica y ráfagas superiores a los 90 km/h.

En la noche, se espera que las tormentas continúen, aunque con ráfagas reducidas (~70 km/h) pero con los mismos fenómenos (granizo, electricidad) para los mismos departamentos.

Los departamentos bajo alerta incluyen: Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato, General Alvear y la zona baja de San Rafael.

✅ Medidas recomendadas

Evitá salir salvo en caso de urgencia.

Cerrá puertas y ventanas y permanecé en un lugar seguro.

Asegurá o retirá objetos sueltos en exteriores (macetas, toldos, bicicletas, etc.).

Si estás en un vehículo, buscá refugio en edificio o estructura cerrada.

Desconectá electrodomésticos por riesgo de cortes o sobrecargas.

Si ves ráfagas fuertes o granizo intenso, protegé tus autos, techos, vidrios.

También se puede seguir en tiempo real la imagen del radar de Contingencias Climáticas Mendoza haciendo click en el siguiente enlace: Contingencias Radar