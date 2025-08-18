Noticias Mendoza

Alfonzo y Carrasco, los protagonistas del Cuna de Campeones III

En la velada de carácter internacional que organiza la Promotora Pandolfino Box también se presentará El Titán Juan Carrasco. Será el próximo 29 de agosto en el Polideportivo Vicente Polimeni de Las Heras.

El Estadio Vicente Polimeni de Las Heras será el escenario que albergará la tercera edición del «Cuna de Campeones» capitulo III, en donde sobresale el combate que disputará la mendocina Brisa Alfonzo (6-1-1, 1KO), tercera en el ranking pluma de la Federación Argentina de Box y aspirante a la corona nacional en la categoría superpluma.

La velada es organizada por la Promotora Pandolfino Box, patrocinada por la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de Mendoza y fiscalizada por la Federación Mendocina de Box. La señal internacional Fox será la encargada de la televisación.

Su rival en esta oportunidad será la jujeña Laura Carabajal (4-3-1-0KO), púgil a la cual ya enfrentó el 12 de julio del 2024 en el Delmi de Salta siendo el resultado un empate en fallo dividido, donde un juez la vio ganar a la mendocina, otro a la jujeña y el tercero dictaminó paridad.

Carabajal viene construyendo una trayectoria ascendente, cosechando triunfos que la posicionaron como una de las principales figuras del boxeo femenino del Norte argentino. Su disciplina y compromiso con el deporte la llevaron a este momento único, donde cada golpe será la síntesis de años de entrenamiento y sacrificio.

Alfonzo viene de ganar en fallo unánime a la experimentada cordobesa Dalma Alanís (1-5-10 KO). El combate fue intenso y muy parejo, pero la pupila del ex medallista olímpico Julio Pablo Chacón logró quedarse con el triunfo, consolidando su proyección a nivel nacional.

«Esta es mi novena pelea profesional. Hace dos años que debuté y ahora me toca esta gran oportunidad. Quiero ser campeona argentina, ese es mi objetivo» dijo la prometedora boxeadora mendocina.

Reaparece El Titán Carrasco

Juan Carrasco será protagonista de la pelea coestelar del próximo viernes 29 de agosto, y se enfrentará a ocho asaltos en la división superligero al duro probador bonaerense Rodrigo Gustavo Roldán, de 24 años.

El Titán no combate desde el 12 de octubre del pasado año cuando cayó por KO frente al ruso Zaur Abdullaev en lo que fue una épica pelea disputada en el Arena Aconcagua.

Roldán es oriundo de Grand Bourg, Buenos Aires, tiene 23 años y cuenta con un récord de 4 victorias, 4 empates y 12 derrotas como profesional. Su último combate lo disputó el 17 de febrero frente a Brian Farias con cayó por puntos. Su debut como profesional se produjo en el 2020, con un sólido triunfo sobre Maximiliano Maidana.

El Titán reaparecerá en el Vicente Polimeni. 
«Quiero ser campeón mundial, quiero darle a mis hijos una vida mejor. Volvemos y espero ya no parar, meter peleas una detrás de la otra y mantenernos activos. Estamos bien, bien con la preparación, y esperando que llegue el día nomás» dijo Carrasco en una entrevista concedida a Diario UNO.

También conforman la cartelera los combates que protagonizarán Joel Arena ante Rodrigo Roldán, este está enmarcado en la categoría de los ligeros (61.230) y será a cuatro asaltos.

También a cuatro asaltos se enfrentarán Damián Castro y Juan Daniel Quispe en categoría ligeros (63.500) en la categoría superligero , en tanto, David Monti se enfrentará a Carlos Quiroga en un pleito pactado a cuatro round en la categoría supermosca (51.710).

