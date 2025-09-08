El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, remarcó que Mendoza continuará encolumnada en su programa de Gobierno, sosteniendo la inversión en educación y salud mientras administra con equilibrio la obra pública. Criticó que “no sirve un estilo basado en insultos o descalificaciones personales, porque eso degrada la deliberación democrática”.

El Gobernador Alfredo Cornejo se refirió al resultado de las elecciones realizadas ayer en la provincia de Buenos Aires y aseguró que, lejos de modificar el rumbo en Mendoza, el mensaje que dejó la sociedad es la confirmación de que “el kirchnerismo no está muerto, sino que sigue vivo y con posibilidades de volver al poder nacional”.

Explicó que la victoria del peronismo no representa una sorpresa, ya que se trata de un distrito gobernado durante casi 38 de los 42 años de democracia, con un peso determinante en la primera y tercera sección electoral del conurbano bonaerense. “En esas zonas casi nunca pierden y por eso adelantaron la elección, que les salió bien”, señaló.

Cornejo recordó además que todos los oficialismos provinciales que adelantaron sus comicios resultaron vencedores, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires. “El Gobierno nacional cometió un error al nacionalizar una contienda provincial”, afirmó.

Agregó que el resultado deja un mensaje claro para los mendocinos, ya que “un regreso del kirchnerismo significaría más pobreza, más desigualdad, más economía en negro y un deterioro todavía mayor en salarios y jubilaciones”.

El mandatario explicó que los sectores más postergados del conurbano explican la diferencia a favor del peronismo. Resaltó que “son poblaciones vinculadas a la ayuda social, a la industria protegida por el Estado y al aparato de traslado y movilización de votantes”, donde se construyeron los 13 puntos de diferencia que definieron el resultado.

Al analizar el panorama nacional, Cornejo destacó que el oficialismo necesita ampliar su base de apoyo. Consideró que “el Gobierno nacional ha privilegiado alianzas con muy pocos gobernadores” y sostuvo que “al menos otros seis u ocho mandatarios provinciales lo han acompañado en el Congreso y merecen un tratamiento diferente”. Valoró que “el presidente (Javier) Milei haya hecho una autocrítica en ese sentido” y expresó su expectativa de que eso se traduzca en hechos concretos.

El día después de la elección en Buenos Aires

En relación al escenario provincial, aseguró que no habrá cambios en la orientación de la gestión. Señaló que “el programa de Gobierno de Mendoza debe mantenerse encolumnado, sosteniendo los servicios públicos de educación y salud que son la base de la igualdad de oportunidades”. Dijo que “seguiremos invirtiendo en esas áreas y al mismo tiempo administrando con equilibrio para poder realizar obra pública”.

Cornejo recordó que “Mendoza ya atravesó el camino del orden fiscal que hoy impulsa el Gobierno nacional y no debe abandonarse”. Afirmó que “una elección provincial no debería modificar ese rumbo” y destacó que “la disciplina fiscal, combinada con eficiencia y buena gestión, es lo que distingue al modelo mendocino”.

También respondió sobre el rol de algunos dirigentes y remarcó que no personaliza las críticas. “Lo que debe cambiar es la estrategia de cerrarse en un núcleo reducido”, expresó. Al referirse a Luis Petri, destacó que “es un muy buen legislador con gran trayectoria parlamentaria y ahora transita su primera experiencia en el Ejecutivo como ministro de Defensa”.

Finalmente, el Gobernador puso en valor la importancia de sostener un debate público de calidad. “Cuando tengo diferencias las planteo, incluso con fallos judiciales, pero siempre en el marco del respeto institucional y cumpliendo la ley”, aseguró. Consideró que “lo que no sirve es un estilo basado en insultos o descalificaciones personales, porque eso degrada la deliberación democrática” y concluyó que “el mensaje de estas elecciones también es un llamado de atención en ese sentido”.